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Быстрый рецепт творожной пасхи на Пасху без лишних хлопот

11 апреля 2025 15:01
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Творожная пасха на Пасху — простой рецепт без лишних хлопот
Творожная пасха. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эта творожная пасха — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно встретить Пасху без длительных приготовлений. Никакого дрожжевого теста или часового замешивания — только нежный творог, ароматная цедра лимона, немного сухофруктов и легкая глазурь. Идеально просто, невероятно вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.

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Вам понадобится:

  • творог — 500 г;
  • мука — 350 г;
  • разрыхлитель — 15 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • сахар — 180 г;
  • масло сливочное — 120 г;
  • сок лимона — 1 шт.;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • куркума — 1/4 ч. л;
  • сухофрукты (изюм, курага, клюква) — 150 г.

Для глазури:

  • желатин — 1 ч. л.;
  • вода — 2 ст. л. (для набухания желатина);
  • сахар — 180 г;
  • вода — 4 ст. л.;
  • сок лимона — 1 ч. л.

Способ приготовления

Заранее замочить сухофрукты в теплой воде, затем обсушить и обвалять в небольшом количестве муки. Творог протереть через сито или измельчить блендером до кремовой консистенции. Добавить размягченное масло, сахар, яйца, лимонный сок, цедру и куркуму. Хорошо перемешать.

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Сухофрукты в воде. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

В отдельной миске смешать муку с разрыхлителем, постепенно добавить к творожной массе. Вымесить тесто до однородности. Добавить подготовленные сухофрукты, еще раз перемешать.

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Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Форму смазать маслом и притрусить мукой. Выложить тесто, выровнять верх. Выпекать в разогретой до 170 °С духовке 45-55 минут до сухой шпажки. Остудить в форме.

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Творожная масса. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Для приготовления глазури желатин залить 2 ст. л. воды и оставить набухать. В небольшой кастрюле соединить 180 г сахара с 4 ст. л. воды, довести до кипения и проварить 2-3 минуты.

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Тесто и сухофрукты. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Снять с огня, добавить сок лимона и набухший желатин, перемешать до растворения.

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Тесто в формах для выпекания. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Слегка охладить и сразу нанести на полностью охлажденный кулич.

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Готовые куличи. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Украсить по желанию орешками, цукатами или посыпкой. Оставить застывать на несколько часов.

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16:05 Мокрый снег с дождем — в Укргидрометцентре предупредили области

15:53 Спецпредставитель Трампа Уиткофф провел первую встречу в РФ

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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