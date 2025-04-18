Скільки яєць фарбувати на Великдень 2025 — прикмети

Крашанки. Фото: Freepik

Крашанки є обов'язковим атрибутом великоднього кошика. Але мало хто знає, що відповідно до народних звичаїв та прикмет, їх має бути відповідна кількість.

Новини.LIVE розповідає детальніше.

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Зазвичай, у родина прийнято готувати певну кількість крашанок для кожного члена родини — хтось готує більше, хтось менше. Однак до великоднього кошика у церкву потрібно покласти певну кількість яєць.

Так, крашанок має бути 13. Це число має особливий символізм у християнстві, 12 яєць є символом учнів Ісуса Христа, а тринадцяте — символізує самого Спасителя.

До речі, кольори крашанок також мають своє значення. Наприклад, жовтий є символом світла, блакитний — відображення чистоти та духовності, а зелений — колір відродження.

Але найчастіше до великоднього кошика кладуть червоні яйця, адже цей колір символізує пролиту Ісусом кров та дар життя. За біблейською історією, коли Марія Магдалина прийшла до царя Тиберія розповісти про воскресіння Христа, а він не повірив їй, сталося диво — яйце, яке Марія тримала у руках, стало червоним.

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