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Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

18 апреля 2025 22:07
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Сколько яиц красить на Пасху 2025 — приметы
Крашанки. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Крашенки являются обязательным атрибутом пасхальной корзины. Но мало кто знает, что в соответствии с народными обычаями и приметами, их должно быть соответствующее количество.

Новини.LIVE рассказывает подробнее.

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Сколько пасхальных яиц красить на Пасху

Обычно, в семья принято готовить определенное количество пасхальных яиц для каждого члена семьи — кто-то готовит больше, кто-то меньше. Однако в пасхальную корзину в церковь нужно положить определенное количество яиц.

Так, пасхальных яиц должно быть 13. Это число имеет особый символизм в христианстве, 12 яиц является символом учеников Иисуса Христа, а тринадцатое — символизирует самого Спасителя.

Кстати, цвета пасхальных яиц также имеют свое значение. Например, желтый является символом света, голубой — отражение чистоты и духовности, а зеленый — цвет возрождения.

Но чаще всего в пасхальную корзину кладут красные яйца, ведь этот цвет символизирует пролитую Иисусом кровь и дар жизни. По библейской истории, когда Мария Магдалина пришла к царю Тиберию рассказать о воскресении Христа, а он не поверил ей, произошло чудо — яйцо, которое Мария держала в руках, стало красным.

Напомним, мы рассказывали полезные советы, чтобы паска дольше оставалась мягкой и не черствела.

Кроме того, узнайте рецепт паски из Галичины от Львовского мастера.

Также мы делились проверенным рецептом глазури на паску, которая не крошится и не липнет.

Пасха яйца символика пасхальная корзина крашанки
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