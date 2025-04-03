Нові тарифи Трампа — що відбувається у світі та які наслідки мит для України

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження мита на всі імпортні товари. Базовий тариф на будь-які поставки становитиме 10%. Для деяких країн ставка набагато вища. Як результат, фондовий ринок полетів у прірву, втративши за 20 хвилин 2 трлн доларів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається у світі після оприлюднення нових митних тарифів та які наслідки для України.

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Які тарифи запровадив Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 2 квітня оприлюднив нові митні тарифи для великої кількості країн. За словами очільника, через торговельний дефіцит з іншими державами США втрачає власне багатство. Аби не допустити продовження цього, доведеться встановити базову митну ставку на імпорт усіх іноземних товарів.

Мінімальний тариф — 10%, він діятиме для:

України;

Великої Британії;

Бразилії;

Австралії;

Туреччини тощо.

Деяким державам не пощастило. Для країн-членів Євросоюзу ставка перебуватиме на рівні 20%, для Японії — 24%, для Південної Кореї — 25%, для Індії — 26%, для Китаю — 34%, для Камбоджі — 49%. Водночас у тій же Камбоджі мита на американські товари становлять 97%, у Китаї — 67%, у Японії — 46%, у ЄС — 39%.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив 10% мита на всі імпортні товари, що викликало жорстку реакцію світових лідерів. Канада обіцяє контрзаходи, а Норвегія називає це ударом по світовій економіці.

Також ми писали, що продукція Apple може значно подорожчати в Україні через запроваджені Трампом мита. Приблизно 90% iPhone, які продаються у світі, виготовляють у Китаї, тож компанії доведеться підвищувати ціни, щоб компенсувати втрати.