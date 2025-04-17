Глазур на паску на желатині — простий рецепт

Желатино глазур на паску. Фото: скриншот

Цей рецепт глазурі для великодніх пасок став справжнім хітом у соцмережах. Вона не липне, не кришиться та готується без сирих білків.

Рецептом поділилася Вікторія Панасюк в Instagram.

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Вам знадобиться:

желатин — 5 г;

холодна вода — 2 ст. л.;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 10 г;

вода — 60 мл;

лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Желатин висипати в окрему ємність, залити 2 столовими ложками холодної води та залишити до набухання.

Підготовка желатину. Фото: скриншот

Тим часом у сотейник додати цукор, ванільний цукор, решту води та лимонний сік. Суміш помістити на вогонь, довести кипіння та проварити ще 1-2 хвилин.

Приготування сиропу. Фото: скриншот

Дати сиропу охолонути протягом 2 хвилин. Після чого додати желатин та збивати міксером на максимальній швидкості до стійких піків. Глазур має почати "намотуватися" на міксер та повільно стікати з лопатки.

Збивання глазурі. Фото: скриншот

Готовою глазур'ю швидко змастити паски, прикрасити за бажанням та дати висохнути при кімнатній температурі протягом 5-6 годин, а краще на ніч.

Готова глазур. Фото: скриншот

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