Панеттоне на Пасху — рецепт победительницы МастерШеф Лизы Глинской

Панеттоне на Пасху. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Панеттоне на Пасху — это не только вкусная, но и роскошная выпечка, которая станет настоящим символом вашего праздничного стола. Рецепт от победительницы МастерШеф позволит вам приготовить это невероятно ароматное тесто с изюмом, вишней и апельсиновыми цукатами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

65 мл воды (комнатной температуры);

25 г свежих прессованных дрожжей;

130 г муки Манитоба (с процентом белка 13-14%).

Начинка:

200 г изюма;

150 г вяленой вишни;

150 г апельсиновых цукатов;

80 мл черного рома;

цедра двух апельсинов.

Первое тесто:

220 г опары;

320 мл воды (комнатной температуры);

500 г муки;

80 г желтка (4 шт.);

130 г сахара;

140 г сливочного масла (холодного).

Второе тесто:

первое тесто;

40 г меда;

120 г муки;

80 г желтков (4 шт.);

30 г сахара;

5 г соли;

ванильный сахар или ваниль;

40 г сливочного масла (холодного).

Миндальная глазурь:

80 г миндальной муки;

100 г сахара;

35 г кукурузного крахмала; 35 г кукурузного крахмала;

50 г белка.

Для декора:

жемчужный сахар;

миндальные слайсы.

Способ приготовления

Опара: В чаше смешиваем воду и дрожжи до полного растворения. Затем добавляем муку и замешиваем тугое тесто, вымешиваем 4-5 минут. Накрываем пленкой и оставляем при температуре 20-21 °C на 8-10 часов.

Ингредиенты для начинки. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Начинка: Промываем изюм и вяленую вишню, подсушиваем полотенцем. Добавляем апельсиновые цукаты и натертую цедру апельсинов. Заливаем черным ромом, перемешиваем и накрываем пленкой, оставляем на 10-15 часов при комнатной температуре.

Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Первое тесто: В чашу миксера добавляем опару, воду, муку, смешиваем на медленных оборотах 5 минут. Постепенно добавляем желтки, сахар и холодное сливочное масло, перемешиваем еще 13-15 минут. Тесто должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Перекладываем в контейнер, накрываем пленкой и оставляем на 3 часа.

Тесто для пасхального кулича. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Второе тесто: В первое тесто добавляем мед, муку, желтки, сахар, ваниль и соль. Постепенно добавляем холодное сливочное масло, вымешиваем еще 15 минут до эластичности. Добавляем подготовленную начинку и тщательно перемешиваем.

Формы для выпекания. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Формирование: Разделяем тесто на части, формируем шарики и ставим их в формы. Оставляем под полотенцем на 3 часа при температуре 20-21 °C. Перед выпеканием смазываем поверхность глазурью.

Приготовление куличей. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Миндальная глазурь: Смешиваем сухие ингредиенты: миндальную муку, кукурузный крахмал и сахар. Добавляем белок, перемешиваем до однородности.

Готовые пасхальные куличи. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выпекание: Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 °C (7 минут) с конвекцией, а затем снижаем температуру до 160 °C без конвекции, выпекаем еще 35-40 минут. Переворачиваем выпеченные панеттоне на шпажки до полного остывания.

Декор: Украшаем глазурью и миндальными слайсами. Подаем после полного остывания.

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