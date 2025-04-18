Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра arrow

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

18 квітня 2025 22:07
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Скільки яєць фарбувати на Великдень 2025 — прикмети
Крашанки. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Крашанки є обов'язковим атрибутом великоднього кошика. Але мало хто знає, що відповідно до народних звичаїв та прикмет, їх має бути відповідна кількість.

Новини.LIVE розповідає детальніше.

Реклама
Читайте також:

Скільки крашанок фарбувати на Великдень 

Зазвичай, у родина прийнято готувати певну кількість крашанок для кожного члена родини — хтось готує більше, хтось менше. Однак до великоднього кошика у церкву потрібно покласти певну кількість яєць.

Так, крашанок має бути 13. Це число має особливий символізм у християнстві, 12 яєць є символом учнів Ісуса Христа, а тринадцяте — символізує самого Спасителя.  

До речі, кольори крашанок також мають своє значення. Наприклад, жовтий є символом світла, блакитний — відображення чистоти та духовності, а зелений — колір відродження.

Але найчастіше до великоднього кошика кладуть червоні яйця, адже цей колір символізує пролиту Ісусом кров та дар життя. За біблейською історією, коли Марія Магдалина прийшла до царя Тиберія розповісти про воскресіння Христа, а він не повірив їй, сталося диво — яйце, яке Марія тримала у руках, стало червоним.

Нагадаємо, ми розповідали корисні поради, щоб паска довше залишалася м'якою і не черствіла.

Окрім того, дізнайтеся рецепт паски з Галичини від Львівського майстра.

Також ми ділилися перевіреним рецептом глазурі на паску, яка не кришиться і не липне.

Великдень яйця символіка великодній кошик крашанки
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

22:29 На Запоріжжі чутно потужні вибухи — що відомо

22:15 Чи має право зареєстрований мешканець продати квартиру

22:13 Вибухи на Одещині — окупанти здійснили комбіновану атаку

22:11 Грозова негода повертається — де завтра заливатиме дощами

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій" - 80x80

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій"

21:51 Одеський прикордонник проти своєї частини — що вирішив суд

21:48 У Києві затримали підлітків, які побили військового — деталі

21:26 Окупанти вдарили по енегетиці Сумщини — є перебої зі світлом

21:04 Пожежа в поїзді Укрзалізниці — у ДСНС показали наслідки

20:51 Графіки відключень світла — чи будуть завтра в Одесі

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

22:29 На Запоріжжі чутно потужні вибухи — що відомо

22:15 Чи має право зареєстрований мешканець продати квартиру

22:13 Вибухи на Одещині — окупанти здійснили комбіновану атаку

22:11 Грозова негода повертається — де завтра заливатиме дощами

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій" - 80x80

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій"

21:51 Одеський прикордонник проти своєї частини — що вирішив суд

21:48 У Києві затримали підлітків, які побили військового — деталі

21:26 Окупанти вдарили по енегетиці Сумщини — є перебої зі світлом

21:04 Пожежа в поїзді Укрзалізниці — у ДСНС показали наслідки

20:51 Графіки відключень світла — чи будуть завтра в Одесі

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

06:33 Курортний сезон в Одесі під загрозою — у якому стані море

17 квітня

06:33 Актуальні ціни до Великодня на "Новому базарі" в Одесі

15 квітня

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

15 квітня 2025

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

10 квітня 2025

Який документ підтверджує право власності на будинок у 2025 році

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

9 квітня 2025

Правила підземки — кого не пропустять в метро у квітні 2025 року