Паска від Сергія — автентичний смак Галичини у домашній великодній випічці

Домашня паска. Фото: gospodynka.com.ua

Ця паска за рецептом львівського майстра Сергія втілює найкращі традиції галицької кухні. Повітряна, ароматна, з глибоким смаком і любов’ю до кожної деталі — саме така великодня випічка запам’ятовується надовго. Якщо ви шукаєте справжній рецепт зі Львова, який передається з покоління в покоління, обов’язково приготуйте цю паску.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 400 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

яйця — 4 шт.;

цукор — 200 г;

цедра апельсина — з 1 шт.;

ванільний цукор — 10 г;

масло вершкове — 200 г;

борошно пшеничне — 300 г;

розпушувач — 16 г.

Для цукатів:

сушене манго — 100 г;

цукати — 50 г;

вода гаряча — 200 мл.

Для глазурі:

цукрова пудра — 100 г;

вода — 2 ст. л.;

желатин — 7 г;

вода — 1 ст. л. (для желатину);

лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Протерти кисломолочний сир через сито, змішати з сіллю. В окремій мисці збити вінчиком яйця з цукром, цедрою апельсина та ванільним цукром. Додати до суміші сир і розтоплене вершкове масло, добре перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово всипати просіяне борошно з розпушувачем, замісити однорідне тісто. Цукати й манго залити кип’ятком на кілька хвилин, потім добре просушити на ситі або паперовому рушнику. Додати до тіста, рівномірно розподілити.

Додавання цукатів. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти тісто у 4 паперові формочки (діаметр 9 см, висота 8,5 см), заповнюючи їх на третину. Цукати ховати всередину тіста, щоб не пригорали.

Тісто у формі для випікання. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 40–45 хвилин, до сухої шпажки.

Приготування глазурі

Для глазурі залити желатин водою і залишити для набухання.

Приготування глазурі. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі з товстим дном змішати цукрову пудру з водою, довести до кипіння і варити 3 хвилини, поки не з’являться перші бульбашки. Зняти з вогню, додати желатин і ретельно перемішати.

Готові паски. Фото: gospodynka.com.ua

Збивати масу міксером 4 хвилини до пишної консистенції, влити лимонний сік і ще трохи збити. Покрити готові паски глазур’ю, прикрасити на свій смак.

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