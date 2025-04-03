Нові мита Трампа загрожують зростанням цін на iPhone — як вони зміняться

Магазин Apple Store. Фото: Unsplash

Повернення Дональда Трампа в Білий дім знову загострило питання про мита на товари з-за кордону. Цього разу під ударом опинилася компанія Apple, яка роками намагалася розширити виробництво поза Китаєм, щоб уникнути тарифів.

Про це пише The New York Times.

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Ще у 2018 році, коли Трамп уперше запровадив мита на Китай, Apple почала переносити виробничі лінії iPad та AirPods до В'єтнаму, а окремі моделі iPhone — до Індії. Тепер ці зусилля можуть виявитися марними: президент оголосив про тарифи у розмірі 46% на В'єтнам і 26% на Індію, посилаючись на бажання усунути "несправедливі торговельні умови".

Нові мита додалися до 20-відсоткових тарифів на китайські товари, які незабаром можуть зрости до 34%. Приблизно 90% iPhone, що продаються у світі, все ще виготовляють у Китаї, і тепер Apple змушена буде або сплачувати ці збори, або підвищувати ціни, щоб компенсувати втрати.

Точне підвищення цін передбачити не можна, все залежить від того, чи вирішить Apple перекласти всі витрати на споживачів. Якщо тарифи на iPhone з Китаю зростуть до 34%, собівартість виробництва одного смартфона може збільшитися на десятки доларів, що означає підвищення приблизно на 50-70 доларів у магазині.

За оцінкою Morgan Stanley, компанія може втратити 8,5 млрд доларів на рік тільки через подорожчання китайських iPhone. Це знизить її річний прибуток приблизно на 7%.

Попри звернення до Білого дому, Apple не отримала обіцяних пільг. Раніше компанії вдалося уникнути тарифів на більшість продуктів, а Apple Watch взагалі вилучили зі списку мит. Тепер же Трамп заявляє, що звільнень від податків не буде.

У 2017 році Apple почала виготовляти деякі iPhone в Індії й досі намагається розширити там виробництво. В'єтнам став привабливим напрямком для випуску AirPods, iPad та MacBook завдяки близькості до Китаю.

Проте перенести основні виробництва до США виявилося складно: виникли проблеми з підготовкою персоналу та пошуком постачальників необхідних компонентів.

Падіння котирувань Apple на 5,7% після заяв Трампа вказує на те, що інвестори стурбовані наслідками нових мит. Компанія не коментує ситуацію. Водночас Трамп наголошує, що "справедливі" тарифи мають урівняти умови для американського бізнесу.

Нагадаємо, Apple намагалася уникнути штрафу від Європейської Комісії за налаштування свого браузера Safari. Компанія внесла необхідні зміни, щоб користувачі не мали обмежень з переходом на конкуруючі пошукові системи чи браузери.

Також ми писали, що користувачі подали колективний судовий позов до федерального суду на компанію Apple. Вони вважають, що реклама можливостей Apple Intelligence виявилася неправдивою, і вони не отримали обіцяних функцій.