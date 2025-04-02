Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Мохнатый кулич с волосами ангела от победительницы МастерШеф arrow

Мохнатый кулич с волосами ангела от победительницы МастерШеф

2 апреля 2025 15:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт мохнатой паски или паски с волосами ангела от Валерии Матрохиной, победительницы МастерШеф
Пасха к Пасхе. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Валерия Матрохина, победительница МастерШеф 12 сезона, поделилась рецептом уникального кулича. Благодаря вареной сгущенке тесто получается нежным и карамельным, а необычная начинка — воздушный крем или турецкая халва "волосы ангела" — делает ее по-настоящему особенной.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице Валерия Матрохина — победительница МастерШеф 12 сезона.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука пшеничная (12-14% белка) — 300 г;
  • молоко — 50 мл.;
  • живые дрожжи — 30 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • вареная сгущенка — 2 ст. л.;
  • яйца — 2 большие;
  • сахар — 150 г;
  • растопленное сливочное масло — 50 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • холодные сливки 33% — 250 мл.;
  • вареная сгущенка — 4 ст. л.

Или:

  • турецкая халва.

Способ приготовления

В теплом молоке (до 40°C) растворить дрожжи, добавить 2 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки. Перемешать, накрыть пленкой и оставить на 30 минут, пока не появятся пузырьки.

волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф
Приготовление опары. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Вареное сгущенное молоко смешать со сметаной, слегка подогреть, затем добавить желтки, оставшийся сахар и соль. Взбить смесь блендером до осветления.

паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф
Добавление муки. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Ввести половину муки, влить опару, тщательно перемешать лопаткой. Добавить остальную муку и вымешивать 3-5 минут. Добавить разрыхлитель и охлажденное растопленное сливочное масло, еще раз вымешать. Белки взбить до устойчивых пиков и аккуратно вмешать в тесто. Накрыть тесто пленкой, оставить в теплом месте на 3-5 часов.

трендова волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф
Приготовление теста. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Добавить по желанию изюм, орехи или цукаты. Обмять тесто, выложить в формочки, смазав руки растительным маслом. Заполнить формы наполовину и дать подняться вдвое.

оригінальна волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф
Середина кулича. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Выпекать в разогретой до 175°C духовке 40-50 минут. Если верх начинает темнеть, накрыть фольгой. Готовность проверить шпажкой.

незвичайна волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф
Добавление халвы. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Дать куличам полностью остыть, срезать верхушку и осторожно вынуть сердцевину. Для крема: взбить сливки со сгущенным молоком до устойчивых пиков (5-7 минут).

Наполнить серединку кулича кремом или турецкой халвой, вернуть верхушку на место и украсить остатками крема.

волохата паска з волоссям янгола
Волосатый кулич. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Ранее мы писали о рецепте трендового кулича из TikTok с начинкой внутри — приготовьте на Пасху.

Еще вам может пригодиться секретный бабушкин рецепт, который все ищут — один из лучших пасхальных куличей.

Также мы рассказывали о рецепте идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Пасха кулич рецепты выпечка Мастер Шеф

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:35 Одесса преображается к весне — на клумбах появились первые цветы

15:32 ТЦК в Черниговской области могут взяться за "серый" бизнес

15:21 Mozilla выпустила почтовый сервис-конкурент Gmail и Outlook

15:10 Приватизация земли — как не потерять свое законное право

15:08 Что с гимназией восточных языков в Киеве после пожара — фото

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

15:01 Брат известной украинской спортсменки погиб на фронте

15:01 Десять выстрелов — новые детали убийства депутата Плахотника

15:00 Коллекционер попытался вывести с Одесчины ценности в баке

14:54 Яйца по 17 — в Минобороны разоблачили схему хищения 733 млн

14:49 Три авто и пять домов за год — декларация сына Татьяны Крупы

15:35 Одесса преображается к весне — на клумбах появились первые цветы

15:32 ТЦК в Черниговской области могут взяться за "серый" бизнес

15:21 Mozilla выпустила почтовый сервис-конкурент Gmail и Outlook

15:10 Приватизация земли — как не потерять свое законное право

15:08 Что с гимназией восточных языков в Киеве после пожара — фото

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

15:01 Брат известной украинской спортсменки погиб на фронте

15:01 Десять выстрелов — новые детали убийства депутата Плахотника

15:00 Коллекционер попытался вывести с Одесчины ценности в баке

14:54 Яйца по 17 — в Минобороны разоблачили схему хищения 733 млн

14:49 Три авто и пять домов за год — декларация сына Татьяны Крупы

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

06:33 Как изменила война юмористические традиции Одессы — Борис Барский

29 марта 2025

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта 2025

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

06:14 Где дешевле еда — цены на продукты в городах Украины и ЕС

Text

13:12 Что сделают США, если РФ не пойдет на переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский призвал США действовать из-за атак РФ — эфир Ранок.LIVE

1 апреля 2025
Text

17:50 Украина рассматривает новое соглашение с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп хочет, чтобы Путин пошел на сделку о мире — эфир День.LIVE

Text

08:00 Подробности разговора Зеленского со Стармером — эфир Ранок.LIVE

31 марта 2025
Text

17:50 Заявление Ермака о нарушении Россией перемирия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп ужесточает условия по сделке об ископаемых — эфир День.LIVE

Text

12:30 Главы МИД союзников выступают с заявлениями об Украине — эфир

Text

08:00 Ситуация на Курщине и новая сделка о минералах — эфир Ранок.LIVE

30 марта 2025
Text

21:31 В Харькове экопарк выпустил 170 птиц, спасенных от браконьеров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

21 марта 2025

Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

19 марта 2025

Стрижки, что старят — каких причесок лучше избегать в 2025 году

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

28 марта 2025

В Киевстаре появился новый бюджетный тариф — кому он подойдет

26 марта 2025

Самый модный цвет волос весны-2025 — даже звучит очаровательно