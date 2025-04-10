Панеттоне на Великдень — рецепт переможниці МастерШеф Лізи Глінської

Панеттоне на Великдень за рецептом переможниці МастерШеф
Панеттоне на Великдень — це не лише смачна, а й розкішна випічка, яка стане справжнім символом вашого святкового столу. Рецепт від переможниці МастерШеф дозволить вам приготувати це неймовірно ароматне тісто з родзинками, вишнею та апельсиновими цукатами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 65 мл. води (кімнатної температури);
- 25 г свіжих пресованих дріжджів;
- 130 г борошна Манітоба (з відсотком білку 13-14%).
Начинка:
- 200 г родзинок;
- 150 г в'яленої вишні;
- 150 г апельсинових цукатів;
- 80 мл. чорного рому;
- цедра двох апельсинів.
Перше тісто:
- 220 г опари;
- 320 мл води (кімнатної температури);
- 500 г борошна;
- 80 г жовтка (4 шт.);
- 130 г цукру;
- 140 г вершкового масла (холодного).
Друге тісто:
- перше тісто;
- 40 г меду;
- 120 г борошна;
- 80 г жовтків (4 шт.);
- 30 г цукру;
- 5 г солі;
- ванільний цукор або ваніль;
- 40 г вершкового масла (холодного).
Мигдалева глазур:
- 80 г мигдалевого борошна;
- 100 г цукру;
- 35 г кукурудзяного крохмалю;
- 50 г білка.
Для декору:
- перлинний цукор;
- мигдалеві слайси.
Спосіб приготування
Опара: У чаші змішуємо воду та дріжджі до повного розчинення. Потім додаємо борошно і замішуємо туге тісто, вимішуємо 4-5 хвилин. Накриваємо плівкою та залишаємо при температурі 20-21°C на 8-10 годин.
Начинка: Промиваємо родзинки та в'ялену вишню, підсушуємо рушником. Додаємо апельсинові цукати та натерту цедру апельсинів. Заливаємо чорним ромом, перемішуємо та накриваємо плівкою, залишаємо на 10-15 годин при кімнатній температурі.
Перше тісто: В чашу міксера додаємо опару, воду, борошно, змішуємо на повільних обертах 5 хвилин. Поступово додаємо жовтки, цукор та холодне вершкове масло, перемішуємо ще 13-15 хвилин. Тісто має бути еластичним та не липнути до рук. Перекладаємо в контейнер, накриваємо плівкою та залишаємо на 3 години.
Друге тісто: В перше тісто додаємо мед, борошно, жовтки, цукор, ваніль та сіль. Поступово додаємо холодне вершкове масло, вимішуємо ще 15 хвилин до еластичності. Додаємо підготовлену начинку та ретельно перемішуємо.
Формування: Розділяємо тісто на частини, формуємо кульки і ставимо їх у форми. Залишаємо під рушником на 3 години при температурі 20-21°C. Перед випіканням змащуємо поверхню глазур'ю.
Мигдалева глазур: Змішуємо сухі інгредієнти: мигдалеве борошно, кукурудзяний крохмаль та цукор. Додаємо білок, перемішуємо до однорідності.
Випікання: Випікаємо в розігрітій духовці при температурі 180°C (7 хвилин) з конвекцією, а потім знижуємо температуру до 160°C без конвекції, випікаємо ще 35-40 хвилин. Перевертаємо випечені панеттоне на шпажки до повного охолодження.
Декор: Прикрашаємо глазур'ю та мигдалевими слайсами. Подаємо після повного охолодження.
Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою рецептів до Великодня 2025
Волокниста паска "Золото" з платного майстер-класу — рецепт.
Як пофарбувати яйця куркумою та каркаде — секрети способу.
Волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф.
Вийде з першого разу — великодня паска від переможниці МастерШеф.
Ще радимо звернути увагу на рецепт сальтісона на Великдень від Володимира Ярославського.
Читайте Новини.LIVE!