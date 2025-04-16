Современный кулич-краффин на Пасху 2025 — пошаговый рецепт от Эктора Хименес-Браво

Современный кулич-краффин к Пасхе — пошаговый рецепт от Эктора
Этот обновленный рецепт кулича в формате крафина стал настоящим трендом Пасхи 2025. Эктор Хименес-Браво делится пошаговым приготовлением: нежное дрожжевое тесто, ароматная начинка с изюмом и эффектная форма — все, чтобы поразить гостей и сделать праздник незабываемым.
Рецепт опубликовал Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram.
РекламаЧитайте также:
Вам понадобится:
- молоко — 200 мл.;
- сахар — 1 ст. л.;
- дрожжи сухие — 7 г или свежие — 21 г;
- мука — 1 ст. л;
Для теста:
- яйцо — 1 шт.;
- желтки — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — 80 г;
- ванильный ароматизатор — по вкусу;
- мука — 450-500 г;
Для начинки:
- изюм — 100 г;
- сливочное масло — 60 г.
Способ приготовления
Приготовить опару: смешать теплое молоко с сахаром, дрожжами и мукой, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 15-20 минут.
В большой миске соединить яйцо, желтки, сахар, соль, поднятую опару, растопленное сливочное масло, ваниль и частями добавить муку.
Замесить мягкое эластичное тесто, накрыть пленкой и оставить на 1-1,5 часа.
Тесто разделить на 2-3 части, каждую раскатать в тонкий пласт.
Смазать растопленным маслом, посыпать изюмом, свернуть в рулет и закрутить в форму краффина.
Выложить в формы, оставить подходить еще на 30 минут.
Выпекать при 180 °C примерно 35 минут до румяной корочки.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов к Пасхе 2025
Волокнистый кулич "Золото" из платного мастер-класса — рецепт.
Как покрасить яйца куркумой и каркаде — секреты способа.
Мохнатый кулич с волосами ангела от победительницы МастерШеф.
Получится с первого раза — пасхальный кулич от победительницы МастерШеф.
Еще советуем обратить внимание на рецепт сальтисона на Пасху от Владимира Ярославского.
Читайте Новини.LIVE!