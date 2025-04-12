Як правильно зробити глазур на паску за 1 хвилину — швидкий рецепт із фото

Глазур на паску за 1 хвилину — простіше не буває
Приготування глазурі на паску кожного року є своєрідним викликом для господинь, адже не завжди вона виходить вдалою. Але цей рецепт точно вас здивує — тим паче готується лише за 60 секунд та з двох інгредієнтів.
Рецептом поділилася Ірина Пелех в Instagram.
Вам знадобиться:
- маршмелоу — 150 г;
- вода — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Маршмелоу викласти у тарілку та додати воду. Імпульсами розтопити зефір у мікрохвильовці до рідкого стану.
Готовою глазур'ю одразу покрити паски та прикрасити за бажанням. Готово!
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