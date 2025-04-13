Как приготовить глазурь на паску с апельсиновым соком — быстрый рецепт

Цветная глазурь на кулич — понадобится апельсиновый сок
Добавьте ярких красок и солнечного настроения вашим пасхальным куличам с помощью цветной глазури. Готовится она за минуту, а вкус потрясает.
Рецептом поделилась Виктория Назаренко в Instagram.
Вам понадобится:
- сахарная пудра — 300 г;
- апельсиновый сок — 43 г;
- цедра 2 апельсинов.
Способ приготовления
В тарелке смешайте сахарную пудру и цедру апельсина. Постепенно добавляйте апельсиновый сок небольшими порциями, перемешивая лопаткой до однолетней консистенции.
Регулируйте консистенцию массы — она не должна быть слишком жидкой. Для того чтобы проверить, правильная ли получилась консистенция, нанесите немного глазури на перевернутый стакан и посмотрите, не стекает ли она. При необходимости добавьте больше сока или пудры.
С помощью кондитерского мешка или лопатки нанесите глазурь на охлажденные куличи и украсьте их по желанию.
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