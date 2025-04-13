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Цветная глазурь на кулич — понадобится апельсиновый сок

13 апреля 2025 21:30
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как приготовить глазурь на паску с апельсиновым соком — быстрый рецепт
Кулич с желтой глазурью. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Добавьте ярких красок и солнечного настроения вашим пасхальным куличам с помощью цветной глазури. Готовится она за минуту, а вкус потрясает.

Рецептом поделилась Виктория Назаренко в Instagram.

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Вам понадобится:

  • сахарная пудра — 300 г;
  • апельсиновый сок — 43 г;
  • цедра 2 апельсинов.

Способ приготовления

В тарелке смешайте сахарную пудру и цедру апельсина. Постепенно добавляйте апельсиновый сок небольшими порциями, перемешивая лопаткой до однолетней консистенции.

Глазур на паску з апельсиновим соком - рецепт
Приготовление глазури. Фото: скриншот

Регулируйте консистенцию массы — она не должна быть слишком жидкой. Для того чтобы проверить, правильная ли получилась консистенция, нанесите немного глазури на перевернутый стакан и посмотрите, не стекает ли она. При необходимости добавьте больше сока или пудры.

С помощью кондитерского мешка или лопатки нанесите глазурь на охлажденные куличи и украсьте их по желанию.

Апельсинова глазур на паску за 1 хвилину - рецепт
Украшение кулича апельсиновой глазурью для пасхальных куличей. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, как приготовить глазурь на кулич из 1 ингредиента за минуту.

А еще попробуйте приготовить эту идеальную глазурь на белках, которая быстро застывает и не крошится.

Также делимся рецептом панеттоне на Пасху от победительницы "Мастер Шеф".

Пасха кулич рецепт апельсиновый сок глазурь пасхальная корзина
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21:55 За время войны Украина втрое нарастила производство вооружений

21:40 В МИД опровергли слухи о переговорах с РФ в Турции

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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20:59 Футболист сборной Украины получил травму — что известно

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