Как покрасить яйца куркумой и чаем каркаде — эффективность и советы

Как покрасить яйца куркумой и каркаде — секреты способа
Если вы ищете натуральный и безопасный способ окрашивания яиц, попробуйте куркуму и чай каркаде. Узнайте, как правильно использовать эти ингредиенты, чтобы получить яркие и эффектные яйца без химикатов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- яйца — 5-6 шт.;
- куркума — 10 г (1 ст. л.);
- чай каркаде — 25 г (или 5 пакетиков);
- соль — 1 ст. л.;
- подсолнечное масло — для блеска.
Способ приготовления
Предварительно промыть яйца под чистой водой и положить их в кастрюлю с водой комнатной температуры. Добавить 1 ст. л. соли, 1 ст. л. куркумы и 25 г чая каркаде (или 5 пакетиков). Варить яйца на среднем огне 10 минут после закипания воды. После этого оставить яйца в воде еще на 15 минут для дополнительного окрашивания.
Через 15 минут аккуратно достаньте яйца и положите их на бумажное полотенце, чтобы они полностью остыли.
Для блеска смажьте ватный диск подсолнечным маслом и осторожно натрите яйца.
Готово! Ваши крашеные яйца выглядят эффектно и будут прекрасно смотреться на праздничном столе.
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