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Печена сирна паска в духовці — рідні точно будуть у захваті

12 квітня 2025 15:07
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Печена сирна паска в духовці — святковий десерт для всієї родини
Печена "сирна паска". Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Сирна паска, запечена в духовці, має ніжну текстуру та чудовий смак. Приготуйте цей простий і смачний десерт для Великодня, і ваші рідні будуть у захваті від такого смачного та ароматного подарунка. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • сир — 1 кг;
  • цукор — 250 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • вершкове масло — 150 г;
  • яйця — 5 шт.;
  • жовтки — 5 шт.;
  • ванільний цукор — 2 пачки;
  • цедра 1 апельсину;
  • крохмаль — 3 ст. л. (60 г);
  • родзинки — 200 г.

Спосіб приготування

У глибоку миску кладемо сир, додаємо розтоплене вершкове масло і добре перетираємо його товкачем або виделкою протягом 5-7 хвилин.

печена сирна паска в духовці — рідні точно будуть у захваті
Сир та вершкове масло. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо збиваємо 5 цілих яєць, 5 жовтків та дрібку солі міксером на максимальній швидкості 5-6 хвилин. До яєчної маси додаємо цукор і ванільний цукор, збиваємо ще 1 хвилину.

печена сирна паска в духовці
Сир та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Змішуємо яєчну масу з сиром, додаємо крохмаль і все ретельно збиваємо міксером кілька хвилин. В кінці додаємо апельсинову цедру та промиті родзинки, акуратно перемішуємо.

смачна печена сирна паска в духовці
Приготування паски. Фото: smachnenke.com.ua

Викладаємо суміш у форму, застелену пергаментом, і випікаємо при температурі 180°C близько 1 години.

швидка печена сирна паска в духовці
Готова паска. Фото: smachnenke.com.ua

Після випікання залишаємо паску в формі до повного охолодження, потім звільняємо від форми та прикрашаємо за бажанням, посипавши цукровою пудрою або поливши білою шоколадною глазур'ю.

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