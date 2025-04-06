Рецепт кулича из старой газеты 1913 года — Царское тесто на Пасху

Пасха из старой газеты 1913 года — "Царское" тесто на Пасху
Предлагаем вам уникальный рецепт пасхи, который дошел до нас спустя более ста лет — из старой газеты 1913 года. Это "Царское" тесто, используемое для приготовления праздничной Пасхальной выпечки, подарит вам вкус традиционного домашнего хлеба с неповторимым ароматом и текстурой. Откройте для себя рецепты прошлого и создайте настоящее праздничное настроение с помощью этого вкусного рецепта.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- дрожжи живые — 30 г;
- молоко теплое — 50 мл.;
- молоко горячее — 200 мл.;
- мука — 3 ст. л. из общего количества;
- желтки — 4 шт.;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — 1 г;
- цедра 1 апельсина;
- миндаль — 100 г (жареный на сухой сковородке и измельченный);
- мука — 500 г;
- масло сливочное мягкое — 100 г;
- изюм — 100 г;
- яичный желток — 1 шт. (для смазывания).
Способ приготовления
В стакане заливаем дрожжи теплым молоком, хорошо перемешиваем и оставляем.
В отдельную миску просеиваем 3 ст. л. муки, заливаем горячим молоком и оставляем охлаждаться. В другой миске взбиваем желтки с сахаром и ванильным сахаром до осветления.
Вливаем эту смесь в молоко с мукой, перемешиваем, добавляем дрожжевую смесь и хорошо перемешиваем лопаткой. Накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час.
Когда опара поднимется и на ней появятся пузырьки, добавляем соль, цедру апельсина и измельченный миндаль, перемешиваем. Просеиваем муку в два этапа, замешиваем руками, добавляем мягкое сливочное масло. Если тесто цепляется к рукам, добавляем немного масла и вымешиваем дальше. В конце добавляем изюм. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем подходить на 1,5-2 часа в теплом месте.
Делим тесто на 3 части, формируем шарики, прячем изюм внутрь. Выкладываем в бумажные формочки диаметром 14 см до половины. Оставляем подходить на 1,5 часа в теплом месте. Смазываем шарики желтком и выпекаем в разогретой духовке при 175 градусах около 30 минут. Охлаждаем куличи в формах и подаем к столу.
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