Сучасна паска-крафін на Великдень 2025 — покроковий рецепт від Ектора Хіменес-Браво

Ектора Хіменес-Браво. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Цей оновлений рецепт паски у форматі крафіна став справжнім трендом Великодня 2025. Ектор Хіменес-Браво ділиться покроковим приготуванням: ніжне дріжджове тісто, ароматна начинка з родзинками та ефектна форма — усе, щоб вразити гостей і зробити свято незабутнім.



Рецепт опублікував Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram.

Вам знадобиться:

молоко — 200 мл.;

цукор — 1 ст. л.;

дріжджі сухі — 7 г або свіжі — 21 г;

борошно — 1 ст. л.;

Для тіста:

яйце — 1 шт.;

жовтки — 2 шт.;

цукор — 100 г;

сіль — дрібка;

вершкове масло — 80 г;

ванільний ароматизатор — за смаком;

борошно — 450–500 г;

Для начинки:

родзинки — 100 г;

вершкове масло — 60 г.

Спосіб приготування

Приготувати опару: змішати тепле молоко з цукром, дріжджами та борошном, накрити плівкою й залишити в теплому місці на 15–20 хвилин.

Приготування опари. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

У великій мисці з’єднати яйце, жовтки, цукор, сіль, підняту опару, розтоплене вершкове масло, ваніль і частинами додати борошно.

Опара для тіста. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Замісити м’яке еластичне тісто, накрити плівкою та залишити на 1–1,5 години.

Приготування тіста. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Тісто розділити на 2–3 частини, кожну розкачати у тонкий пласт.

Тістопід плівкою. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Змастити розтопленим маслом, посипати родзинками, згорнути в рулет і закрутити у форму крафіна.

Тісто та цукати. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Викласти у форми, залишити підходити ще на 30 хвилин.

Тісто у формі для випікання. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Випікати при 180 °C приблизно 35 хвилин до рум’яної скоринки.

Ектора Хіменес-Браво куштує паску. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

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