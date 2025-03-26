Влажный кулич Золото на Пасху — идеальный рецепт из мастер-класса

Волокнистый кулич "Золото" из платного мастер-класса — рецепт
Этот кулич получится невероятно влажным, волокнистым и ароматным, будто из лучшей пекарни. Рецепт взят из профессионального мастер-класса, поэтому все пропорции идеально сбалансированы. Благодаря правильному подходу к замешиванию теста и особому способу выпекания пасха долго остается мягкой и нежной. Это именно тот случай, когда результат превосходит все ожидания.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- молоко — 200 мл.;
- дрожжи прессованные — 20 г;
- мука — 550-580 г;
- сахар — 170 г;
- яйца — 2 шт.;
- желтки — 2 шт.;
- сливочное масло — 150 г;
- соль — щепотка;
- цукаты — 200 г;
- цедра апельсина — 1 шт.
Для глазури:
- желатин — 10 г;
- вода — 3 ст. л.;
- сахар — 200 г;
- вода — 5-6 ст. л.;
- сок лимона — 1 ст. л.
Способ приготовления
Приготовить опару. Измельчить дрожжи в миске, добавить сахар и перемешать венчиком. Влить теплое молоко, добавить 100 г муки, перемешать, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 20-25 минут.
В поднявшуюся опару добавить яйца, желтки, щепотку соли и перемешать. Всыпать сахар, постепенно добавить муку и вымешивать тесто 5 минут.
Добавить мягкое сливочное масло и еще раз хорошо перемешать. Добавить цедру апельсина и цукаты, перемешать, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 40-45 минут.
Тесто выложить на смазанную маслом поверхность, разделить на порции, сформировать колобки, накрыв цукаты тестом. Выложить в формы, накрыть пленкой и оставить на 20-25 минут.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут, проверяя готовность шпажкой. Дать куличам остыть.
Для глазури смешать желатин с водой и оставить набухать. В кастрюле нагреть сахар с водой, помешивая, 3 минуты.
Влить сироп в миску, добавить желатин и взбить миксером до густой консистенции. Покрыть куличи глазурью и украсить по желанию.
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