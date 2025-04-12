Печена сирна паска в духовці — святковий десерт для всієї родини

Печена "сирна паска". Фото: smachnenke.com.ua

Сирна паска, запечена в духовці, має ніжну текстуру та чудовий смак. Приготуйте цей простий і смачний десерт для Великодня, і ваші рідні будуть у захваті від такого смачного та ароматного подарунка.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир — 1 кг;

цукор — 250 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

вершкове масло — 150 г;

яйця — 5 шт.;

жовтки — 5 шт.;

ванільний цукор — 2 пачки;

цедра 1 апельсину;

крохмаль — 3 ст. л. (60 г);

родзинки — 200 г.

Спосіб приготування

У глибоку миску кладемо сир, додаємо розтоплене вершкове масло і добре перетираємо його товкачем або виделкою протягом 5-7 хвилин.

Сир та вершкове масло. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо збиваємо 5 цілих яєць, 5 жовтків та дрібку солі міксером на максимальній швидкості 5-6 хвилин. До яєчної маси додаємо цукор і ванільний цукор, збиваємо ще 1 хвилину.

Сир та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Змішуємо яєчну масу з сиром, додаємо крохмаль і все ретельно збиваємо міксером кілька хвилин. В кінці додаємо апельсинову цедру та промиті родзинки, акуратно перемішуємо.

Приготування паски. Фото: smachnenke.com.ua

Викладаємо суміш у форму, застелену пергаментом, і випікаємо при температурі 180°C близько 1 години.

Готова паска. Фото: smachnenke.com.ua

Після випікання залишаємо паску в формі до повного охолодження, потім звільняємо від форми та прикрашаємо за бажанням, посипавши цукровою пудрою або поливши білою шоколадною глазур'ю.

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