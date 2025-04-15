Курс евро стремится к рекорду — что будет с валютой в апреле и спешить ли украинцам в обменники

Пункт обмена валюты. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

После введения президентом США Дональдом Трампом новых тарифов на импорт ситуация с курсами валют в Украине коренным образом изменилась, чего никто не ожидал. Официальный курс гривны к евро вырос до 47 грн, зато доллар чуть не пересек отметку 41 грн. Возникает вопрос, что происходит с иностранными валютами и чего украинцам ждать в ближайшей перспективе.

Об этом рассказали в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников и экономический эксперт Даниил Монин.

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Что стало с курсом евро в апреле

С сентября 2024 года европейская валюта дешевела, приближаясь к паритету с американским долларом. В декабре-марте показатели колебались в копеечном диапазоне, не нарушая стабильность. Но в начале весны 2025 года официальный курс гривны к евро резко изменил траекторию движения, что демонстрирует график на сайте Национального банка Украины.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

По состоянию на 15 апреля показатель пересек очередную психологическую отметку, достигнув уровня 47 грн/евро. Причиной резкого скачка стали таможенные тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом. В начале месяца он объявил о взаимных импортных ставках почти для всех стран мира, а товары из ЕС обложил тарифом 20%.

Как результат — курс евро к доллару поднялся с 1,0795 до 1,1341, что повлияло на валютный рынок Украины. Иными словами, подорожание иностранной валюты не является решением Национального банка или проблемой нашего государства, поскольку регулятор вообще не имеет отношения к формированию курсовых показателей.

"Это проблема соотношения евро к доллару. Когда Штаты ввели таможенные тарифы и согласовали ограничения, это привело к падению курса доллара. Никто не прогнозировал, что такое произойдет. И сейчас мы наблюдаем реакцию валютного рынка на отношения между США и Европейским Союзом", — отметил Алексей Плотников.

Снизится ли курс евро в ближайшее время

Колебания показателей очень трудно предсказать, особенно в краткосрочной перспективе. Единственное, что можно сказать наверняка, — курс не упадет и не вырастет резко, поскольку вопрос касается территориально большой Еврозоны. А возможность затормаживания или обратной тенденции зависит от политики Соединенных Штатов Америки.

"В связи с тарифами Трампа сильно усилилось спекулятивное движение капитала, которое, вероятно, привело к частичному выводу средств из американских ценных бумаг и покупки европейских. Это способствовало резкому укреплению курса евро. Но прогнозировать такие спекуляции невозможно", — констатировал Даниил Монин.

Европейская валюта может подешеветь в случае смягчения ограничений со стороны США, отсрочки новых таможенных ставок или договоренности с ЕС о взаимном отсутствии тарифов. Существует много вещей под знаком вопроса, которые трудно предсказать в перспективе. Но в случае сохранения тенденции украинцы увидят в обменниках еще более высокие показатели курса евро.

Какой максимальный курс евро ждет в апреле

Исторически максимальное соотношение находилось на уровне 1,3 евро/долл. Сейчас имеем всего 1,13 евро/долл. По мнению Алексея Плотникова, не исключено, что к концу апреля показатель обновится до 1,18 или даже 1,2 евро/долл. Даниил Монин считает, что официальный курс гривны вряд ли поднимется выше 48 грн/евро.

Соотношение курса евро к доллару. Фото: скриншот

Обесценивание доллара будет происходить медленно, но тренд сохранится. Поскольку в Украине рыночное образование курса и мы ориентированы на доллар, то все другие валюты — швейцарские франки, британские фунты, польские злотые и т.д. — пересчитываются через их соотношение к курсу американской валюты. НБУ никак не способен повлиять на взаимную политику США и Евросоюза.

Стоит ли украинцам покупать евро

Учитывая прогнозы на дальнейшее подорожание евро, возникает вопрос, что украинцам стоит делать с валютными сбережениями. Даниил Монин порекомендовал не покупать банкноты с надеждой обойти стороной рост курса, а продать, пока происходит приближение к рекордному пику:

"Лично я считаю, что сейчас хорошее время продать евро. Поскольку в среднесрочной перспективе, от одного до трех лет, я вижу паритет с долларом, а не укрепление евро к доллару".

Иными словами, эксперт прогнозирует падение курса, поэтому сейчас появилась прекрасная возможность заработать на разнице показателей. Зато Алексей Плотников не посоветовал гражданам избавляться от валютных сбережений, ведь из-за непрогнозируемости тенденций трудно понять дальнейшую реакцию валютного рынка на агрессивные действия Дональда Трампа.

Экономист видит необходимость купить евро только в случае планирования путешествия в ЕС, где без наличных не обойтись. Другие причины не будут столь насущными, дабы терять гривны.

Что будет с курсом доллара в Украине

Пока евро дорожает, доллар демонстрирует нисходящую тенденцию. В апреле официальный курс чуть не опустился ниже 41 грн/долл., чего ни один эксперт не ожидал в начале 2025 года. Но, несмотря на благоприятную динамику, украинцам посоветовали не забывать, что в государственном бюджете заложен показатель 45 грн/долл. Так что восходящий тренд может вернуться очень скоро.

Официальный курс гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Курс начал падать после действий президента Трампа. Плюс в Украине внутренний спрос на доллар сейчас небольшой, ведь значительных импортных закупок нет. Также продолжает поступать западная финансовая помощь, поэтому рынок насыщен американской валютой и дисбаланса спроса/предложения нет", — рассказал Алексей Плотников.

То есть небольшой откат доллара является временным. Апрель стал благоприятным периодом для покупки иностранных купюр. Пока курс планомерно снижается, стоит накапливать наличные, потому что уже со следующего месяца или даже в конце текущего ситуация способна кардинально измениться.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам стоит отказаться от некоторых купюр долларов и евро, поскольку с обменом могут возникнуть проблемы. Фальшивую валюту не примут, за нее не предусмотрено возмещение. Зато граждан могут посадить за использование подделки.

Также мы писали, что евро в Украине стремительно подорожало до 47 грн, зато доллар продемонстрировал незначительное удешевление. Ситуация объясняется влиянием на валютный рынок тарифов на импорт, которые ввел президент США Дональд Трамп.