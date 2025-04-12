Печена сирна паска в духовці — святковий десерт для всієї родини

Печена сирна паска в духовці — рідні точно будуть у захваті
Сирна паска, запечена в духовці, має ніжну текстуру та чудовий смак. Приготуйте цей простий і смачний десерт для Великодня, і ваші рідні будуть у захваті від такого смачного та ароматного подарунка.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир — 1 кг;
- цукор — 250 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- вершкове масло — 150 г;
- яйця — 5 шт.;
- жовтки — 5 шт.;
- ванільний цукор — 2 пачки;
- цедра 1 апельсину;
- крохмаль — 3 ст. л. (60 г);
- родзинки — 200 г.
Спосіб приготування
У глибоку миску кладемо сир, додаємо розтоплене вершкове масло і добре перетираємо його товкачем або виделкою протягом 5-7 хвилин.
Окремо збиваємо 5 цілих яєць, 5 жовтків та дрібку солі міксером на максимальній швидкості 5-6 хвилин. До яєчної маси додаємо цукор і ванільний цукор, збиваємо ще 1 хвилину.
Змішуємо яєчну масу з сиром, додаємо крохмаль і все ретельно збиваємо міксером кілька хвилин. В кінці додаємо апельсинову цедру та промиті родзинки, акуратно перемішуємо.
Викладаємо суміш у форму, застелену пергаментом, і випікаємо при температурі 180°C близько 1 години.
Після випікання залишаємо паску в формі до повного охолодження, потім звільняємо від форми та прикрашаємо за бажанням, посипавши цукровою пудрою або поливши білою шоколадною глазур'ю.
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