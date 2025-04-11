Творожная пасха на Пасху — простой рецепт без лишних хлопот

Быстрый рецепт творожной пасхи на Пасху без лишних хлопот
Эта творожная пасха — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно встретить Пасху без длительных приготовлений. Никакого дрожжевого теста или часового замешивания — только нежный творог, ароматная цедра лимона, немного сухофруктов и легкая глазурь. Идеально просто, невероятно вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.
Вам понадобится:
- творог — 500 г;
- мука — 350 г;
- разрыхлитель — 15 г;
- яйца — 5 шт.;
- сахар — 180 г;
- масло сливочное — 120 г;
- сок лимона — 1 шт.;
- цедра лимона — 1 шт.;
- куркума — 1/4 ч. л;
- сухофрукты (изюм, курага, клюква) — 150 г.
Для глазури:
- желатин — 1 ч. л.;
- вода — 2 ст. л. (для набухания желатина);
- сахар — 180 г;
- вода — 4 ст. л.;
- сок лимона — 1 ч. л.
Способ приготовления
Заранее замочить сухофрукты в теплой воде, затем обсушить и обвалять в небольшом количестве муки. Творог протереть через сито или измельчить блендером до кремовой консистенции. Добавить размягченное масло, сахар, яйца, лимонный сок, цедру и куркуму. Хорошо перемешать.
В отдельной миске смешать муку с разрыхлителем, постепенно добавить к творожной массе. Вымесить тесто до однородности. Добавить подготовленные сухофрукты, еще раз перемешать.
Форму смазать маслом и притрусить мукой. Выложить тесто, выровнять верх. Выпекать в разогретой до 170 °С духовке 45-55 минут до сухой шпажки. Остудить в форме.
Для приготовления глазури желатин залить 2 ст. л. воды и оставить набухать. В небольшой кастрюле соединить 180 г сахара с 4 ст. л. воды, довести до кипения и проварить 2-3 минуты.
Снять с огня, добавить сок лимона и набухший желатин, перемешать до растворения.
Слегка охладить и сразу нанести на полностью охлажденный кулич.
Украсить по желанию орешками, цукатами или посыпкой. Оставить застывать на несколько часов.
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