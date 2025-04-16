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Современный кулич-краффин к Пасхе — пошаговый рецепт от Эктора

16 апреля 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Современный кулич-краффин на Пасху 2025 — пошаговый рецепт от Эктора Хименес-Браво
Эктора Хименес-Браво. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот обновленный рецепт кулича в формате крафина стал настоящим трендом Пасхи 2025. Эктор Хименес-Браво делится пошаговым приготовлением: нежное дрожжевое тесто, ароматная начинка с изюмом и эффектная форма — все, чтобы поразить гостей и сделать праздник незабываемым.

Рецепт опубликовал Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

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Вам понадобится:

  • молоко — 200 мл.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • дрожжи сухие — 7 г или свежие — 21 г;
  • мука — 1 ст. л;

Для теста:

  • яйцо — 1 шт.;
  • желтки — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло — 80 г;
  • ванильный ароматизатор — по вкусу;
  • мука — 450-500 г;

Для начинки:

  • изюм — 100 г;
  • сливочное масло — 60 г.

Способ приготовления

Приготовить опару: смешать теплое молоко с сахаром, дрожжами и мукой, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 15-20 минут.

сучасна паска-крафін до Великодня, покроковий рецепт від Ектора
Приготовление опары. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

В большой миске соединить яйцо, желтки, сахар, соль, поднятую опару, растопленное сливочное масло, ваниль и частями добавить муку.

паска-крафін до Великодня, покроковий рецепт від Ектора
Опара для теста. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Замесить мягкое эластичное тесто, накрыть пленкой и оставить на 1-1,5 часа.

крафін до Великодня, покроковий рецепт від Ектора
Приготовление теста. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Тесто разделить на 2-3 части, каждую раскатать в тонкий пласт.

паска до Великодня, покроковий рецепт від Ектора
Тесто под пленкой. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Смазать растопленным маслом, посыпать изюмом, свернуть в рулет и закрутить в форму краффина.

паска до Великодня, покроковий рецепт від Ектора Хемінес-Браво
Тесто и цукаты. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Выложить в формы, оставить подходить еще на 30 минут.

крафін до Великодня, покроковий рецепт від Ектора Хемінес-Браво
Тесто в форме для выпекания. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Выпекать при 180 °C примерно 35 минут до румяной корочки.

Ектора Хіменес-Браво
Эктора Хименес-Браво пробует пасху. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

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