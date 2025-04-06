Рецепт паски зі старої газети 1913 року — Царське тісто на Великдень

Паска зі старої газети 1913 року — "Царське" тісто на Великдень
Пропонуємо вам унікальний рецепт паски, який дійшов до нас через понад сто років — зі старої газети 1913 року. Це "Царське" тісто, що використовується для приготування святкової Великодньої випічки, подарує вам смак традиційного домашнього хліба з неповторним ароматом і текстурою. Відкрийте для себе рецепти минулого і створіть справжній святковий настрій за допомогою цього смачного рецепту.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- дріжджі живі — 30 г;
- молоко тепле — 50 мл.;
- молоко гаряче — 200 мл.;
- борошно — 3 ст. л. із загальної кількості;
- жовтки — 4 шт.;
- цукор — 150 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль — 1 г;
- цедра 1 апельсина;
- мигдаль — 100 г (смажений на сухій сковорідці і подрібнений);
- борошно — 500 г;
- масло вершкове м’яке — 100 г;
- родзинки — 100 г;
- яєчний жовток — 1 шт. (для змащування).
Спосіб приготування
У склянці заливаємо дріжджі теплим молоком, добре перемішуємо та залишаємо.
В окрему миску просіюємо 3 ст. л. борошна, заливаємо гарячим молоком і залишаємо охолоджуватися. В іншій мисці збиваємо жовтки з цукром та ванільним цукром до посвітління.
Вливаємо цю суміш до молока з борошном, перемішуємо, додаємо дріжджову суміш і добре перемішуємо лопаткою. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на 1 годину.
Коли опара підніметься і на ній з'являться бульбашки, додаємо сіль, цедру апельсина та подрібнений мигдаль, перемішуємо. Просіюємо борошно у два етапи, замішуємо руками, додаємо м’яке вершкове масло. Якщо тісто чіпляється до рук, додаємо трохи олії і вимішуємо далі. Наприкінці додаємо родзинки. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо підходити на 1,5–2 години в теплому місці.
Ділимо тісто на 3 частини, формуємо кульки, ховаємо родзинки всередину. Викладаємо у паперові формочки діаметром 14 см до половини. Залишаємо підходити на 1,5 години в теплому місці. Змащуємо кульки жовтком і випікаємо в розігрітій духовці при 175 градусах близько 30 хвилин. Охолоджуємо паски у формах і подаємо до столу.
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