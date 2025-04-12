Печеная творожная пасха в духовке - праздничный десерт для всей семьи

Печеный творожный кулич в духовке — родные точно будут в восторге
Творожная пасха, запеченная в духовке, имеет нежную текстуру и восхитительный вкус. Приготовьте этот простой и вкусный десерт для Пасхи, и ваши родные будут в восторге от такого вкусного и ароматного подарка.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог — 1 кг;
- сахар — 250 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сливочное масло — 150 г;
- яйца — 5 шт.;
- желтки — 5 шт.;
- ванильный сахар — 2 пачки;
- цедра 1 апельсина;
- крахмал — 3 ст. л. (60 г);
- изюм — 200 г.
Способ приготовления
В глубокую миску кладем творог, добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перетираем его толкушкой или вилкой в течение 5-7 минут.
Отдельно взбиваем 5 целых яиц, 5 желтков и щепотку соли миксером на максимальной скорости 5-6 минут. К яичной массе добавляем сахар и ванильный сахар, взбиваем еще 1 минуту.
Смешиваем яичную массу с творогом, добавляем крахмал и все тщательно взбиваем миксером несколько минут. В конце добавляем апельсиновую цедру и промытый изюм, аккуратно перемешиваем.
Выкладываем смесь в форму, застеленную пергаментом, и выпекаем при температуре 180°C около 1 часа.
После выпекания оставляем кулич в форме до полного остывания, затем освобождаем от формы и украшаем по желанию, посыпав сахарной пудрой или полив белой шоколадной глазурью.
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