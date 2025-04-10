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"Мерехтливі" крашанки на Великдень — знадобиться лише вино

10 квітня 2025 20:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як пофарбувати яйця вином на Великдень — простий метод — відео
"Мерехтливі" крашанки на Великдень. Фото: скриншот YouTube/Food Good
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Якщо цього року ви хочете здивувати рідних і гостей по-справжньому незвичними крашанками, спробуйте цей спосіб. А головним секретом у приготуванні "мерехтливих" яєць стане вино.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Food Good.

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Вам знадобиться:

  • яйця — необхідна кількість;
  • червоне солодке вино — 1 пляшка;
  • сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Яйця ретельно вимити, викласти у каструлю та залити пляшкою солодкого червоного вина, додати сіль.

Як пофарбувати яйця вином - рецепт
Яйця, залиті вином. Фото: скриншот YouTube/Food Good

Варити яйця у вині протягом 7-10 хвилин. Після чого прибрати каструлю з вогню та залишити охолоджуватися на 5-10 годин. Охолоджені яйця викласти на папір та дати висохнути.

Крашанки у вині на Великдень - лайфхак
Охолоджені крашанки. Фото: скриншот YouTube/Food Good

Чим довше яйця пробудуть у вині, тим більш насичений колір вони отримають. А завдяки цукру, який міститься у вині, крашанки отримають той самий магічний ефект "мерехтіння".

Яйця на Великдень у вині - простий спосіб
Крашанки у вині. Фото: скриншот YouTube/Food Good

Раніше ми розповідали, як зробити золоті крашанки на Великдень за допомогою цибулевого лушпиння.

Окрім того, дізнайтеся простий спосіб пофарбувати яйця на свято у куркумі.

А також пропонуємо цікаву ідею незвичних крашанок — знадобиться 1 інгредієнт і пательня.

Великдень яйця червоне вино великодній кошик крашанки
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20:05 Росіяни вбивають дельфінів у Чорному морі — вже загинуло 80 тис

20:02 Львів скують сильні заморозки завтра — прогноз погоди

20:00 СЗЧ до трьох днів — які права має військовий

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

19:59 У Житомирі пролунали вибухи — ЗМІ пишуть про "приліт"

19:40 Через пункт пропуску "Шегині" обмежили рух — причини

19:30 Дитячого майданчика на Соборній площі в Одесі не буде — чому

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