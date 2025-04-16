Сучасна паска-крафін на Великдень 2025 — покроковий рецепт від Ектора Хіменес-Браво

Сучасна паска-крафін до Великодня — покроковий рецепт від Ектора
Цей оновлений рецепт паски у форматі крафіна став справжнім трендом Великодня 2025. Ектор Хіменес-Браво ділиться покроковим приготуванням: ніжне дріжджове тісто, ароматна начинка з родзинками та ефектна форма — усе, щоб вразити гостей і зробити свято незабутнім.
Рецепт опублікував Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram.
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Вам знадобиться:
- молоко — 200 мл.;
- цукор — 1 ст. л.;
- дріжджі сухі — 7 г або свіжі — 21 г;
- борошно — 1 ст. л.;
Для тіста:
- яйце — 1 шт.;
- жовтки — 2 шт.;
- цукор — 100 г;
- сіль — дрібка;
- вершкове масло — 80 г;
- ванільний ароматизатор — за смаком;
- борошно — 450–500 г;
Для начинки:
- родзинки — 100 г;
- вершкове масло — 60 г.
Спосіб приготування
Приготувати опару: змішати тепле молоко з цукром, дріжджами та борошном, накрити плівкою й залишити в теплому місці на 15–20 хвилин.
У великій мисці з’єднати яйце, жовтки, цукор, сіль, підняту опару, розтоплене вершкове масло, ваніль і частинами додати борошно.
Замісити м’яке еластичне тісто, накрити плівкою та залишити на 1–1,5 години.
Тісто розділити на 2–3 частини, кожну розкачати у тонкий пласт.
Змастити розтопленим маслом, посипати родзинками, згорнути в рулет і закрутити у форму крафіна.
Викласти у форми, залишити підходити ще на 30 хвилин.
Випікати при 180 °C приблизно 35 хвилин до рум’яної скоринки.
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