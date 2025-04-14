Курс євро здивував рекордними показниками — за скільки продають валюту в Україні

Долари та євро на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс євро підскочив до понад 47 грн в банках та обмінниках. На чорному ринку європейська валюта теж дорожчає. Тоді як долар, схоже на те, взяв тенденцію до здешевлення.

Про це свідчать дані на сайті "Мінфін".

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Курс валют НБУ

У понеділок, 14 квітня, НБУ встановив курс євро на рівні 46,92 грн/євро. Тоді як перед вихідними, 11 квітня, він був більш як на 1 гривню нижче — 45,84 грн/євро.

Курс долара НБУ 14 квітня — 41,39 грн/дол., що на 1 копійку менше як порівняти з курсом п'ятниці.

Курс валют на міжбанку

Ситуація на міжбанку змінюються досить динамічно. Перед вихідними, 11 квітня, торги закрилися на таких показниках:

долар: купівля — 41,33 грн/дол., продаж — 41,38 грн/дол.;

євро: купівля — 46,92 грн/євро, продаж — 46,97 грн/євро.

У понеділок, 14 квітня, на старті торгів долар так само продавали по 41,38 грн, а купували по 41,33 грн. Однак вже за кілька годин у продажу американська валюта здешевшала на 2 копійки — до 41,36 грн/дол., курс купівлі залишився без змін — 41,33 грн/дол.

Курс євро на міжбанку теж нестабільний. На початку торгів курс продажу був 47,23 грн/євро, а курс купівлі — 47,19 грн/євро. Вже ближче до обіду ці показники трохи знизилися й становили 47,12 грн/євро у продажу, 47,10 грн/євро — купівля.

Як змінився курс валют у банках за вихідні

14 квітня в українських банках продають у середньому по 47,50 грн (на 40 копійок дорожче проти 11 квітня), а купують по 46,40 грн (+30 копійок).

Водночас американська валюта в банках дешевшає — купити долар можна по 41,65 грн (на 5 копійок дешевше ніж перед вихідними), а продати по 41,05 грн (-5 копійок).

Що відбувається в обмінниках

В українських обмінниках за 1 долар у понеділок дають в середньому 40,95 грн, а продають по 41,05 грн/дол. Тоді як перед вихідними долар коштував 41,20 грн/дол. у продажу (на 15 копійок дорожче), 41,08 грн/дол. — купівля (на 13 копійок дорожче).

Середній курс євро в обмінних пунктах 14 квітня такий: 46,7 грн/євро — купівля, 47,0 грн/євро — продаж. У п'ятницю, 11 квітня, євро в обмінниках купували по 46,23 грн (на 43 копійки дешевше), а продавали по 46,68 грн/євро (на 32 копійки дешевше).

Ситуація на чорному ринку

На чорному ринку купити долар у понеділок можна по 41,13 грн/дол., а продати 41,04 грн/дол. Перед вихідними ці показники були в межах 41,2 грн/дол. та 41,06 грн/дол. відповідно. Таким чином долар здешевшав на 7 копійок у продажу та залишився майже на тому самому рівні у купівлі.

Євро на чорному ринку 14 квітня продають по 46,90 грн/євро, а купують по 46,70 грн/євро. У п'ятницю євро купували по 46,55 грн, а продавали по 47 грн/євро.

Нагадаємо, раніше доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів, що буде з курсом долара та євро у квітні 2025 року.

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