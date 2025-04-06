Рецепт кулича из старой газеты 1913 года — Царское тесто на Пасху

Домашний кулич. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем вам уникальный рецепт пасхи, который дошел до нас спустя более ста лет — из старой газеты 1913 года. Это "Царское" тесто, используемое для приготовления праздничной Пасхальной выпечки, подарит вам вкус традиционного домашнего хлеба с неповторимым ароматом и текстурой. Откройте для себя рецепты прошлого и создайте настоящее праздничное настроение с помощью этого вкусного рецепта.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

дрожжи живые — 30 г;

молоко теплое — 50 мл.;

молоко горячее — 200 мл.;

мука — 3 ст. л. из общего количества;

желтки — 4 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — 1 г;

цедра 1 апельсина;

миндаль — 100 г (жареный на сухой сковородке и измельченный);

мука — 500 г;

масло сливочное мягкое — 100 г;

изюм — 100 г;

яичный желток — 1 шт. (для смазывания).

Способ приготовления

В стакане заливаем дрожжи теплым молоком, хорошо перемешиваем и оставляем.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельную миску просеиваем 3 ст. л. муки, заливаем горячим молоком и оставляем охлаждаться. В другой миске взбиваем желтки с сахаром и ванильным сахаром до осветления.

Тесто для пасхального кулича. Фото: gospodynka.com.ua

Вливаем эту смесь в молоко с мукой, перемешиваем, добавляем дрожжевую смесь и хорошо перемешиваем лопаткой. Накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час.

Пышное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Когда опара поднимется и на ней появятся пузырьки, добавляем соль, цедру апельсина и измельченный миндаль, перемешиваем. Просеиваем муку в два этапа, замешиваем руками, добавляем мягкое сливочное масло. Если тесто цепляется к рукам, добавляем немного масла и вымешиваем дальше. В конце добавляем изюм. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем подходить на 1,5-2 часа в теплом месте.

Приготовление куличей. Фото: gospodynka.com.ua

Делим тесто на 3 части, формируем шарики, прячем изюм внутрь. Выкладываем в бумажные формочки диаметром 14 см до половины. Оставляем подходить на 1,5 часа в теплом месте. Смазываем шарики желтком и выпекаем в разогретой духовке при 175 градусах около 30 минут. Охлаждаем куличи в формах и подаем к столу.

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