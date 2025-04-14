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Глянцева глазур на паски без яєць та желатину — рецепт від Ектора

14 квітня 2025 21:30
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Глазур на паску без желатину та сирих яєць — рецепт Ектора зі згущенкою
Глазур на паску. Фото: скриншот
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Відомий шеф-кухар та суддя "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм улюбленим рецептом глазурі для великодніх пасок. Вона виходить дуже смачною та не крихкою, а готується за лічені хвилини.

Рецептом кулінар поділився в Instagram.

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Вам знадобиться:

  • згущене молоко — 130 г;
  • сухе молоко — 60 г.

Спосіб приготування

Згущене молоко вилити у миску. До нього обережно просіяти сухе молоко, щоб уникнути грудочок.

Глазур зі згущенки та сухого молока - рецепт Ектора
Приготування глазурі. Фото: скриншот

Ретельно перемішати суміш за допомогою вінчика. Якщо маса вийшла рідкою або навпаки — загустою, поступово додайте більше сухого або згущеного молока.

Нанесіть глазур на охолоджені паски за допомогою лопатки та украсьте за бажанням. Дайте глазурі висохнути при кімнатній температурі протягом декількох годин.

Глазур без яєць та желатину - рецепт на згущенці
Паска із готовою глазур'ю. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали, як приготувати кольорову глазур на паску без штучних барвників.

А раніше ділилися перевіреним рецептом білкової глазурі, яка не кришиться і швидко сохне.

Також спробуйте найпростіший рецепт глазурі — без яєць і желатину.

Ектор Хіменес-Браво Великдень паска рецепт глазур
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