Apple может получить миллиардный штраф за Safari — что с ним не так

Логотип компании Apple. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Apple избежит вероятного штрафа и предписания от Европейской Комиссии относительно настроек браузера на iPhone. По словам людей, непосредственно осведомленных об этой ситуации, компания уже внесла необходимые изменения, чтобы выполнить ключевые требования нового законодательства ЕС, направленного на ограничение влияния техногигантов.

Об этом пишет Reuters.

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Еще в марте 2024 года Еврокомиссия начала расследование в рамках Закона о цифровых рынках (DMA). Ожидается, что уже в начале следующей недели расследование будет официально закрыто. Сначала регулятор был обеспокоен тем, что интерфейс браузера на iPhone может затруднять пользователям переход на конкурирующие поисковые системы или веб-браузеры.

Параллельно продолжаются и другие шаги ЕС. Например, в рамках DMA установлен перечень требований и ограничений для крупных технологических компаний, чтобы облегчить людям смену онлайн-сервисов, в частности соцсетей, браузеров и магазинов приложений, и предоставить меньшим конкурентам больше пространства для роста. Нарушение этих правил может стоить компаниям штрафов в размере до 10% от глобальной годовой прибыли.

Несмотря на это, решение Комиссии по браузерному вопросу Apple ожидают на фоне обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом, который пригрозил ввести пошлины против государств, штрафующих американские компании.

Во избежание санкций со стороны ЕС Apple внесла изменения в свою политику, чтобы соответствовать действующему европейскому законодательству, пытаясь исправить ситуацию, прежде чем решение будет принято.

Напомним, пользователи продуктов Apple подали в федеральный суд иск. Они недовольны тем, что реклама возможностей Apple Intelligence не соответствует действительности, и большинство функций просто недоступны.

Также мы писали, что Apple раскритиковала решение ЕС относительно новых требований к открытости ее операционной системы iOS. Представители компании заявили, что такие ограничения лишь играют на руку ее конкурентам, нанося вред самой компании.