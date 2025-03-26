Apple може отримати мільярдний штраф за Safari — що з ним не так

Логотип компанії Apple. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Apple уникне ймовірного штрафу та припису від Європейської Комісії стосовно налаштувань браузера на iPhone. За словами людей, безпосередньо обізнаних щодо цієї ситуації, компанія вже внесла необхідні зміни, аби виконати ключові вимоги нового законодавства ЄС, спрямованого на обмеження впливу техногігантів.

Про це пише Reuters.

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Ще в березні 2024 року Єврокомісія почала розслідування в межах Закону про цифрові ринки (DMA). Очікується, що вже на початку наступного тижня розслідування буде офіційно закрите. Спочатку регулятор переймався тим, що інтерфейс браузера на iPhone може ускладнювати користувачам перехід на конкуруючі пошукові системи чи веббраузери.

Паралельно тривають і інші кроки ЄС. Наприклад, у межах DMA встановлений перелік вимог і обмежень для великих технологічних компаній, аби полегшити людям зміну онлайн-сервісів, зокрема соцмереж, браузерів та магазинів застосунків, і надати меншим конкурентам більше простору для зростання. Порушення цих правил може коштувати компаніям штрафів обсягом до 10% від глобального річного прибутку.

Попри це, рішення Комісії щодо браузерного питання Apple очікують на фоні загострення відносин із президентом США Дональдом Трампом, який пригрозив запровадити мита проти держав, що штрафують американські компанії.

Для уникнення санкцій з боку ЄС Apple внесла зміни у свою політику, щоб відповідати чинному європейському законодавству, намагаючись виправити ситуацію, перш ніж рішення буде ухвалене.

Нагадаємо, користувачі продуктів Apple подали до федерального суду позов. Вони незадоволені тим, що реклама можливостей Apple Intelligence не відповідає дійсності, і більшість функцій просто недоступні.

Також ми писали, що Apple розкритикувала рішення ЄС щодо нових вимог до відкритості її операційної системи iOS. Представники компанії заявили, що такі обмеження лише грають на руку її конкурентам, завдаючи шкоди самій компанії.