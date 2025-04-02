Рецепт мохнатой паски или паски с волосами ангела от Валерии Матрохиной, победительницы МастерШеф

Мохнатый кулич с волосами ангела от победительницы МастерШеф
Валерия Матрохина, победительница МастерШеф 12 сезона, поделилась рецептом уникального кулича. Благодаря вареной сгущенке тесто получается нежным и карамельным, а необычная начинка — воздушный крем или турецкая халва "волосы ангела" — делает ее по-настоящему особенной.
Рецепт опубликовали в Instagram на странице Валерия Матрохина — победительница МастерШеф 12 сезона.
Вам понадобится:
- мука пшеничная (12-14% белка) — 300 г;
- молоко — 50 мл.;
- живые дрожжи — 30 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- вареная сгущенка — 2 ст. л.;
- яйца — 2 большие;
- сахар — 150 г;
- растопленное сливочное масло — 50 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — щепотка.
Для начинки:
- холодные сливки 33% — 250 мл.;
- вареная сгущенка — 4 ст. л.
Или:
- турецкая халва.
Способ приготовления
В теплом молоке (до 40°C) растворить дрожжи, добавить 2 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки. Перемешать, накрыть пленкой и оставить на 30 минут, пока не появятся пузырьки.
Вареное сгущенное молоко смешать со сметаной, слегка подогреть, затем добавить желтки, оставшийся сахар и соль. Взбить смесь блендером до осветления.
Ввести половину муки, влить опару, тщательно перемешать лопаткой. Добавить остальную муку и вымешивать 3-5 минут. Добавить разрыхлитель и охлажденное растопленное сливочное масло, еще раз вымешать. Белки взбить до устойчивых пиков и аккуратно вмешать в тесто. Накрыть тесто пленкой, оставить в теплом месте на 3-5 часов.
Добавить по желанию изюм, орехи или цукаты. Обмять тесто, выложить в формочки, смазав руки растительным маслом. Заполнить формы наполовину и дать подняться вдвое.
Выпекать в разогретой до 175°C духовке 40-50 минут. Если верх начинает темнеть, накрыть фольгой. Готовность проверить шпажкой.
Дать куличам полностью остыть, срезать верхушку и осторожно вынуть сердцевину. Для крема: взбить сливки со сгущенным молоком до устойчивых пиков (5-7 минут).
Наполнить серединку кулича кремом или турецкой халвой, вернуть верхушку на место и украсить остатками крема.
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