Рецепт сальтисона на Пасху от Владимира Ярославского — традиционное блюдо к праздничному столу

Рецепт сальтисона на Пасху от Владимира Ярославского
Сальтисон — это мясной деликатес, который традиционно готовят к праздничному столу, в том числе и на Пасху. Владимир Ярославский делится проверенным рецептом этого блюда: нежный, сочный и с выразительным вкусом. Готовится просто, а результат впечатляет.
Рецепт опубликовали в Instagram на странице Владимира Ярославского — украинского шеф-повара, совладельца ресторана "Lucky", бренд-шефа магазина "Good Wine", а также судьи проекта "МастерШеф Украина".
Вам понадобится:
- рульки — 2 шт. (~3,8 кг);
- свиной язык — 1 шт.;
- щековина — 700 г;
- большой свиной желудок;
- морковь, лук, лавровый лист, черный перец — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- чеснок — 1 головка;
- горчица (острая и зерновая), хрен — по вкусу.
Способ приготовления
Очистить рульки и голову, соскоблить подожженное, удалить штамп, замочить в подсоленной воде на ночь. Свиной желудок вывернуть, промыть, хорошо натереть солью и осторожно снять слизистую пленку. Для более легкого очищения залить кипятком на 2 минуты. Затем снова промыть и замочить в воде с солью и уксусом. Для устранения запаха можно оставить на ночь с натертым картофелем.
Мясо разрезать, залить водой, довести до кипения, слить первый бульон, залить новой водой. Добавить овощи, перец и томить на медленном огне 6 часов. За час до окончания варки положить лавровый лист.
Готовое мясо выложить на дуршлаг, отделить кости и кожу, почистить язык, измельчить все на средние куски.
Добавить горчицу, соль, перец, хрен и измельченный чеснок. Хорошо перемешать, при необходимости влить немного бульона для сочности.
Желудок немного зашить, наполнить начинкой на 2/3, не утрамбовывая. Зашить полностью, смазать жиром из бульона и запекать 1 час при 180 °C. Накрыть прессом и охладить перед подачей.
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