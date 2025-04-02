Рецепт сальтісона на Великдень від Володимира Ярославського — традиційна страва до святкового столу

Володимир Ярославський. Фото: з мережі

Сальтісон — це м’ясний делікатес, який традиційно готують до святкового столу, зокрема й на Великдень. Володимир Ярославський ділиться перевіреним рецептом цієї страви: ніжний, соковитий і з виразним смаком. Готується просто, а результат вражає.

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці Володимира Ярославського — українського шеф-кухаря, співвласника ресторану "Lucky", бренд-шефа магазину "Good Wine", а також судді проекту "МайстерШеф Україна".

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Вам знадобиться:

рульки — 2 шт. (~3,8 кг);

свинячий язик — 1 шт.;

щоковина — 700 г;

великий свинячий шлунок;

морква, цибуля, лавровий лист, чорний перець — за смаком;

сіль — за смаком;

часник — 1 головка;

гірчиця (гостра та зернова), хрін — за смаком.

Спосіб приготування

Очистити рульки та голову, зішкребти підпалене, видалити штамп, замочити у підсоленій воді на ніч. Свинячий шлунок вивернути, промити, добре натерти сіллю та обережно зняти слизову плівку. Для легшого очищення залити окропом на 2 хвилини. Потім знову промити та замочити у воді з сіллю й оцтом. Для усунення запаху можна залишити на ніч із натертою картоплею.

Свиняча рулька.

Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

М’ясо розрізати, залити водою, довести до кипіння, злити перший бульйон, залити новою водою. Додати овочі, перець і томити на повільному вогні 6 годин. За годину до закінчення варіння покласти лавровий лист.

Приготування продуктів.

Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Готове м’ясо викласти на друшляк, відокремити кістки та шкіру, почистити язик, подрібнити все на середні шматки.

Готове м’ясо. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Додати гірчицю, сіль, перець, хрін і подрібнений часник. Добре перемішати, за потреби влити трохи бульйону для соковитості.

Свинячий шлунок. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Шлунок трохи зашити, наповнити начинкою на 2/3, не утрамбовуючи. Зашити повністю, змастити жиром із бульйону та запікати 1 годину при 180 °C. Накрити пресом і охолодити перед подачею.

Володимир Ярославський їсть сальтісон. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

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