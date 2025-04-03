Новые тарифы Трампа — что происходит в мире и какие последствия пошлин для Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлины на все импортные товары. Базовый тариф на любые поставки составит 10%. Для некоторых стран ставка намного выше. Как результат, фондовый рынок полетел в пропасть, потеряв за 20 минут 2 трлн долларов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит в мире после обнародования новых таможенных тарифов и какие последствия для Украины.

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Какие тарифы ввел Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 2 апреля обнародовал новые таможенные тарифы для большого количества стран. По его словам, из-за торгового дефицита с другими государствами США теряет собственное богатство. Чтобы не допустить продолжения, придется установить базовую таможенную ставку на импорт всех иностранных товаров.

Минимальный тариф — 10%, он будет действовать для:

Украины;

Великобритании;

Бразилии;

Австралии;

Турции и т.д.

Некоторым государствам не повезло. Для стран-членов Евросоюза ставка будет на уровне 20%, для Японии — 24%, для Южной Кореи — 25%, для Индии — 26%, для Китая — 34%, для Камбоджи — 49%. В то же время, в Камбодже пошлины на американские товары составляют 97%, в Китае — 67%, в Японии — 46%, в ЕС — 39%.

Что интересно, России, Беларуси, Кубы и Северной Кореи в списке нет. По информации издания Axios, в Белом доме объяснили ситуацию отсутствием какой-либо значимой торговли с этими государствами из-за введенных американских санкций. Абсурд решения Дональда Трампа в том, что пошлины действуют даже для безлюдных островов Херд и Макдональд, где живут только пингвины.

Пошлины в США на импорт товаров. Фото: White House

Пошлины в США на импорт товаров. Фото: White House

Пошлины в США на импорт товаров. Фото: White House

Пошлины в США на импорт товаров. Фото: White House 1 / 4

Как отреагировал фондовый рынок

Пошлины Трампа спровоцировали существенный обвал фондового рынка, американская биржа завершила торги в среду, 2 апреля, большим спадом. Акции компаний, входящих в Индекс S&P 500, сразу упали на 1,5% из-за опасений ускорения темпов инфляции и неопределенности в торговой политике.

По данным издания Financial Times, контракты на технологический индекс Nasdaq 100 упали на 4%. Инвесторы озабочены потенциальным влиянием новых тарифов и недовольны нестабильной политикой президента США. Однако выросли облигации, что позволило компенсировать предыдущие потери.

Гиганты бизнеса также пострадали: акции Nike упали на 6%, General Motors – на 3%, Nvidia – на 5%. Проблема не обошла стороной компании Илона Маска, его Tesla потеряла 7% стоимости ценных бумаг.

Динамика Индекса S&P 500. Фото: скриншот

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел 10% пошлины на все импортные товары, что вызвало жесткую реакцию мировых лидеров. Канада обещает контрмеры, а Норвегия называет это ударом по мировой экономике.

Также мы писали, что продукция Apple может значительно подорожать в Украине из-за введенных Трампом пошлин. Примерно 90% iPhone, которые продаются в мире, изготавливают в Китае, поэтому компании придется повышать цены, дабы компенсировать потери.