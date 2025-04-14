Глазурь на пасху без желатина и сырых яиц — рецепт Эктора со сгущенкой

Глянцевая глазурь на куличи без яиц и желатина — рецепт от Эктора
Известный шеф-повар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим любимым рецептом глазури для пасхальных куличей. Она получается очень вкусной и не хрупкой, а готовится за считанные минуты.
Рецептом кулинар поделился в Instagram.
Вам понадобится:
- сгущенное молоко - 130 г;
- сухое молоко - 60 г.
Способ приготовления
Сгущенное молоко вылить в миску. К нему осторожно просеять сухое молоко, чтобы избежать комочков.
Тщательно перемешать смесь с помощью венчика. Если масса получилась жидкой или наоборот — слишком густой, постепенно добавляйте больше сухого или сгущенного молока.
Нанесите глазурь на охлажденные куличи с помощью лопатки и украсьте по желанию. Дайте глазури высохнуть при комнатной температуре в течение нескольких часов.
Напомним, мы рассказывали, как приготовить цветную глазурь на пасху без искусственных красителей.
А ранее делились проверенным рецептом белковой глазури, которая не крошится и быстро сохнет.
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