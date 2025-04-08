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Патріотичні писанки на Великдень — найкращі ідеї

8 квітня 2025 20:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як зробити крашанки в українському стилі на Великдень 2025 року — цікаві ідеї
Патріотичні писанки. Фото: instagram.com/pysanky_by_alina
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

З давніх-давен писанки не лише прикрашають великодній стіл, а й несуть у собі особливий сенс. У наш непростий час все більше українців віддають перевагу патріотичним мотивам для того, щоб передати любов та відданість батьківщині.

Найкращі ідеї для великодніх крашанок в українському стилі в добірці Новини.LIVE.

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Як зробити патріотичні писанки на Великдень

Навіть якщо ви не володієте традиційною технікою писанкарства, не варто засмучуватися. Створити гарні українські писанки можна за допомогою простих та доступних методів. Наприклад, розфарбувати яйця у синьо-жовті кольори барвниками.

Синьо-жовтні крашанки на Великдень 2025
Синьо-жовті крашанки. Фото: instagram.com/dobryk.ua
Жовто-сині крашанки на Великдень 2025
Мармурові синьо-жовті крашанки. Фото: instagram.com/bloom.marine

Також за допомогою фарб на крашанках можна зобразити українські мотиви та символічні малюнки і написи.

Патріотичні писанки на Великдень 2025 - ідеї
Патріотичні писанки. Фото: instagram.com/tiny_smarty
Крашанки на Великдень з патріотичними малюнками
Писанки з патріотичними малюнками. Фото: instagram.com/lopatyuk.julia

А для тих, хто шукає найпростіший та найшвидший варіант, радимо звернути увагу на наліпки. Тим паче зараз знайти цікаві патріотичні дизайни неважко.

Патріотичні наліпки на яйця - ідеї на Великдень
Крашанки з патріотичними малюнками. Фото: Pinterest
Яйця на Великдень 2025 з патріотичними наліпками
Яйця, прикрашені наліпками. Фото: instagram.com/dobryk.ua

Раніше ми розповідали про незвичний спосіб пофарбувати крашанки за допомогою 1 продукту на сковорідці.

А також спробуйте зробити яскраві блакитні крашанки на Великдень цим простим методом.

І також ділимося секретом, як пофарбувати крашанки куркумою та каркаде.

Великдень яйця великодній кошик крашанки писанки
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