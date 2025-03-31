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Як пофарбувати яйця куркумою та каркаде — секрети способу

31 березня 2025 00:46
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Як пофарбувати яйця куркумою і чаєм каркаде — ефективність і поради
Оливкові яйця. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Якщо ви шукаєте натуральний і безпечний спосіб фарбування яєць, спробуйте куркуму та чай каркаде. Дізнайтесь, як правильно використовувати ці інгредієнти, щоб отримати яскраві та ефектні яйця без хімікатів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться:

  • яйця — 5-6 шт.;
  • куркума — 10 г (1 ст. л.);
  • чай каркаде — 25 г (або 5 пакетиків);
  • сіль — 1 ст. л.;
  • соняшникова олія — для блиску.

Спосіб приготування

Попередньо промити яйця під чистою водою і покласти їх у каструлю з водою кімнатної температури. Додати 1 ст. л. солі, 1 ст. л. куркуми та 25 г чаю каркаде (або 5 пакетиків). Варити яйця на середньому вогні 10 хвилин після закипання води. Після цього залишити яйця в воді ще на 15 хвилин для додаткового фарбування.

оливкові яйця за допомогою куркуми та каркаде
Куркума та каркаде. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 15 хвилин акуратно дістаньте яйця і покладіть їх на паперовий рушник, щоб вони повністю охолонули.

оливкові яйця на Великдень
Пофарбовані яйця. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для блиску змастіть ватний диск соняшниковою олією та обережно натріть яйця.

оливкові яйця
Оливкові яйця на Великдень. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Готово! Ваші фарбовані яйця виглядають ефектно і будуть чудово виглядати на святковому столі.

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Великдень рецепти куркума великодній кошик крашанки чай каркаде

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