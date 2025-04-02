Рецепт волохатої паски або паски з волоссям янгола від Валерії Матрохіної, переможниці МастерШеф

Паска до Великодня. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Валерія Матрохіна, переможниця МастерШеф 12 сезона, поділилася рецептом унікальної паски. Завдяки вареному згущеному молоку тісто виходить ніжним і карамельним, а незвичайна начинка — повітряний крем або турецька халва "волосся янгола" — робить її по-справжньому особливою.

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці Валерія Матрохіна — переможниця МастерШеф 12 сезона.

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно пшеничне (12-14% білка) — 300 г;

молоко — 50 мл;

живі дріжджі — 30 г;

сметана — 2 ст. л.;

варене згущене молоко — 2 ст. л.;

яйця — 2 великі;

цукор — 150 г;

розтоплене вершкове масло — 50 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — дрібка.

Для начинки:

холодні вершки 33% — 250 мл;

варене згущене молоко — 4 ст. л.

Або:

турецька халва.

Спосіб приготування

У теплому молоці (до 40°C) розчинити дріжджі, додати 2 ст. л. цукру та 2 ст. л. борошна. Перемішати, накрити плівкою й залишити на 30 хвилин, доки не з’являться бульбашки.

Приготування опари. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Варене згущене молоко змішати зі сметаною, злегка підігріти, потім додати жовтки, решту цукру та сіль. Збити суміш блендером до посвітління.

Додавання борошна. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Ввести половину борошна, влити опару, ретельно перемішати лопаткою. Додати решту борошна і вимішувати 3-5 хвилин. Додати розпушувач і охолоджене розтоплене вершкове масло, ще раз вимішати. Білки збити до стійких піків і акуратно вмішати в тісто. Накрити тісто плівкою, залишити у теплому місці на 3-5 годин.

Приготування тіста. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Додати за бажанням родзинки, горіхи або цукати. Обім’яти тісто, викласти у формочки, змастивши руки олією. Заповнити форми наполовину й дати піднятися вдвічі.

Середина паски. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Випікати у розігрітій до 175°C духовці 40-50 хвилин. Якщо верх починає темнішати, накрити фольгою. Готовність перевірити шпажкою.

Додавання халви. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Дати паскам повністю охолонути, зрізати верхівку й обережно вийняти серцевину. Для крему: збити вершки зі згущеним молоком до стійких піків (5-7 хвилин).

Наповнити серединку паски кремом або турецькою халвою, повернути верхівку на місце й прикрасити залишками крему.

Волохата паска. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Раніше ми писали про рецепт трендової паски з TikTok з начинкою всередині — приготуйте на Великдень.

Ще вам може стати в нагоді секретний бабусин рецепт, який усі шукають — одна із найкращих великодніх пасок.

Також ми розповідали про рецепт ідеальної великодньої глазурі, яка не тріскається і не обсипається.