Курс евро удивил рекордными показателями — за сколько продают валюту в Украине

Доллары и евро на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс евро подскочил до более 47 грн в банках и обменниках. На черном рынке европейская валюта тоже дорожает. Тогда как доллар, похоже на то, взял тенденцию к удешевлению.

Об этом свидетельствуют данные на сайте "Минфин".

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Курс валют НБУ

В понедельник, 14 апреля, НБУ установил курс евро на уровне 46,92 грн/евро. Тогда как перед выходными, 11 апреля, он был более чем на 1 гривну ниже — 45,84 грн/евро.

Курс доллара НБУ 14 апреля — 41,39 грн/долл., что на 1 копейку меньше в сравнении с курсом пятницы.

Курс валют на межбанке

Ситуация на межбанке меняется достаточно динамично. Перед выходными, 11 апреля, торги закрылись на таких показателях:

доллар: покупка — 41,33 грн/долл., продажа — 41,38 грн/долл;

евро: покупка — 46,92 грн/евро, продажа — 46,97 грн/евро.

В понедельник, 14 апреля, на старте торгов доллар так же продавали по 41,38 грн, а покупали по 41,33 грн. Однако уже через несколько часов в продаже американская валюта подешевела на 2 копейки — до 41,36 грн/долл., курс покупки остался без изменений — 41,33 грн/долл.

Курс евро на межбанке тоже нестабилен. В начале торгов курс продажи был 47,23 грн/евро, а курс покупки — 47,19 грн/евро. Уже ближе к обеду эти показатели немного снизились и составили 47,12 грн/евро в продаже, 47,10 грн/евро — покупка.

Как изменился курс валют в банках за выходные

14 апреля в украинских банках продают в среднем по 47,50 грн (на 40 копеек дороже по сравнению с 11 апреля), а покупают по 46,40 грн (+30 копеек).

В то же время американская валюта в банках дешевеет — купить доллар можно по 41,65 грн (на 5 копеек дешевле чем перед выходными), а продать по 41,05 грн (-5 копеек).

Что происходит в обменниках

В украинских обменниках за 1 доллар в понедельник дают в среднем 40,95 грн, а продают по 41,05 грн/долл. Тогда как перед выходными доллар стоил 41,20 грн/долл. в продаже (на 15 копеек дороже), 41,08 грн/долл. — покупка (на 13 копеек дороже).

Средний курс евро в обменных пунктах 14 апреля таков: 46,7 грн/евро — покупка, 47,0 грн/евро — продажа. В пятницу, 11 апреля, евро в обменниках покупали по 46,23 грн (на 43 копейки дешевле), а продавали по 46,68 грн/евро (на 32 копейки дешевле).

Ситуация на черном рынке

На черном рынке купить доллар в понедельник можно по 41,13 грн/долл., а продать 41,04 грн/долл. Перед выходными эти показатели были в пределах 41,2 грн/долл. и 41,06 грн/долл. соответственно. Таким образом доллар подешевел на 7 копеек в продаже и остался почти на том же уровне в покупке.

Евро на черном рынке 14 апреля продают по 46,90 грн/евро, а покупают по 46,70 грн/евро. В пятницу евро покупали по 46,55 грн, а продавали по 47 грн/евро.

Напомним, ранее доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал, что будет с курсом доллара и евро в апреле 2025 года.

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