Яскраві жовті натуральні крашанки до Великодня — всього 1 спеція для кольору

Жовті крашанки до Великодня — знадобиться всього 1 спеція
Приготуйте до Великодня яскраві натуральні крашанки всього за кілька кроків. Лише одна спеція — куркума — подарує вашим яйцям насичений жовтий колір без хімічних барвників.
Рецепт опублікували в Instagram на сторінці Тетяна Шліхтенко.
Вам знадобиться:
- вода — 1 л.;
- куркума — 3 ст. л.;
- сіль — 1 ст. л.;
- оцет — 2 ст. л.;
- яйця — потрібна кількість.
Спосіб приготування
У каструлі змішати воду, куркуму, сіль та оцет. Довести до кипіння.
Обережно викласти яйця в каструлю. Варити 8 хвилин після закипання.
Після варіння залишити яйця в куркумі ще на 30 хвилин, щоб колір став насиченішим.
Дістати яйця, обсушити та натерти олією для блиску. Фарбовані яйця набувають красивого золотистого відтінку без хімічних барвників.
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