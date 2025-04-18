Паска від Сергія — автентичний смак Галичини у домашній великодній випічці

Паска від Сергія — смак Галичини, рецепт Львівської випічки
Ця паска за рецептом львівського майстра Сергія втілює найкращі традиції галицької кухні. Повітряна, ароматна, з глибоким смаком і любов’ю до кожної деталі — саме така великодня випічка запам’ятовується надовго. Якщо ви шукаєте справжній рецепт зі Львова, який передається з покоління в покоління, обов’язково приготуйте цю паску.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 400 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 200 г;
- цедра апельсина — з 1 шт.;
- ванільний цукор — 10 г;
- масло вершкове — 200 г;
- борошно пшеничне — 300 г;
- розпушувач — 16 г.
Для цукатів:
- сушене манго — 100 г;
- цукати — 50 г;
- вода гаряча — 200 мл.
Для глазурі:
- цукрова пудра — 100 г;
- вода — 2 ст. л.;
- желатин — 7 г;
- вода — 1 ст. л. (для желатину);
- лимонний сік — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Протерти кисломолочний сир через сито, змішати з сіллю. В окремій мисці збити вінчиком яйця з цукром, цедрою апельсина та ванільним цукром. Додати до суміші сир і розтоплене вершкове масло, добре перемішати.
Поступово всипати просіяне борошно з розпушувачем, замісити однорідне тісто. Цукати й манго залити кип’ятком на кілька хвилин, потім добре просушити на ситі або паперовому рушнику. Додати до тіста, рівномірно розподілити.
Викласти тісто у 4 паперові формочки (діаметр 9 см, висота 8,5 см), заповнюючи їх на третину. Цукати ховати всередину тіста, щоб не пригорали.
Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 40–45 хвилин, до сухої шпажки.
Приготування глазурі
Для глазурі залити желатин водою і залишити для набухання.
У каструлі з товстим дном змішати цукрову пудру з водою, довести до кипіння і варити 3 хвилини, поки не з’являться перші бульбашки. Зняти з вогню, додати желатин і ретельно перемішати.
Збивати масу міксером 4 хвилини до пишної консистенції, влити лимонний сік і ще трохи збити. Покрити готові паски глазур’ю, прикрасити на свій смак.
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