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Кольорова глазур на паску — знадобиться апельсиновий сік

13 квітня 2025 21:30
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як приготувати глазур на паску з апельсином соком — швидкий рецепт
Паска з жовтою глазур'ю. Фото: скриншот
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Додайте яскравих фарб та сонячного настрою вашим великоднім паскам за допомогою кольорової глазурі. Готується вона за хвилину, а смак приголомшує.

Рецептом поділилася Вікторія Назаренко в Instagram.

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Вам знадобиться:

  • цукрова пудра — 300 г;
  • апельсиновий сік — 43 г;
  • цедра 2 апельсинів.

Спосіб приготування

У тарілці змішайте цукрову пудру та цедру апельсина. Поступово додайте апельсиновий сік невеликими порціями, перемішуючи лопаткою до однорічної консистенції.

Глазур на паску з апельсиновим соком - рецепт
Приготування глазурі. Фото: скриншот

Регулюйте консистенцію маси — вона не має бути занадто рідкою. Для того, щоб перевірити, чи правильна вийшла консистенція, нанесіть трошки глазурі на перевернутий стакан та подивіться, чи не стікає вона. За потреби додайте більше соку або пудри.

За допомогою кондитерського мішка чи лопатки нанесіть глазур на охолоджені паски та прикрасьте їх за бажанням.

Апельсинова глазур на паску за 1 хвилину - рецепт
Прикрашання паски апельсиновою глазур'ю. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, як приготувати глазур на паску з 1 інгредієнта за хвилину.

А ще спробуйте приготувати цю ідеальну глазур на білках, яка швидко застигає та не кришиться.

Також ділимося рецептом панеттоне на Великдень від переможниці "Мастер Шеф".

Великдень паска рецепт апельсиновий сік глазур великодній кошик
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20:59 Футболіст збірної України отримав травму — що відомо

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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