Панеттоне на Пасху — рецепт победительницы МастерШеф Лизы Глинской

Панеттоне на Пасху по рецепту победительницы МастерШеф
Панеттоне на Пасху — это не только вкусная, но и роскошная выпечка, которая станет настоящим символом вашего праздничного стола. Рецепт от победительницы МастерШеф позволит вам приготовить это невероятно ароматное тесто с изюмом, вишней и апельсиновыми цукатами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 65 мл воды (комнатной температуры);
- 25 г свежих прессованных дрожжей;
- 130 г муки Манитоба (с процентом белка 13-14%).
Начинка:
- 200 г изюма;
- 150 г вяленой вишни;
- 150 г апельсиновых цукатов;
- 80 мл черного рома;
- цедра двух апельсинов.
Первое тесто:
- 220 г опары;
- 320 мл воды (комнатной температуры);
- 500 г муки;
- 80 г желтка (4 шт.);
- 130 г сахара;
- 140 г сливочного масла (холодного).
Второе тесто:
- первое тесто;
- 40 г меда;
- 120 г муки;
- 80 г желтков (4 шт.);
- 30 г сахара;
- 5 г соли;
- ванильный сахар или ваниль;
- 40 г сливочного масла (холодного).
Миндальная глазурь:
- 80 г миндальной муки;
- 100 г сахара;
- 35 г кукурузного крахмала; 35 г кукурузного крахмала;
- 50 г белка.
Для декора:
- жемчужный сахар;
- миндальные слайсы.
Способ приготовления
Опара: В чаше смешиваем воду и дрожжи до полного растворения. Затем добавляем муку и замешиваем тугое тесто, вымешиваем 4-5 минут. Накрываем пленкой и оставляем при температуре 20-21 °C на 8-10 часов.
Начинка: Промываем изюм и вяленую вишню, подсушиваем полотенцем. Добавляем апельсиновые цукаты и натертую цедру апельсинов. Заливаем черным ромом, перемешиваем и накрываем пленкой, оставляем на 10-15 часов при комнатной температуре.
Первое тесто: В чашу миксера добавляем опару, воду, муку, смешиваем на медленных оборотах 5 минут. Постепенно добавляем желтки, сахар и холодное сливочное масло, перемешиваем еще 13-15 минут. Тесто должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Перекладываем в контейнер, накрываем пленкой и оставляем на 3 часа.
Второе тесто: В первое тесто добавляем мед, муку, желтки, сахар, ваниль и соль. Постепенно добавляем холодное сливочное масло, вымешиваем еще 15 минут до эластичности. Добавляем подготовленную начинку и тщательно перемешиваем.
Формирование: Разделяем тесто на части, формируем шарики и ставим их в формы. Оставляем под полотенцем на 3 часа при температуре 20-21 °C. Перед выпеканием смазываем поверхность глазурью.
Миндальная глазурь: Смешиваем сухие ингредиенты: миндальную муку, кукурузный крахмал и сахар. Добавляем белок, перемешиваем до однородности.
Выпекание: Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 °C (7 минут) с конвекцией, а затем снижаем температуру до 160 °C без конвекции, выпекаем еще 35-40 минут. Переворачиваем выпеченные панеттоне на шпажки до полного остывания.
Декор: Украшаем глазурью и миндальными слайсами. Подаем после полного остывания.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов к Пасхе 2025
Волокнистый кулич "Золото" из платного мастер-класса — рецепт.
Как покрасить яйца куркумой и каркаде — секреты способа.
Мохнатый кулич с волосами ангела от победительницы МастерШеф.
Получится с первого раза — пасхальный кулич от победительницы МастерШеф.
Еще советуем обратить внимание на рецепт сальтисона на Пасху от Владимира Ярославского.
Читайте Новини.LIVE!