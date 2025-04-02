Яскраві жовті натуральні крашанки до Великодня — всього 1 спеція для кольору

Жовті крашанки. Фото: скриншот instagram tatyana_shlikhtenko

Приготуйте до Великодня яскраві натуральні крашанки всього за кілька кроків. Лише одна спеція — куркума — подарує вашим яйцям насичений жовтий колір без хімічних барвників.

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці Тетяна Шліхтенко.

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Вам знадобиться:

вода — 1 л.;

куркума — 3 ст. л.;

сіль — 1 ст. л.;

оцет — 2 ст. л.;

яйця — потрібна кількість.

Спосіб приготування

У каструлі змішати воду, куркуму, сіль та оцет. Довести до кипіння.

Куркума та вода. Фото: скриншот instagram tatyana_shlikhtenko

Обережно викласти яйця в каструлю. Варити 8 хвилин після закипання.

Приготування яєць. Фото: скриншот instagram tatyana_shlikhtenko

Після варіння залишити яйця в куркумі ще на 30 хвилин, щоб колір став насиченішим.

Жовті крашанки. Фото: скриншот instagram tatyana_shlikhtenko

Дістати яйця, обсушити та натерти олією для блиску. Фарбовані яйця набувають красивого золотистого відтінку без хімічних барвників.

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