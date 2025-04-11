Сирна паска на Великдень — простий рецепт без зайвого клопоту

Швидкий рецепт сирної паски на Великдень без зайвого клопоту
Ця сирна паска — справжня знахідка для тих, хто хоче смачно зустріти Великдень без тривалих підготовок. Ніякого дріжджового тіста чи годинного замішування — лише ніжний кисломолочний сир, ароматна цедра лимона, трохи сухофруктів і легка глазур. Ідеально просто, неймовірно смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 500 г;
- борошно — 350 г;
- розпушувач — 15 г;
- яйця — 5 шт.;
- цукор — 180 г;
- масло вершкове — 120 г;
- сік лимона — з 1 шт.;
- цедра лимона — з 1 шт.;
- куркума — 1/4 ч. л.;
- сухофрукти (родзинки, курага, журавлина) — 150 г.
Для глазурі:
- желатин — 1 ч. л.;
- вода — 2 ст. л. (для набухання желатину);
- цукор — 180 г;
- вода — 4 ст. л.;
- сік лимона — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Заздалегідь замочити сухофрукти в теплій воді, потім обсушити та обваляти в невеликій кількості борошна. Кисломолочний сир протерти через сито або подрібнити блендером до кремової консистенції. Додати розм’якшене масло, цукор, яйця, лимонний сік, цедру та куркуму. Добре перемішати.
В окремій мисці змішати борошно з розпушувачем, поступово додати до сирної маси. Вимісити тісто до однорідності. Додати підготовлені сухофрукти, ще раз перемішати.
Форму змастити маслом і притрусити борошном. Викласти тісто, вирівняти верх. Випікати в розігрітій до 170 °С духовці 45–55 хвилин до сухої шпажки. Остудити у формі.
Для приготування глазурі желатин залити 2 ст. л. води та залишити набухати. В невеликій каструлі з’єднати 180 г цукру з 4 ст. л. води, довести до кипіння і проварити 2–3 хвилини.
Зняти з вогню, додати сік лимона і набряклий желатин, перемішати до розчинення.
Злегка охолодити і одразу нанести на повністю охолоджену паску.
Прикрасити за бажанням горішками, цукатами чи посипкою. Залишити застигати на кілька годин.
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