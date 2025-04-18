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Паска от Сергея — вкус Галичины, рецепт Львовской выпечки

18 апреля 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Паска от Сергея — аутентичный вкус Галичины в домашней пасхальной выпечке
Домашний кулич. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эта паска по рецепту львовского мастера Сергея воплощает лучшие традиции галицкой кухни. Воздушная, ароматная, с глубоким вкусом и любовью к каждой детали — именно такая пасхальная выпечка запоминается надолго. Если вы ищете настоящий рецепт из Львова, который передается из поколения в поколение, обязательно приготовьте эту паску.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творог кисломолочный — 400 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • цедра апельсина — с 1 шт.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • масло сливочное — 200 г;
  • мука пшеничная — 300 г;
  • разрыхлитель — 16 г.

Для цукатов:

  • сушеное манго — 100 г;
  • цукаты — 50 г;
  • вода горячая — 200 мл.

Для глазури:

  • сахарная пудра — 100 г;
  • вода — 2 ст. л.;
  • желатин — 7 г;
  • вода — 1 ст. л. (для желатина);
  • лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления

Протереть творог через сито, смешать с солью. В отдельной миске взбить венчиком яйца с сахаром, цедрой апельсина и ванильным сахаром. Добавить к смеси творог и растопленное сливочное масло, хорошо перемешать.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем, замесить однородное тесто. Цукаты и манго залить кипятком на несколько минут, затем хорошо просушить на сите или бумажном полотенце. Добавить к тесту, равномерно распределить.

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Добавление цукатов. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить тесто в 4 бумажные формочки (диаметр 9 см, высота 8,5 см), заполняя их на треть. Цукаты прятать внутрь теста, чтобы не пригорали.

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Тесто в форме для выпекания. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 40-45 минут, до сухой шпажки.

Приготовление глазури

Для глазури залить желатин водой и оставить для набухания.

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Приготовление глазури. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле с толстым дном смешать сахарную пудру с водой, довести до кипения и варить 3 минуты, пока не появятся первые пузырьки. Снять с огня, добавить желатин и тщательно перемешать.

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Готовые куличи. Фото: gospodynka.com.ua

Взбивать массу миксером 4 минуты до пышной консистенции, влить лимонный сок и еще немного взбить. Покрыть готовые куличи глазурью, украсить по своему вкусу.

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