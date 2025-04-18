Паска от Сергея — аутентичный вкус Галичины в домашней пасхальной выпечке

Паска от Сергея — вкус Галичины, рецепт Львовской выпечки
Эта паска по рецепту львовского мастера Сергея воплощает лучшие традиции галицкой кухни. Воздушная, ароматная, с глубоким вкусом и любовью к каждой детали — именно такая пасхальная выпечка запоминается надолго. Если вы ищете настоящий рецепт из Львова, который передается из поколения в поколение, обязательно приготовьте эту паску.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог кисломолочный — 400 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 200 г;
- цедра апельсина — с 1 шт.;
- ванильный сахар — 10 г;
- масло сливочное — 200 г;
- мука пшеничная — 300 г;
- разрыхлитель — 16 г.
Для цукатов:
- сушеное манго — 100 г;
- цукаты — 50 г;
- вода горячая — 200 мл.
Для глазури:
- сахарная пудра — 100 г;
- вода — 2 ст. л.;
- желатин — 7 г;
- вода — 1 ст. л. (для желатина);
- лимонный сок — 1 ст. л.
Способ приготовления
Протереть творог через сито, смешать с солью. В отдельной миске взбить венчиком яйца с сахаром, цедрой апельсина и ванильным сахаром. Добавить к смеси творог и растопленное сливочное масло, хорошо перемешать.
Постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем, замесить однородное тесто. Цукаты и манго залить кипятком на несколько минут, затем хорошо просушить на сите или бумажном полотенце. Добавить к тесту, равномерно распределить.
Выложить тесто в 4 бумажные формочки (диаметр 9 см, высота 8,5 см), заполняя их на треть. Цукаты прятать внутрь теста, чтобы не пригорали.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 40-45 минут, до сухой шпажки.
Приготовление глазури
Для глазури залить желатин водой и оставить для набухания.
В кастрюле с толстым дном смешать сахарную пудру с водой, довести до кипения и варить 3 минуты, пока не появятся первые пузырьки. Снять с огня, добавить желатин и тщательно перемешать.
Взбивать массу миксером 4 минуты до пышной консистенции, влить лимонный сок и еще немного взбить. Покрыть готовые куличи глазурью, украсить по своему вкусу.
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