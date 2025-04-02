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Рецепт сальтісона на Великдень від Володимира Ярославського

2 квітня 2025 00:14
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт сальтісона на Великдень від Володимира Ярославського — традиційна страва до святкового столу
Володимир Ярославський. Фото: з мережі
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Сальтісон — це м’ясний делікатес, який традиційно готують до святкового столу, зокрема й на Великдень. Володимир Ярославський ділиться перевіреним рецептом цієї страви: ніжний, соковитий і з виразним смаком. Готується просто, а результат вражає.

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці Володимира Ярославського — українського шеф-кухаря, співвласника ресторану "Lucky", бренд-шефа магазину "Good Wine", а також судді проекту "МайстерШеф Україна". 

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Вам знадобиться:

  • рульки — 2 шт. (~3,8 кг);
  • свинячий язик — 1 шт.;
  • щоковина — 700 г;
  • великий свинячий шлунок;
  • морква, цибуля, лавровий лист, чорний перець — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • часник — 1 головка;
  • гірчиця (гостра та зернова), хрін — за смаком.

Спосіб приготування

Очистити рульки та голову, зішкребти підпалене, видалити штамп, замочити у підсоленій воді на ніч. Свинячий шлунок вивернути, промити, добре натерти сіллю та обережно зняти слизову плівку. Для легшого очищення залити окропом на 2 хвилини. Потім знову промити та замочити у воді з сіллю й оцтом. Для усунення запаху можна залишити на ніч із натертою картоплею.

рецепт сальтісона від Володимира Ярославського
Свиняча рулька. 
Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

М’ясо розрізати, залити водою, довести до кипіння, злити перший бульйон, залити новою водою. Додати овочі, перець і томити на повільному вогні 6 годин. За годину до закінчення варіння покласти лавровий лист.

рецепт сальтісона зі свинини від Володимира Ярославського
Приготування продуктів. 
Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Готове м’ясо викласти на друшляк, відокремити кістки та шкіру, почистити язик, подрібнити все на середні шматки.

рецепт сальтісона у свинячому шлунку від Володимира Ярославського
Готове м’ясо. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Додати гірчицю, сіль, перець, хрін і подрібнений часник. Добре перемішати, за потреби влити трохи бульйону для соковитості.

рецепт сальтісона у свинячому шлунку
Свинячий шлунок. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Шлунок трохи зашити, наповнити начинкою на 2/3, не утрамбовуючи. Зашити повністю, змастити жиром із бульйону та запікати 1 годину при 180 °C. Накрити пресом і охолодити перед подачею.

простий рецепт сальтісона від Володимира Ярославського
Володимир Ярославський їсть сальтісон. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

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Великдень домашня ковбаса Володимир Ярославський Мастер Шеф сальтісон

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