Как приготовить глазурь на паску с апельсиновым соком — быстрый рецепт

Кулич с желтой глазурью. Фото: скриншот

Добавьте ярких красок и солнечного настроения вашим пасхальным куличам с помощью цветной глазури. Готовится она за минуту, а вкус потрясает.

Рецептом поделилась Виктория Назаренко в Instagram.

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Вам понадобится:

сахарная пудра — 300 г;

апельсиновый сок — 43 г;

цедра 2 апельсинов.

Способ приготовления

В тарелке смешайте сахарную пудру и цедру апельсина. Постепенно добавляйте апельсиновый сок небольшими порциями, перемешивая лопаткой до однолетней консистенции.

Приготовление глазури. Фото: скриншот

Регулируйте консистенцию массы — она не должна быть слишком жидкой. Для того чтобы проверить, правильная ли получилась консистенция, нанесите немного глазури на перевернутый стакан и посмотрите, не стекает ли она. При необходимости добавьте больше сока или пудры.

С помощью кондитерского мешка или лопатки нанесите глазурь на охлажденные куличи и украсьте их по желанию.

Украшение кулича апельсиновой глазурью для пасхальных куличей. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, как приготовить глазурь на кулич из 1 ингредиента за минуту.

А еще попробуйте приготовить эту идеальную глазурь на белках, которая быстро застывает и не крошится.

Также делимся рецептом панеттоне на Пасху от победительницы "Мастер Шеф".