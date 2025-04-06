Рецепт паски зі старої газети 1913 року — Царське тісто на Великдень

Домашня паска. Фото: gospodynka.com.ua

Пропонуємо вам унікальний рецепт паски, який дійшов до нас через понад сто років — зі старої газети 1913 року. Це "Царське" тісто, що використовується для приготування святкової Великодньої випічки, подарує вам смак традиційного домашнього хліба з неповторним ароматом і текстурою. Відкрийте для себе рецепти минулого і створіть справжній святковий настрій за допомогою цього смачного рецепту.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

дріжджі живі — 30 г;

молоко тепле — 50 мл.;

молоко гаряче — 200 мл.;

борошно — 3 ст. л. із загальної кількості;

жовтки — 4 шт.;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — 1 г;

цедра 1 апельсина;

мигдаль — 100 г (смажений на сухій сковорідці і подрібнений);

борошно — 500 г;

масло вершкове м’яке — 100 г;

родзинки — 100 г;

яєчний жовток — 1 шт. (для змащування).

Спосіб приготування

У склянці заливаємо дріжджі теплим молоком, добре перемішуємо та залишаємо.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

В окрему миску просіюємо 3 ст. л. борошна, заливаємо гарячим молоком і залишаємо охолоджуватися. В іншій мисці збиваємо жовтки з цукром та ванільним цукром до посвітління.

Тісто для паски. Фото: gospodynka.com.ua

Вливаємо цю суміш до молока з борошном, перемішуємо, додаємо дріжджову суміш і добре перемішуємо лопаткою. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на 1 годину.

Пухке тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Коли опара підніметься і на ній з'являться бульбашки, додаємо сіль, цедру апельсина та подрібнений мигдаль, перемішуємо. Просіюємо борошно у два етапи, замішуємо руками, додаємо м’яке вершкове масло. Якщо тісто чіпляється до рук, додаємо трохи олії і вимішуємо далі. Наприкінці додаємо родзинки. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо підходити на 1,5–2 години в теплому місці.

Приготування пасок. Фото: gospodynka.com.ua

Ділимо тісто на 3 частини, формуємо кульки, ховаємо родзинки всередину. Викладаємо у паперові формочки діаметром 14 см до половини. Залишаємо підходити на 1,5 години в теплому місці. Змащуємо кульки жовтком і випікаємо в розігрітій духовці при 175 градусах близько 30 хвилин. Охолоджуємо паски у формах і подаємо до столу.

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