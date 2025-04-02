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Рецепт сальтисона на Пасху от Владимира Ярославского

2 апреля 2025 00:14
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт сальтисона на Пасху от Владимира Ярославского — традиционное блюдо к праздничному столу
Владимир Ярославский. Фото: из сети
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Сальтисон — это мясной деликатес, который традиционно готовят к праздничному столу, в том числе и на Пасху. Владимир Ярославский делится проверенным рецептом этого блюда: нежный, сочный и с выразительным вкусом. Готовится просто, а результат впечатляет.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице Владимира Ярославского — украинского шеф-повара, совладельца ресторана "Lucky", бренд-шефа магазина "Good Wine", а также судьи проекта "МастерШеф Украина".

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Вам понадобится:

  • рульки — 2 шт. (~3,8 кг);
  • свиной язык — 1 шт.;
  • щековина — 700 г;
  • большой свиной желудок;
  • морковь, лук, лавровый лист, черный перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • чеснок — 1 головка;
  • горчица (острая и зерновая), хрен — по вкусу.

Способ приготовления

Очистить рульки и голову, соскоблить подожженное, удалить штамп, замочить в подсоленной воде на ночь. Свиной желудок вывернуть, промыть, хорошо натереть солью и осторожно снять слизистую пленку. Для более легкого очищения залить кипятком на 2 минуты. Затем снова промыть и замочить в воде с солью и уксусом. Для устранения запаха можно оставить на ночь с натертым картофелем.

рецепт сальтісона від Володимира Ярославського
Свиная рулька.
Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Мясо разрезать, залить водой, довести до кипения, слить первый бульон, залить новой водой. Добавить овощи, перец и томить на медленном огне 6 часов. За час до окончания варки положить лавровый лист.

рецепт сальтісона зі свинини від Володимира Ярославського
Приготовление продуктов.
Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Готовое мясо выложить на дуршлаг, отделить кости и кожу, почистить язык, измельчить все на средние куски.

рецепт сальтісона у свинячому шлунку від Володимира Ярославського
Готовое мясо. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Добавить горчицу, соль, перец, хрен и измельченный чеснок. Хорошо перемешать, при необходимости влить немного бульона для сочности.

рецепт сальтісона у свинячому шлунку
Свиной желудок. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Желудок немного зашить, наполнить начинкой на 2/3, не утрамбовывая. Зашить полностью, смазать жиром из бульона и запекать 1 час при 180 °C. Накрыть прессом и охладить перед подачей.

простий рецепт сальтісона від Володимира Ярославського
Владимир Ярославский ест сальтисон. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

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Пасха домашняя колбаса Владимир Ярославский Мастер Шеф сальтисон

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01:15 РФ атаковала Харьков дронами — есть пострадавшие

00:33 Спор с турфирмой из-за пересечения границы — что решил суд

00:30 Регистрация в другом ТЦК — сохранится ли бронь

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