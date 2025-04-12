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Печеный творожный кулич в духовке — родные точно будут в восторге

12 апреля 2025 15:07
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Печеная творожная пасха в духовке - праздничный десерт для всей семьи
Печеная "творожная пасха". Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Творожная пасха, запеченная в духовке, имеет нежную текстуру и восхитительный вкус. Приготовьте этот простой и вкусный десерт для Пасхи, и ваши родные будут в восторге от такого вкусного и ароматного подарка.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • творог — 1 кг;
  • сахар — 250 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сливочное масло — 150 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • желтки — 5 шт.;
  • ванильный сахар — 2 пачки;
  • цедра 1 апельсина;
  • крахмал — 3 ст. л. (60 г);
  • изюм — 200 г.

Способ приготовления

В глубокую миску кладем творог, добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перетираем его толкушкой или вилкой в течение 5-7 минут.

печена сирна паска в духовці — рідні точно будуть у захваті
Творог и сливочное масло Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно взбиваем 5 целых яиц, 5 желтков и щепотку соли миксером на максимальной скорости 5-6 минут. К яичной массе добавляем сахар и ванильный сахар, взбиваем еще 1 минуту.

печена сирна паска в духовці
Творог и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Смешиваем яичную массу с творогом, добавляем крахмал и все тщательно взбиваем миксером несколько минут. В конце добавляем апельсиновую цедру и промытый изюм, аккуратно перемешиваем.

смачна печена сирна паска в духовці
Приготовление кулича. Фото: smachnenke.com.ua

Выкладываем смесь в форму, застеленную пергаментом, и выпекаем при температуре 180°C около 1 часа.

швидка печена сирна паска в духовці
Готовый кулич. Фото: smachnenke.com.ua

После выпекания оставляем кулич в форме до полного остывания, затем освобождаем от формы и украшаем по желанию, посыпав сахарной пудрой или полив белой шоколадной глазурью.

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