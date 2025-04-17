Глазур на паску на желатині — простий рецепт

Глазур на паску, яка стала хітом — не кришиться і не липне
Цей рецепт глазурі для великодніх пасок став справжнім хітом у соцмережах. Вона не липне, не кришиться та готується без сирих білків.
Рецептом поділилася Вікторія Панасюк в Instagram.
Вам знадобиться:
- желатин — 5 г;
- холодна вода — 2 ст. л.;
- цукор — 150 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- вода — 60 мл;
- лимонний сік — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Желатин висипати в окрему ємність, залити 2 столовими ложками холодної води та залишити до набухання.
Тим часом у сотейник додати цукор, ванільний цукор, решту води та лимонний сік. Суміш помістити на вогонь, довести кипіння та проварити ще 1-2 хвилин.
Дати сиропу охолонути протягом 2 хвилин. Після чого додати желатин та збивати міксером на максимальній швидкості до стійких піків. Глазур має почати "намотуватися" на міксер та повільно стікати з лопатки.
Готовою глазур'ю швидко змастити паски, прикрасити за бажанням та дати висохнути при кімнатній температурі протягом 5-6 годин, а краще на ніч.
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