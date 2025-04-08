Як зробити крашанки в українському стилі на Великдень 2025 року — цікаві ідеї

Патріотичні писанки. Фото: instagram.com/pysanky_by_alina

З давніх-давен писанки не лише прикрашають великодній стіл, а й несуть у собі особливий сенс. У наш непростий час все більше українців віддають перевагу патріотичним мотивам для того, щоб передати любов та відданість батьківщині.

Найкращі ідеї для великодніх крашанок в українському стилі в добірці Новини.LIVE.

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Як зробити патріотичні писанки на Великдень

Навіть якщо ви не володієте традиційною технікою писанкарства, не варто засмучуватися. Створити гарні українські писанки можна за допомогою простих та доступних методів. Наприклад, розфарбувати яйця у синьо-жовті кольори барвниками.

Синьо-жовті крашанки. Фото: instagram.com/dobryk.ua

Мармурові синьо-жовті крашанки. Фото: instagram.com/bloom.marine

Також за допомогою фарб на крашанках можна зобразити українські мотиви та символічні малюнки і написи.

Патріотичні писанки. Фото: instagram.com/tiny_smarty

Писанки з патріотичними малюнками. Фото: instagram.com/lopatyuk.julia

А для тих, хто шукає найпростіший та найшвидший варіант, радимо звернути увагу на наліпки. Тим паче зараз знайти цікаві патріотичні дизайни неважко.

Крашанки з патріотичними малюнками. Фото: Pinterest

Яйця, прикрашені наліпками. Фото: instagram.com/dobryk.ua

Раніше ми розповідали про незвичний спосіб пофарбувати крашанки за допомогою 1 продукту на сковорідці.

А також спробуйте зробити яскраві блакитні крашанки на Великдень цим простим методом.

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