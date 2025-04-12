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Глазур на паску за 1 хвилину — простіше не буває

12 квітня 2025 21:30
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як правильно зробити глазур на паску за 1 хвилину — швидкий рецепт із фото
Великодня паска. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Приготування глазурі на паску кожного року є своєрідним викликом для господинь, адже не завжди вона виходить вдалою. Але цей рецепт точно вас здивує — тим паче готується лише за 60 секунд та з двох інгредієнтів.

Рецептом поділилася Ірина Пелех в Instagram.

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Вам знадобиться:

  • маршмелоу — 150 г;
  • вода — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Маршмелоу викласти у тарілку та додати воду. Імпульсами розтопити зефір у мікрохвильовці до рідкого стану.

Глазур з зефіру на паску за 1 хвилину - рецепт
Готова глазур. Фото: скриншот

Готовою глазур'ю одразу покрити паски та прикрасити за бажанням. Готово!

Глазур на паску за 1 хвилину з маршмелоу - рецепт
Паска з глазур'ю. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, як зробити ідеальну білкову глазур, яка не липне і не осипається.

А також ми ділилися простим способом, як пофарбувати "мерехтливі" крашанки у вині.

Також спробуйте приготувати волокнисту паску "Золото" за відомим рецептом.

Великдень паска рецепт зефір глазур великодній кошик
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21:00 Напруження через переговори України і США про надра зростає — ЗМІ

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