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Волокниста паска "Золото" з платного майстер-класу — рецепт

26 березня 2025 10:38
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Волога паска Золото на Великдень — ідеальний рецепт з майстер-класу
Домашні паски. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ця паска вийде неймовірно вологою, волокнистою та ароматною, ніби з найкращої пекарні. Рецепт взятий із професійного майстер-класу, тому всі пропорції ідеально збалансовані. Завдяки правильному підходу до замішування тіста та особливому способу випікання паска довго залишається м'якою та ніжною. Це саме той випадок, коли результат перевершує всі очікування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • молоко — 200 мл;
  • дріжджі пресовані — 20 г;
  • борошно — 550-580 г;
  • цукор — 170 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • жовтки — 2 шт.;
  • вершкове масло — 150 г;
  • сіль — дрібка;
  • цукати — 200 г;
  • цедра апельсина — 1 шт.

Для глазурі:

  • желатин — 10 г;
  • вода — 3 ст. л.;
  • цукор — 200 г;
  • вода — 5-6 ст. л.;
  • сік лимона — 1 ст. л.

Спосіб приготування 

Приготувати опару. Подрібнити дріжджі у мисці, додати цукор і перемішати вінчиком. Влити тепле молоко, додати 100 г борошна, перемішати, накрити плівкою та залишити у теплому місці на 20-25 хвилин.

волокниста паска Золото з платного майстер-класу рецепт
Приготування опари. Фото: smachnenke.com.ua

До опари, що піднялася, додати яйця, жовтки, дрібку солі та перемішати. Всипати цукор, поступово додати борошно й вимішувати тісто 5 хвилин.

паска Золото з платного майстер-класу рецепт
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Додати м'яке вершкове масло й ще раз добре перемішати. Додати цедру апельсина та цукати, перемішати, накрити плівкою й залишити у теплому місці на 40-45 хвилин.

волокниста паска Золото з платного майстер-класу
Додавання цукатів. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто викласти на змащену олією поверхню, поділити на порції, сформувати колобки, накривши цукати тістом. Викласти у форми, накрити плівкою й залишити на 20-25 хвилин.

волокниста волога паска Золото з платного майстер-класу рецепт
Тісто для паски. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 30-35 хвилин, перевіряючи готовність шпажкою. Дати паскам охолонути.

волокниста волога паска з платного майстер-класу рецепт
Готові паски. Фото: smachnenke.com.ua

Для глазурі змішати желатин з водою та залишити набухати. У каструлі нагріти цукор із водою, помішуючи, 3 хвилини.

волога паска з платного майстер-класу рецепт
Приготування глазурі. Фото: smachnenke.com.ua

Влити сироп у миску, додати желатин та збити міксером до густої консистенції. Покрити паски глазур'ю та прикрасити за бажанням.

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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