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Волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф

2 квітня 2025 15:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт волохатої паски або паски з волоссям янгола від Валерії Матрохіної, переможниці МастерШеф
Паска до Великодня. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Валерія Матрохіна, переможниця МастерШеф 12 сезона, поділилася рецептом унікальної паски. Завдяки вареному згущеному молоку тісто виходить ніжним і карамельним, а незвичайна начинка — повітряний крем або турецька халва "волосся янгола" — робить її по-справжньому особливою.

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці Валерія Матрохіна — переможниця МастерШеф 12 сезона. 

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Вам знадобиться: 

  • борошно пшеничне (12-14% білка) — 300 г;
  • молоко — 50 мл;
  • живі дріжджі — 30 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • варене згущене молоко — 2 ст. л.;
  • яйця — 2 великі;
  • цукор — 150 г;
  • розтоплене вершкове масло — 50 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка.

Для начинки:

  • холодні вершки 33% — 250 мл;
  • варене згущене молоко — 4 ст. л.

Або: 

  • турецька халва.

Спосіб приготування

У теплому молоці (до 40°C) розчинити дріжджі, додати 2 ст. л. цукру та 2 ст. л. борошна. Перемішати, накрити плівкою й залишити на 30 хвилин, доки не з’являться бульбашки.

волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф
Приготування опари. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Варене згущене молоко змішати зі сметаною, злегка підігріти, потім додати жовтки, решту цукру та сіль. Збити суміш блендером до посвітління.

паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф
Додавання борошна. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Ввести половину борошна, влити опару, ретельно перемішати лопаткою. Додати решту борошна і вимішувати 3-5 хвилин. Додати розпушувач і охолоджене розтоплене вершкове масло, ще раз вимішати. Білки збити до стійких піків і акуратно вмішати в тісто. Накрити тісто плівкою, залишити у теплому місці на 3-5 годин.

трендова волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф
Приготування тіста. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Додати за бажанням родзинки, горіхи або цукати. Обім’яти тісто, викласти у формочки, змастивши руки олією. Заповнити форми наполовину й дати піднятися вдвічі.

оригінальна волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф
Середина паски. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Випікати у розігрітій до 175°C духовці 40-50 хвилин. Якщо верх починає темнішати, накрити фольгою. Готовність перевірити шпажкою.

незвичайна волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф
Додавання халви. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Дати паскам повністю охолонути, зрізати верхівку й обережно вийняти серцевину. Для крему: збити вершки зі згущеним молоком до стійких піків (5-7 хвилин).

Наповнити серединку паски кремом або турецькою халвою, повернути верхівку на місце й прикрасити залишками крему.

волохата паска з волоссям янгола
Волохата паска. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

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Великдень паска рецепти випічка Мастер Шеф

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16:11 Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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