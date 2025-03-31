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Как покрасить яйца куркумой и каркаде — секреты способа

31 марта 2025 00:46
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Как покрасить яйца куркумой и чаем каркаде — эффективность и советы
Оливковые яйца. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Если вы ищете натуральный и безопасный способ окрашивания яиц, попробуйте куркуму и чай каркаде. Узнайте, как правильно использовать эти ингредиенты, чтобы получить яркие и эффектные яйца без химикатов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • яйца — 5-6 шт.;
  • куркума — 10 г (1 ст. л.);
  • чай каркаде — 25 г (или 5 пакетиков);
  • соль — 1 ст. л.;
  • подсолнечное масло — для блеска.

Способ приготовления

Предварительно промыть яйца под чистой водой и положить их в кастрюлю с водой комнатной температуры. Добавить 1 ст. л. соли, 1 ст. л. куркумы и 25 г чая каркаде (или 5 пакетиков). Варить яйца на среднем огне 10 минут после закипания воды. После этого оставить яйца в воде еще на 15 минут для дополнительного окрашивания.

оливкові яйця за допомогою куркуми та каркаде
Куркума и каркаде. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 15 минут аккуратно достаньте яйца и положите их на бумажное полотенце, чтобы они полностью остыли.

оливкові яйця на Великдень
Окрашенные яйца. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для блеска смажьте ватный диск подсолнечным маслом и осторожно натрите яйца.

оливкові яйця
Оливковые яйца на Пасху. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Готово! Ваши крашеные яйца выглядят эффектно и будут прекрасно смотреться на праздничном столе.

Ранее мы делились рецептом самой вкусной творожной пасхи, которую не надо выпекать.

Напомним, мы рассказывали, можно ли работать на огороде в Страстную неделю и Пасху.

Пасха рецепты куркума пасхальная корзина крашанки чай каркаде

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00:15 Пригодятся зонтики — какая погода будет в Киеве сегодня

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