Нові тарифи Трампа — що відбувається у світі та які наслідки мит для України

Нові тарифи на імпорт від США — до чого готуватися українцям
Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження мита на всі імпортні товари. Базовий тариф на будь-які поставки становитиме 10%. Для деяких країн ставка набагато вища. Як результат, фондовий ринок полетів у прірву, втративши за 20 хвилин 2 трлн доларів.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається у світі після оприлюднення нових митних тарифів та які наслідки для України.
Які тарифи запровадив Трамп
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 2 квітня оприлюднив нові митні тарифи для великої кількості країн. За словами очільника, через торговельний дефіцит з іншими державами США втрачає власне багатство. Аби не допустити продовження цього, доведеться встановити базову митну ставку на імпорт усіх іноземних товарів.
Мінімальний тариф — 10%, він діятиме для:
- України;
- Великої Британії;
- Бразилії;
- Австралії;
- Туреччини тощо.
Деяким державам не пощастило. Для країн-членів Євросоюзу ставка перебуватиме на рівні 20%, для Японії — 24%, для Південної Кореї — 25%, для Індії — 26%, для Китаю — 34%, для Камбоджі — 49%. Водночас у тій же Камбоджі мита на американські товари становлять 97%, у Китаї — 67%, у Японії — 46%, у ЄС — 39%.
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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив 10% мита на всі імпортні товари, що викликало жорстку реакцію світових лідерів. Канада обіцяє контрзаходи, а Норвегія називає це ударом по світовій економіці.
Також ми писали, що продукція Apple може значно подорожчати в Україні через запроваджені Трампом мита. Приблизно 90% iPhone, які продаються у світі, виготовляють у Китаї, тож компанії доведеться підвищувати ціни, щоб компенсувати втрати.
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