Панеттоне на Великдень — рецепт переможниці МастерШеф Лізи Глінської

Панеттоне на Великдень. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Панеттоне на Великдень — це не лише смачна, а й розкішна випічка, яка стане справжнім символом вашого святкового столу. Рецепт від переможниці МастерШеф дозволить вам приготувати це неймовірно ароматне тісто з родзинками, вишнею та апельсиновими цукатами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

65 мл. води (кімнатної температури);

25 г свіжих пресованих дріжджів;

130 г борошна Манітоба (з відсотком білку 13-14%).

Начинка:

200 г родзинок;

150 г в'яленої вишні;

150 г апельсинових цукатів;

80 мл. чорного рому;

цедра двох апельсинів.

Перше тісто:

220 г опари;

320 мл води (кімнатної температури);

500 г борошна;

80 г жовтка (4 шт.);

130 г цукру;

140 г вершкового масла (холодного).

Друге тісто:

перше тісто;

40 г меду;

120 г борошна;

80 г жовтків (4 шт.);

30 г цукру;

5 г солі;

ванільний цукор або ваніль;

40 г вершкового масла (холодного).

Мигдалева глазур:

80 г мигдалевого борошна;

100 г цукру;

35 г кукурудзяного крохмалю;

50 г білка.

Для декору:

перлинний цукор;

мигдалеві слайси.

Спосіб приготування

Опара: У чаші змішуємо воду та дріжджі до повного розчинення. Потім додаємо борошно і замішуємо туге тісто, вимішуємо 4-5 хвилин. Накриваємо плівкою та залишаємо при температурі 20-21°C на 8-10 годин.

Інгредієнти для начинки. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Начинка: Промиваємо родзинки та в'ялену вишню, підсушуємо рушником. Додаємо апельсинові цукати та натерту цедру апельсинів. Заливаємо чорним ромом, перемішуємо та накриваємо плівкою, залишаємо на 10-15 годин при кімнатній температурі.

Приготування тіста. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перше тісто: В чашу міксера додаємо опару, воду, борошно, змішуємо на повільних обертах 5 хвилин. Поступово додаємо жовтки, цукор та холодне вершкове масло, перемішуємо ще 13-15 хвилин. Тісто має бути еластичним та не липнути до рук. Перекладаємо в контейнер, накриваємо плівкою та залишаємо на 3 години.

Тісто для паски. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Друге тісто: В перше тісто додаємо мед, борошно, жовтки, цукор, ваніль та сіль. Поступово додаємо холодне вершкове масло, вимішуємо ще 15 хвилин до еластичності. Додаємо підготовлену начинку та ретельно перемішуємо.

Форми для випікання. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Формування: Розділяємо тісто на частини, формуємо кульки і ставимо їх у форми. Залишаємо під рушником на 3 години при температурі 20-21°C. Перед випіканням змащуємо поверхню глазур'ю.

Приготування пасок. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Мигдалева глазур: Змішуємо сухі інгредієнти: мигдалеве борошно, кукурудзяний крохмаль та цукор. Додаємо білок, перемішуємо до однорідності.

Готові паски. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Випікання: Випікаємо в розігрітій духовці при температурі 180°C (7 хвилин) з конвекцією, а потім знижуємо температуру до 160°C без конвекції, випікаємо ще 35-40 хвилин. Перевертаємо випечені панеттоне на шпажки до повного охолодження.

Декор: Прикрашаємо глазур'ю та мигдалевими слайсами. Подаємо після повного охолодження.

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