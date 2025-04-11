Сирна паска на Великдень — простий рецепт без зайвого клопоту

Сирна паска. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Ця сирна паска — справжня знахідка для тих, хто хоче смачно зустріти Великдень без тривалих підготовок. Ніякого дріжджового тіста чи годинного замішування — лише ніжний кисломолочний сир, ароматна цедра лимона, трохи сухофруктів і легка глазур. Ідеально просто, неймовірно смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 500 г;

борошно — 350 г;

розпушувач — 15 г;

яйця — 5 шт.;

цукор — 180 г;

масло вершкове — 120 г;

сік лимона — з 1 шт.;

цедра лимона — з 1 шт.;

куркума — 1/4 ч. л.;

сухофрукти (родзинки, курага, журавлина) — 150 г.

Для глазурі:

желатин — 1 ч. л.;

вода — 2 ст. л. (для набухання желатину);

цукор — 180 г;

вода — 4 ст. л.;

сік лимона — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Заздалегідь замочити сухофрукти в теплій воді, потім обсушити та обваляти в невеликій кількості борошна. Кисломолочний сир протерти через сито або подрібнити блендером до кремової консистенції. Додати розм’якшене масло, цукор, яйця, лимонний сік, цедру та куркуму. Добре перемішати.

Сухофрукти у воді. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

В окремій мисці змішати борошно з розпушувачем, поступово додати до сирної маси. Вимісити тісто до однорідності. Додати підготовлені сухофрукти, ще раз перемішати.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Форму змастити маслом і притрусити борошном. Викласти тісто, вирівняти верх. Випікати в розігрітій до 170 °С духовці 45–55 хвилин до сухої шпажки. Остудити у формі.

Сирна маса. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Для приготування глазурі желатин залити 2 ст. л. води та залишити набухати. В невеликій каструлі з’єднати 180 г цукру з 4 ст. л. води, довести до кипіння і проварити 2–3 хвилини.

Тісто та сухофрукти. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Зняти з вогню, додати сік лимона і набряклий желатин, перемішати до розчинення.

Тісто у формах для випікання. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Злегка охолодити і одразу нанести на повністю охолоджену паску.

Готові паски. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Прикрасити за бажанням горішками, цукатами чи посипкою. Залишити застигати на кілька годин.

Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою рецептів до Великодня 2025

Волокниста паска "Золото" з платного майстер-класу — рецепт.

Як пофарбувати яйця куркумою та каркаде — секрети способу.

Волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф.

Вийде з першого разу — великодня паска від переможниці МастерШеф.

Ще радимо звернути увагу на рецепт сальтісона на Великдень від Володимира Ярославського.