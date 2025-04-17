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Глазур на паску, яка стала хітом — не кришиться і не липне

17 квітня 2025 21:30
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Глазур на паску на желатині — простий рецепт
Желатино глазур на паску. Фото: скриншот
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Цей рецепт глазурі для великодніх пасок став справжнім хітом у соцмережах. Вона не липне, не кришиться та готується без сирих білків.

Рецептом поділилася Вікторія Панасюк в Instagram.

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Вам знадобиться: 

  • желатин — 5 г;
  • холодна вода — 2 ст. л.;
  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • вода — 60 мл;
  • лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Желатин висипати в окрему ємність, залити 2 столовими ложками холодної води та залишити до набухання.

Желатинова глазур на паску - спосіб приготування
Підготовка желатину. Фото: скриншот

Тим часом у сотейник додати цукор, ванільний цукор, решту води та лимонний сік. Суміш помістити на вогонь, довести кипіння та проварити ще 1-2 хвилин.

Глазур на паску на желатині - рецепт
Приготування сиропу. Фото: скриншот

Дати сиропу охолонути протягом 2 хвилин. Після чого додати желатин та збивати міксером на максимальній швидкості до стійких піків. Глазур має почати "намотуватися" на міксер та повільно стікати з лопатки.

Проста глазур на паску з желатином - рецепт
Збивання глазурі. Фото: скриншот

Готовою глазур'ю швидко змастити паски, прикрасити за бажанням та дати висохнути при кімнатній температурі протягом 5-6 годин, а краще на ніч.

Желатинова глазур на паску - як приготувати
Готова глазур. Фото: скриншот

Пропонуємо вам спробувати й інші рецепти глазурі для великодніх пасок:

Найсмачніша глазур на білому шоколаді, яка готується за пару хвилин.

Блискуча глазур від Ектора без желатину та яєць — усього з двох інгредієнтів.

Незвична кольорова глазур для пасок — знадобиться апельсиновий сік.

Найпростіший рецепт глазурі — готується за 1 хвилину з 1 інгредієнту.

Великдень паска рецепт глазур великодній кошик
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