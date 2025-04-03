Новые пошлины Трампа грозят ростом цен на iPhone — как они изменятся

Магазин Apple Store. Фото: Unsplash

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом снова обострило вопрос о пошлинах на товары из-за рубежа. На этот раз под ударом оказалась компания Apple, которая годами пыталась расширить производство вне Китая, чтобы избежать тарифов.

Об этом пишет The New York Times.

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Еще в 2018 году, когда Трамп впервые ввел пошлины на Китай, Apple начала переносить производственные линии iPad и AirPods во Вьетнам, а отдельные модели iPhone — в Индию. Теперь эти усилия могут оказаться напрасными: президент объявил о тарифах в размере 46% на Вьетнам и 26% на Индию, ссылаясь на желание устранить "несправедливые торговые условия".

Новые пошлины добавились к 20-процентным тарифам на китайские товары, которые вскоре могут вырасти до 34%. Примерно 90% iPhone, продаваемых в мире, все еще производят в Китае, и теперь Apple вынуждена будет либо платить эти сборы, либо повышать цены, чтобы компенсировать потери.

Точное повышение цен предсказать нельзя, все зависит от того, решит ли Apple переложить все расходы на потребителей. Если тарифы на iPhone из Китая вырастут до 34%, себестоимость производства одного смартфона может увеличиться на десятки долларов, что означает повышение примерно на 50-70 долларов в магазине.

По оценке Morgan Stanley, компания может потерять 8,5 млрд долларов в год только из-за подорожания китайских iPhone. Это снизит ее годовую прибыль примерно на 7%.

Несмотря на обращение в Белый дом, Apple не получила обещанных льгот. Ранее компании удалось избежать тарифов на большинство продуктов, а Apple Watch вообще исключили из списка пошлин. Теперь Трамп заявляет, что освобождений от налогов не будет.

В 2017 году Apple начала производить некоторые iPhone в Индии и до сих пор пытается расширить там производство. Вьетнам стал привлекательным направлением для выпуска AirPods, iPad и MacBook благодаря близости к Китаю.

Однако перенести основные производства в США оказалось сложно: возникли проблемы с подготовкой персонала и поиском поставщиков необходимых компонентов.

Падение котировок Apple на 5,7% после заявлений Трампа указывает на то, что инвесторы обеспокоены последствиями новых пошлин. Компания не комментирует ситуацию. В то же время Трамп отмечает, что "справедливые" тарифы должны уравнять условия для американского бизнеса.

Напомним, Apple пыталась избежать штрафа от Европейской Комиссии за настройки своего браузера Safari. Компания внесла необходимые изменения, чтобы пользователи не имели ограничений с переходом на конкурирующие поисковые системы или браузеры.

Также мы писали, что пользователи подали коллективный судебный иск в федеральный суд на компанию Apple. Они считают, что реклама возможностей Apple Intelligence оказалась ложной, и они не получили обещанных функций.