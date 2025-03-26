Влажный кулич Золото на Пасху — идеальный рецепт из мастер-класса

Домашние пасхальные куличи. Фото: smachnenke.com.ua

Этот кулич получится невероятно влажным, волокнистым и ароматным, будто из лучшей пекарни. Рецепт взят из профессионального мастер-класса, поэтому все пропорции идеально сбалансированы. Благодаря правильному подходу к замешиванию теста и особому способу выпекания пасха долго остается мягкой и нежной. Это именно тот случай, когда результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

молоко — 200 мл.;

дрожжи прессованные — 20 г;

мука — 550-580 г;

сахар — 170 г;

яйца — 2 шт.;

желтки — 2 шт.;

сливочное масло — 150 г;

соль — щепотка;

цукаты — 200 г;

цедра апельсина — 1 шт.

Для глазури:

желатин — 10 г;

вода — 3 ст. л.;

сахар — 200 г;

вода — 5-6 ст. л.;

сок лимона — 1 ст. л.

Способ приготовления

Приготовить опару. Измельчить дрожжи в миске, добавить сахар и перемешать венчиком. Влить теплое молоко, добавить 100 г муки, перемешать, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 20-25 минут.

Приготовление опары. Фото: smachnenke.com.ua

В поднявшуюся опару добавить яйца, желтки, щепотку соли и перемешать. Всыпать сахар, постепенно добавить муку и вымешивать тесто 5 минут.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить мягкое сливочное масло и еще раз хорошо перемешать. Добавить цедру апельсина и цукаты, перемешать, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 40-45 минут.

Добавление цукатов. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто выложить на смазанную маслом поверхность, разделить на порции, сформировать колобки, накрыв цукаты тестом. Выложить в формы, накрыть пленкой и оставить на 20-25 минут.

Тесто для пасхи. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут, проверяя готовность шпажкой. Дать куличам остыть.

Готовые куличи. Фото: smachnenke.com.ua

Для глазури смешать желатин с водой и оставить набухать. В кастрюле нагреть сахар с водой, помешивая, 3 минуты.

Приготовление глазури. Фото: smachnenke.com.ua

Влить сироп в миску, добавить желатин и взбить миксером до густой консистенции. Покрыть куличи глазурью и украсить по желанию.

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