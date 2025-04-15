Курс євро прямує до рекорду — що буде з валютою у квітні та чи спішити українцям в обмінники

Пункт обміну валюти. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Після запровадження президентом США Дональдом Трампом нових тарифів на імпорт ситуація з курсами валют в Україні докорінно змінилася, чого ніхто не очікував. Офіційний курс гривні до євро виріс до 47 грн, натомість долар мало не перетнув позначку 41 грн. Постає питання, що відбувається з іноземними валютами і чого українцям чекати в найближчій перспективі.

Про це розповіли в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков та економічний експерт Данило Монін.

Реклама

Читайте також:

Що стало с курсом євро у квітні

З вересня 2024 року європейська валюта дешевшала, наближаючись до паритету з американським доларом. У грудні-березні показники коливалися в копійчаному діапазоні, не руйнуючи стабільність. Але на початку весни 2025 року офіційний курс гривні до євро різко змінив траєкторію руху, що демонструє графік на сайті Національного банку України.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Станом на 15 квітня показник перетнув чергову психологічну позначку, досягнувши рівня 47 грн/євро. Причиною різкого стрибка стали митні тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом. На початку місяця він оголосив про взаємні імпортні ставки майже для всіх країн світу, а товари з ЄС обклав тарифом 20%.

Як результат — курс євро до долара піднявся з 1,0795 до 1,1341, що вплинуло на валютний ринок України. Іншими словами, дорожчання іноземної валюти не є рішенням Національного банку чи проблемою нашої держави, оскільки регулятор взагалі не має відношення до формування курсових показників.

"Це проблема співвідношення євро до долара. Коли Штати ввели митні тарифи і погодили обмеження, це призвело до падіння курсу долара. Ніхто не прогнозував, що таке відбудеться. І зараз ми спостерігаємо реакцію валютного ринку на відносини між США та Європейським Союзом", — зауважив Олексій Плотніков.

Чи знизиться курс євро найближчим часом

Коливання показників дуже важко передбачити, особливо в короткостроковій перспективі. Єдине, що можна сказати напевне, — курс не впаде і не виросте різко, оскільки питання стосується територіально великої Єврозони. А можливість загальмування або зворотної тенденції залежить від політики Сполучених Штатів Америки.

"У зв'язку з тарифами Трампа сильно посилився спекулятивний рух капіталу, який, ймовірно, призвів до часткового виведення коштів з американських цінних паперів і купівлі європейських. Це сприяло різкому зміцненню курсу євро. Але прогнозувати такі спекуляції неможливо", — констатував Данило Монін.

Європейська валюта можна подешевшати у випадку пом’якшення обмежень з боку США, відтермінування нових митних ставок чи домовленості є ЄС про взаємну відсутність тарифів. Існує багато речей під знаком питання, які важко передбачити в перспективі. Але у разі збереження тенденції українці побачать в обмінниках ще вищі показники курсу євро.

Який максимальний курс євро чекає у квітні

Історично максимальне співвідношення перебувало на рівні 1,3 євро/дол. Нині маємо всього 1,13 євро/дол. На думку Олексія Плотнікова, не виключено, що до кінця квітня показник оновиться до 1,18 чи навіть 1,2 євро/дол. Данило Монін вважає, що офіційний курс гривні навряд чи підніметься вище 48 грн/євро.

Співвідношення курсу євро до долара. Фото: скриншот

Знецінення долара відбуватиметься повільно, але тренд збережеться. Оскільки в Україні ринкове утворення курсу і ми орієнтовані на долар, то всі інші валюти — швейцарські франки, британські фунти, польські злоті тощо — перераховуються через їх співвідношення до курсу американської валюти. НБУ жодним чином не здатен вплинути на взаємну політику США та Євросоюзу.

Чи варто українцям купувати євро

Враховуючи прогнози на подальше дорожчання євро, постає питання, що українцям варто робити з валютними заощадженнями. Данило Монін порекомендував не купувати банкноти з надією оминути стороною зростання курсу, а продати, поки відбувається наближення до рекордного піку:

"Особисто я вважаю, що зараз хороший час продати євро. Оскільки в середньостроковій перспективі, від одного до трьох років, я бачу паритет із доларом, а не зміцнення євро до долара".

Іншими словами, експерт прогнозує падіння курсу, тож нині з’явилася чудова можливість заробити на різниці показників. Натомість Олексій Плотніков не порадив громадянам позбуватися валютних заощаджень, бо через непрогнозованість тенденцій важко зрозуміти подальшу реакцію валютного ринку на агресивні дії Дональда Трампа.

Економіст вбачає необхідність купити євро лише у випадку планування подорожі в ЄС, де без готівки не обійтися. Інші причини не будуть настільки нагальними, аби втрачати гривні.

Що буде з курсом долара в Україні

Поки євро дорожчає, долар демонструє низхідну тенденцію. У квітні офіційний курс мало не опустився нижче 41 грн/дол., чого жоден експерт не очікував на початку 2025 року. Але, попри сприятливу динаміку, українцям порадили не забувати, що в державному бюджеті закладений показник 45 грн/дол. Отже висхідний тренд може повернутися дуже скоро.

Офіційний курс гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Курс почав падати після дій президента Трампа. Плюс в Україні внутрішній попит на долар зараз невеликий, бо значних імпортних закупівель немає. Також продовжує надходити західна фінансова допомога, тож ринок насичений американською валютою і дисбалансу попиту/пропозиції немає", — розповів Олексій Плотніков.

Тобто певний відтік долару тимчасовий. Квітень став сприятливим періодом для купівлі іноземних купюр. Поки курс планомірно знижується, варто накопичувати готівку, бо вже з наступного місяця чи навіть наприкінці поточного ситуація здатна кардинально змінитися.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто відмовитися від деяких купюр доларів і євро, оскільки з обміном можуть виникнути проблеми. Фальшиву валюту не приймуть, за неї не передбачене відшкодування. Натомість громадян можуть ув’язнити за використання підробки.

Також ми писали, що євро в Україні стрімко подорожчало до 47 грн, натомість долар продемонстрував незначне здешевлення. Ситуація пояснюється впливом на валютний ринок тарифів на імпорт, які запровадив президент США Дональд Трамп.