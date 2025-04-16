Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Сучасна паска-крафін до Великодня — покроковий рецепт від Ектора arrow

Сучасна паска-крафін до Великодня — покроковий рецепт від Ектора

16 квітня 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Сучасна паска-крафін на Великдень 2025 — покроковий рецепт від Ектора Хіменес-Браво
Ектора Хіменес-Браво. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей оновлений рецепт паски у форматі крафіна став справжнім трендом Великодня 2025. Ектор Хіменес-Браво ділиться покроковим приготуванням: ніжне дріжджове тісто, ароматна начинка з родзинками та ефектна форма — усе, щоб вразити гостей і зробити свято незабутнім.

Рецепт опублікував Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко — 200 мл.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • дріжджі сухі — 7 г або свіжі — 21 г;
  • борошно — 1 ст. л.;

Для тіста:

  • яйце — 1 шт.;
  • жовтки — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • сіль — дрібка;
  • вершкове масло — 80 г;
  • ванільний ароматизатор — за смаком;
  • борошно — 450–500 г;

Для начинки:

  • родзинки — 100 г;
  • вершкове масло — 60 г.

Спосіб приготування

Приготувати опару: змішати тепле молоко з цукром, дріжджами та борошном, накрити плівкою й залишити в теплому місці на 15–20 хвилин. 

сучасна паска-крафін до Великодня, покроковий рецепт від Ектора
Приготування опари. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

У великій мисці з’єднати яйце, жовтки, цукор, сіль, підняту опару, розтоплене вершкове масло, ваніль і частинами додати борошно.

паска-крафін до Великодня, покроковий рецепт від Ектора
Опара для тіста. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Замісити м’яке еластичне тісто, накрити плівкою та залишити на 1–1,5 години. 

крафін до Великодня, покроковий рецепт від Ектора
Приготування тіста. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Тісто розділити на 2–3 частини, кожну розкачати у тонкий пласт.

паска до Великодня, покроковий рецепт від Ектора
Тістопід плівкою. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Змастити розтопленим маслом, посипати родзинками, згорнути в рулет і закрутити у форму крафіна. 

паска до Великодня, покроковий рецепт від Ектора Хемінес-Браво
Тісто та цукати. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Викласти у форми, залишити підходити ще на 30 хвилин.

крафін до Великодня, покроковий рецепт від Ектора Хемінес-Браво
Тісто у формі для випікання. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Випікати при 180 °C приблизно 35 хвилин до рум’яної скоринки.

Ектора Хіменес-Браво
Ектора Хіменес-Браво куштує паску. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою рецептів до Великодня 2025

Волокниста паска "Золото" з платного майстер-класу — рецепт. 

Як пофарбувати яйця куркумою та каркаде — секрети способу. 

Волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф

Вийде з першого разу — великодня паска від переможниці МастерШеф.

Ще радимо звернути увагу на рецепт сальтісона на Великдень від Володимира Ярославського

Ектор Хіменес-Браво Великдень паска рецепти краффіни Мастер Шеф
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:10 Не втратити землю — як перевірити договір оренди у 2025 році

15:10 15 грн за штуку — в Україні з’явилися особливі яйця

15:05 Ziferblat збирає кошти на розмінування України — як долучитись

14:59 Прикарпаття зустріне Великдень без святкувань — в ОВА попередили

14:53 Ексдружина Тимощука зізналася, чому футболіст переїхав до Росії

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

14:40 На Одещині підрядник вкрав гроші на ремонт школи — що відомо

14:36 Хто поїде на Євробачення від Австралії — його пісня завірусилась

14:31 Зарплати вчителів — хто отримує додатково 40% від окладу

14:16 В ОПУ прокоментували співпрацю з прифронтовими громадами

14:07 СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти — серед них є діти

15:10 Не втратити землю — як перевірити договір оренди у 2025 році

15:10 15 грн за штуку — в Україні з’явилися особливі яйця

15:05 Ziferblat збирає кошти на розмінування України — як долучитись

14:59 Прикарпаття зустріне Великдень без святкувань — в ОВА попередили

14:53 Ексдружина Тимощука зізналася, чому футболіст переїхав до Росії

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

14:40 На Одещині підрядник вкрав гроші на ремонт школи — що відомо

14:36 Хто поїде на Євробачення від Австралії — його пісня завірусилась

14:31 Зарплати вчителів — хто отримує додатково 40% від окладу

14:16 В ОПУ прокоментували співпрацю з прифронтовими громадами

14:07 СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти — серед них є діти

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів