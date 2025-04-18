Паска от Сергея — аутентичный вкус Галичины в домашней пасхальной выпечке

Домашний кулич. Фото: gospodynka.com.ua

Эта паска по рецепту львовского мастера Сергея воплощает лучшие традиции галицкой кухни. Воздушная, ароматная, с глубоким вкусом и любовью к каждой детали — именно такая пасхальная выпечка запоминается надолго. Если вы ищете настоящий рецепт из Львова, который передается из поколения в поколение, обязательно приготовьте эту паску.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог кисломолочный — 400 г;

соль — 0,5 ч. л.;

яйца — 4 шт.;

сахар — 200 г;

цедра апельсина — с 1 шт.;

ванильный сахар — 10 г;

масло сливочное — 200 г;

мука пшеничная — 300 г;

разрыхлитель — 16 г.

Для цукатов:

сушеное манго — 100 г;

цукаты — 50 г;

вода горячая — 200 мл.

Для глазури:

сахарная пудра — 100 г;

вода — 2 ст. л.;

желатин — 7 г;

вода — 1 ст. л. (для желатина);

лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления

Протереть творог через сито, смешать с солью. В отдельной миске взбить венчиком яйца с сахаром, цедрой апельсина и ванильным сахаром. Добавить к смеси творог и растопленное сливочное масло, хорошо перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем, замесить однородное тесто. Цукаты и манго залить кипятком на несколько минут, затем хорошо просушить на сите или бумажном полотенце. Добавить к тесту, равномерно распределить.

Добавление цукатов. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить тесто в 4 бумажные формочки (диаметр 9 см, высота 8,5 см), заполняя их на треть. Цукаты прятать внутрь теста, чтобы не пригорали.

Тесто в форме для выпекания. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 40-45 минут, до сухой шпажки.

Приготовление глазури

Для глазури залить желатин водой и оставить для набухания.

Приготовление глазури. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле с толстым дном смешать сахарную пудру с водой, довести до кипения и варить 3 минуты, пока не появятся первые пузырьки. Снять с огня, добавить желатин и тщательно перемешать.

Готовые куличи. Фото: gospodynka.com.ua

Взбивать массу миксером 4 минуты до пышной консистенции, влить лимонный сок и еще немного взбить. Покрыть готовые куличи глазурью, украсить по своему вкусу.

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