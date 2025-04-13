Як приготувати глазур на паску з апельсином соком — швидкий рецепт

Паска з жовтою глазур'ю. Фото: скриншот

Додайте яскравих фарб та сонячного настрою вашим великоднім паскам за допомогою кольорової глазурі. Готується вона за хвилину, а смак приголомшує.

Рецептом поділилася Вікторія Назаренко в Instagram.

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Вам знадобиться:

цукрова пудра — 300 г;

апельсиновий сік — 43 г;

цедра 2 апельсинів.

Спосіб приготування

У тарілці змішайте цукрову пудру та цедру апельсина. Поступово додайте апельсиновий сік невеликими порціями, перемішуючи лопаткою до однорічної консистенції.

Приготування глазурі. Фото: скриншот

Регулюйте консистенцію маси — вона не має бути занадто рідкою. Для того, щоб перевірити, чи правильна вийшла консистенція, нанесіть трошки глазурі на перевернутий стакан та подивіться, чи не стікає вона. За потреби додайте більше соку або пудри.

За допомогою кондитерського мішка чи лопатки нанесіть глазур на охолоджені паски та прикрасьте їх за бажанням.

Прикрашання паски апельсиновою глазур'ю. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, як приготувати глазур на паску з 1 інгредієнта за хвилину.

А ще спробуйте приготувати цю ідеальну глазур на білках, яка швидко застигає та не кришиться.

Також ділимося рецептом панеттоне на Великдень від переможниці "Мастер Шеф".