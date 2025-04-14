Глазур на паску без желатину та сирих яєць — рецепт Ектора зі згущенкою

Глазур на паску. Фото: скриншот

Відомий шеф-кухар та суддя "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм улюбленим рецептом глазурі для великодніх пасок. Вона виходить дуже смачною та не крихкою, а готується за лічені хвилини.

Рецептом кулінар поділився в Instagram.

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Вам знадобиться:

згущене молоко — 130 г;

сухе молоко — 60 г.

Спосіб приготування

Згущене молоко вилити у миску. До нього обережно просіяти сухе молоко, щоб уникнути грудочок.

Приготування глазурі. Фото: скриншот

Ретельно перемішати суміш за допомогою вінчика. Якщо маса вийшла рідкою або навпаки — загустою, поступово додайте більше сухого або згущеного молока.

Нанесіть глазур на охолоджені паски за допомогою лопатки та украсьте за бажанням. Дайте глазурі висохнути при кімнатній температурі протягом декількох годин.

Паска із готовою глазур'ю. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали, як приготувати кольорову глазур на паску без штучних барвників.

А раніше ділилися перевіреним рецептом білкової глазурі, яка не кришиться і швидко сохне.

Також спробуйте найпростіший рецепт глазурі — без яєць і желатину.