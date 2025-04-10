Як пофарбувати яйця вином на Великдень — простий метод — відео

"Мерехтливі" крашанки на Великдень. Фото: скриншот YouTube/Food Good

Якщо цього року ви хочете здивувати рідних і гостей по-справжньому незвичними крашанками, спробуйте цей спосіб. А головним секретом у приготуванні "мерехтливих" яєць стане вино.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Food Good.

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Вам знадобиться:

яйця — необхідна кількість;

червоне солодке вино — 1 пляшка;

сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Яйця ретельно вимити, викласти у каструлю та залити пляшкою солодкого червоного вина, додати сіль.

Яйця, залиті вином. Фото: скриншот YouTube/Food Good

Варити яйця у вині протягом 7-10 хвилин. Після чого прибрати каструлю з вогню та залишити охолоджуватися на 5-10 годин. Охолоджені яйця викласти на папір та дати висохнути.

Охолоджені крашанки. Фото: скриншот YouTube/Food Good

Чим довше яйця пробудуть у вині, тим більш насичений колір вони отримають. А завдяки цукру, який міститься у вині, крашанки отримають той самий магічний ефект "мерехтіння".

Крашанки у вині. Фото: скриншот YouTube/Food Good

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