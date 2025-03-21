Apple судять через Apple Intelligence — користувачі обурені неправдивою рекламою

Логотип компанії Apple на вивісці. Фото: Unsplash

На компанію Apple подали судовий позов до федерального суду через затримку функцій Apple Intelligence. Користувачі вважають, що реклама можливостей технології є неправдивою.

Про це пише TechCrunch.

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У середу, 19 березня, до окружного суду США в Сан-Хосе надійшов позов, який вимагає статусу колективного та відшкодування збитків від імені тих, хто придбав iPhone та інші пристрої з підтримкою Apple Intelligence. Минуло вже пів року з моменту, як компанія анонсувала ці функції, однак більшість країн та користувачів досі не отримали їх.

"Реклама Apple культивувала чіткі та обґрунтовані очікування споживачів щодо того, що ці трансформаційні функції будуть доступні після випуску iPhone", — йдеться у скарзі, поданій адвокатами позивачів.

Далі йдеться про те, що всупереч заявам Apple про передові можливості ШІ, продукти пропонували або обмежену, або повністю відсутню версію Apple Intelligence, що вводило споживачів в оману щодо її фактичної корисності та продуктивності.

Позов від користувачів став черговим головним болем для Apple, яка вже тривалий час намагається вивести на ринок довгоочікувані можливості Apple Intelligence. Дійшло до того, що генеральний директор Apple Тім Кук втратив впевненість у здатності керівника відділу ШІ Джона Джаннандреа виконувати роботу з розробки продуктів, повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, Європейський Союз встановив нові вимоги до Apple, за якими вона має зробити відкритою свою операційну систему iOS для інших технологій. Компанія розкритикувала це рішення, вказавши на те, що зазвичай всі обмеження ЄС стосуються саме неї.

Також ми писали, що законодавство ЄС про використання USB-C в усіх пристроях обмежило Apple розробляти iPhone 17 Air повністю без портів, боячись, що це викличе суперечки із законом. Проте, дослідивши детально цю директиву, підтвердилося, що випуск такого пристрою цілком легальний.