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Швидкий рецепт сирної паски на Великдень без зайвого клопоту

11 квітня 2025 15:01
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Сирна паска на Великдень — простий рецепт без зайвого клопоту
Сирна паска. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ця сирна паска — справжня знахідка для тих, хто хоче смачно зустріти Великдень без тривалих підготовок. Ніякого дріжджового тіста чи годинного замішування — лише ніжний кисломолочний сир, ароматна цедра лимона, трохи сухофруктів і легка глазур. Ідеально просто, неймовірно смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії

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Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 500 г;
  • борошно — 350 г;
  • розпушувач — 15 г;
  • яйця — 5 шт.;
  • цукор — 180 г;
  • масло вершкове — 120 г;
  • сік лимона — з 1 шт.;
  • цедра лимона — з 1 шт.;
  • куркума — 1/4 ч. л.;
  • сухофрукти (родзинки, курага, журавлина) — 150 г.

Для глазурі:

  • желатин — 1 ч. л.;
  • вода — 2 ст. л. (для набухання желатину);
  • цукор — 180 г;
  • вода — 4 ст. л.;
  • сік лимона — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Заздалегідь замочити сухофрукти в теплій воді, потім обсушити та обваляти в невеликій кількості борошна. Кисломолочний сир протерти через сито або подрібнити блендером до кремової консистенції. Додати розм’якшене масло, цукор, яйця, лимонний сік, цедру та куркуму. Добре перемішати.

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Сухофрукти у воді. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

В окремій мисці змішати борошно з розпушувачем, поступово додати до сирної маси. Вимісити тісто до однорідності. Додати підготовлені сухофрукти, ще раз перемішати.

рецепт сирної паски на Великдень без зайвого клопоту
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Форму змастити маслом і притрусити борошном. Викласти тісто, вирівняти верх. Випікати в розігрітій до 170 °С духовці 45–55 хвилин до сухої шпажки. Остудити у формі.

рецепт сирної паски на Великдень без клопоту
Сирна маса. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Для приготування глазурі желатин залити 2 ст. л. води та залишити набухати. В невеликій каструлі з’єднати 180 г цукру з 4 ст. л. води, довести до кипіння і проварити 2–3 хвилини. 

смачний рецепт сирної паски на Великдень без клопоту
Тісто та сухофрукти. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Зняти з вогню, додати сік лимона і набряклий желатин, перемішати до розчинення.

швидкий рецепт сирної паски на Великдень без клопоту
Тісто у формах для випікання. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Злегка охолодити і одразу нанести на повністю охолоджену паску.

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Готові паски. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Прикрасити за бажанням горішками, цукатами чи посипкою. Залишити застигати на кілька годин.

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