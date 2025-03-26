Волога паска Золото на Великдень — ідеальний рецепт з майстер-класу

Домашні паски. Фото: smachnenke.com.ua

Ця паска вийде неймовірно вологою, волокнистою та ароматною, ніби з найкращої пекарні. Рецепт взятий із професійного майстер-класу, тому всі пропорції ідеально збалансовані. Завдяки правильному підходу до замішування тіста та особливому способу випікання паска довго залишається м'якою та ніжною. Це саме той випадок, коли результат перевершує всі очікування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

молоко — 200 мл;

дріжджі пресовані — 20 г;

борошно — 550-580 г;

цукор — 170 г;

яйця — 2 шт.;

жовтки — 2 шт.;

вершкове масло — 150 г;

сіль — дрібка;

цукати — 200 г;

цедра апельсина — 1 шт.

Для глазурі:

желатин — 10 г;

вода — 3 ст. л.;

цукор — 200 г;

вода — 5-6 ст. л.;

сік лимона — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Приготувати опару. Подрібнити дріжджі у мисці, додати цукор і перемішати вінчиком. Влити тепле молоко, додати 100 г борошна, перемішати, накрити плівкою та залишити у теплому місці на 20-25 хвилин.

Приготування опари. Фото: smachnenke.com.ua

До опари, що піднялася, додати яйця, жовтки, дрібку солі та перемішати. Всипати цукор, поступово додати борошно й вимішувати тісто 5 хвилин.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Додати м'яке вершкове масло й ще раз добре перемішати. Додати цедру апельсина та цукати, перемішати, накрити плівкою й залишити у теплому місці на 40-45 хвилин.

Додавання цукатів. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто викласти на змащену олією поверхню, поділити на порції, сформувати колобки, накривши цукати тістом. Викласти у форми, накрити плівкою й залишити на 20-25 хвилин.

Тісто для паски. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 30-35 хвилин, перевіряючи готовність шпажкою. Дати паскам охолонути.

Готові паски. Фото: smachnenke.com.ua

Для глазурі змішати желатин з водою та залишити набухати. У каструлі нагріти цукор із водою, помішуючи, 3 хвилини.

Приготування глазурі. Фото: smachnenke.com.ua

Влити сироп у миску, додати желатин та збити міксером до густої консистенції. Покрити паски глазур'ю та прикрасити за бажанням.

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