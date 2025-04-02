Рецепт мохнатой паски или паски с волосами ангела от Валерии Матрохиной, победительницы МастерШеф

Пасха к Пасхе. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Валерия Матрохина, победительница МастерШеф 12 сезона, поделилась рецептом уникального кулича. Благодаря вареной сгущенке тесто получается нежным и карамельным, а необычная начинка — воздушный крем или турецкая халва "волосы ангела" — делает ее по-настоящему особенной.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице Валерия Матрохина — победительница МастерШеф 12 сезона.

Читайте также:

Вам понадобится:

мука пшеничная (12-14% белка) — 300 г;

молоко — 50 мл.;

живые дрожжи — 30 г;

сметана — 2 ст. л.;

вареная сгущенка — 2 ст. л.;

яйца — 2 большие;

сахар — 150 г;

растопленное сливочное масло — 50 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Для начинки:

холодные сливки 33% — 250 мл.;

вареная сгущенка — 4 ст. л.

Или:

турецкая халва.

Способ приготовления

В теплом молоке (до 40°C) растворить дрожжи, добавить 2 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки. Перемешать, накрыть пленкой и оставить на 30 минут, пока не появятся пузырьки.

Приготовление опары. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Вареное сгущенное молоко смешать со сметаной, слегка подогреть, затем добавить желтки, оставшийся сахар и соль. Взбить смесь блендером до осветления.

Добавление муки. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Ввести половину муки, влить опару, тщательно перемешать лопаткой. Добавить остальную муку и вымешивать 3-5 минут. Добавить разрыхлитель и охлажденное растопленное сливочное масло, еще раз вымешать. Белки взбить до устойчивых пиков и аккуратно вмешать в тесто. Накрыть тесто пленкой, оставить в теплом месте на 3-5 часов.

Приготовление теста. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Добавить по желанию изюм, орехи или цукаты. Обмять тесто, выложить в формочки, смазав руки растительным маслом. Заполнить формы наполовину и дать подняться вдвое.

Середина кулича. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Выпекать в разогретой до 175°C духовке 40-50 минут. Если верх начинает темнеть, накрыть фольгой. Готовность проверить шпажкой.

Добавление халвы. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Дать куличам полностью остыть, срезать верхушку и осторожно вынуть сердцевину. Для крема: взбить сливки со сгущенным молоком до устойчивых пиков (5-7 минут).

Наполнить серединку кулича кремом или турецкой халвой, вернуть верхушку на место и украсить остатками крема.

Волосатый кулич. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Ранее мы писали о рецепте трендового кулича из TikTok с начинкой внутри — приготовьте на Пасху.

Еще вам может пригодиться секретный бабушкин рецепт, который все ищут — один из лучших пасхальных куличей.

Также мы рассказывали о рецепте идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.