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Паска зі старої газети 1913 року — "Царське" тісто на Великдень

6 квітня 2025 03:13
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт паски зі старої газети 1913 року — Царське тісто на Великдень
Домашня паска. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Пропонуємо вам унікальний рецепт паски, який дійшов до нас через понад сто років — зі старої газети 1913 року. Це "Царське" тісто, що використовується для приготування святкової Великодньої випічки, подарує вам смак традиційного домашнього хліба з неповторним ароматом і текстурою. Відкрийте для себе рецепти минулого і створіть справжній святковий настрій за допомогою цього смачного рецепту.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • дріжджі живі — 30 г; 
  • молоко тепле — 50 мл.; 
  • молоко гаряче — 200 мл.; 
  • борошно — 3 ст. л. із загальної кількості; 
  • жовтки — 4 шт.; 
  • цукор — 150 г; 
  • ванільний цукор — 10 г; 
  • сіль — 1 г; 
  • цедра 1 апельсина; 
  • мигдаль — 100 г (смажений на сухій сковорідці і подрібнений); 
  • борошно — 500 г; 
  • масло вершкове м’яке — 100 г; 
  • родзинки — 100 г; 
  • яєчний жовток — 1 шт. (для змащування).

Спосіб приготування

У склянці заливаємо дріжджі теплим молоком, добре перемішуємо та залишаємо.

паска зі старої газети 1913 року Царське тісто на Великдень
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

В окрему миску просіюємо 3 ст. л. борошна, заливаємо гарячим молоком і залишаємо охолоджуватися. В іншій мисці збиваємо жовтки з цукром та ванільним цукром до посвітління.

паска зі старої газети 1913 року
Тісто для паски. Фото: gospodynka.com.ua

Вливаємо цю суміш до молока з борошном, перемішуємо, додаємо дріжджову суміш і добре перемішуємо лопаткою. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на 1 годину.

перевірена паска зі старої газети 1913 року
Пухке тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Коли опара підніметься і на ній з'являться бульбашки, додаємо сіль, цедру апельсина та подрібнений мигдаль, перемішуємо. Просіюємо борошно у два етапи, замішуємо руками, додаємо м’яке вершкове масло. Якщо тісто чіпляється до рук, додаємо трохи олії і вимішуємо далі. Наприкінці додаємо родзинки. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо підходити на 1,5–2 години в теплому місці.

вдала паска зі старої газети 1913 року
Приготування пасок. Фото: gospodynka.com.ua

Ділимо тісто на 3 частини, формуємо кульки, ховаємо родзинки всередину. Викладаємо у паперові формочки діаметром 14 см до половини. Залишаємо підходити на 1,5 години в теплому місці. Змащуємо кульки жовтком і випікаємо в розігрітій духовці при 175 градусах близько 30 хвилин. Охолоджуємо паски у формах і подаємо до столу.

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