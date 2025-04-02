Рецепт волохатої паски або паски з волоссям янгола від Валерії Матрохіної, переможниці МастерШеф

Волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф
Валерія Матрохіна, переможниця МастерШеф 12 сезона, поділилася рецептом унікальної паски. Завдяки вареному згущеному молоку тісто виходить ніжним і карамельним, а незвичайна начинка — повітряний крем або турецька халва "волосся янгола" — робить її по-справжньому особливою.
Рецепт опублікували в Instagram на сторінці Валерія Матрохіна — переможниця МастерШеф 12 сезона.
Вам знадобиться:
- борошно пшеничне (12-14% білка) — 300 г;
- молоко — 50 мл;
- живі дріжджі — 30 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- варене згущене молоко — 2 ст. л.;
- яйця — 2 великі;
- цукор — 150 г;
- розтоплене вершкове масло — 50 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка.
Для начинки:
- холодні вершки 33% — 250 мл;
- варене згущене молоко — 4 ст. л.
Або:
- турецька халва.
Спосіб приготування
У теплому молоці (до 40°C) розчинити дріжджі, додати 2 ст. л. цукру та 2 ст. л. борошна. Перемішати, накрити плівкою й залишити на 30 хвилин, доки не з’являться бульбашки.
Варене згущене молоко змішати зі сметаною, злегка підігріти, потім додати жовтки, решту цукру та сіль. Збити суміш блендером до посвітління.
Ввести половину борошна, влити опару, ретельно перемішати лопаткою. Додати решту борошна і вимішувати 3-5 хвилин. Додати розпушувач і охолоджене розтоплене вершкове масло, ще раз вимішати. Білки збити до стійких піків і акуратно вмішати в тісто. Накрити тісто плівкою, залишити у теплому місці на 3-5 годин.
Додати за бажанням родзинки, горіхи або цукати. Обім’яти тісто, викласти у формочки, змастивши руки олією. Заповнити форми наполовину й дати піднятися вдвічі.
Випікати у розігрітій до 175°C духовці 40-50 хвилин. Якщо верх починає темнішати, накрити фольгою. Готовність перевірити шпажкою.
Дати паскам повністю охолонути, зрізати верхівку й обережно вийняти серцевину. Для крему: збити вершки зі згущеним молоком до стійких піків (5-7 хвилин).
Наповнити серединку паски кремом або турецькою халвою, повернути верхівку на місце й прикрасити залишками крему.
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