Глазурь на пасху без желатина и сырых яиц — рецепт Эктора со сгущенкой

Глазурь на кулич. Фото: скриншот

Известный шеф-повар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим любимым рецептом глазури для пасхальных куличей. Она получается очень вкусной и не хрупкой, а готовится за считанные минуты.

Рецептом кулинар поделился в Instagram.

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Вам понадобится:

сгущенное молоко - 130 г;

сухое молоко - 60 г.

Способ приготовления

Сгущенное молоко вылить в миску. К нему осторожно просеять сухое молоко, чтобы избежать комочков.

Приготовление глазури. Фото: скриншот

Тщательно перемешать смесь с помощью венчика. Если масса получилась жидкой или наоборот — слишком густой, постепенно добавляйте больше сухого или сгущенного молока.

Нанесите глазурь на охлажденные куличи с помощью лопатки и украсьте по желанию. Дайте глазури высохнуть при комнатной температуре в течение нескольких часов.

Пасха с готовой глазурью. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали, как приготовить цветную глазурь на пасху без искусственных красителей.

А ранее делились проверенным рецептом белковой глазури, которая не крошится и быстро сохнет.

Также попробуйте самый простой рецепт глазури — без яиц и желатина.