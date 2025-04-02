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Жовті крашанки до Великодня — знадобиться всього 1 спеція

2 квітня 2025 20:51
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Яскраві жовті натуральні крашанки до Великодня — всього 1 спеція для кольору
Жовті крашанки. Фото: скриншот instagram tatyana_shlikhtenko
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Приготуйте до Великодня яскраві натуральні крашанки всього за кілька кроків. Лише одна спеція — куркума — подарує вашим яйцям насичений жовтий колір без хімічних барвників.

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці Тетяна Шліхтенко

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Вам знадобиться:

  • вода — 1 л.;
  • куркума — 3 ст. л.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • оцет — 2 ст. л.;
  • яйця — потрібна кількість.

Спосіб приготування

У каструлі змішати воду, куркуму, сіль та оцет. Довести до кипіння.

як покрасити яйця куркумою на Великдень
Куркума та вода. Фото: скриншот instagram tatyana_shlikhtenko

Обережно викласти яйця в каструлю. Варити 8 хвилин після закипання.

як покрасити яйця куркумою до Великодня
Приготування яєць. Фото: скриншот instagram tatyana_shlikhtenko

Після варіння залишити яйця в куркумі ще на 30 хвилин, щоб колір став насиченішим.

як покрасити яйця куркумою
Жовті крашанки. Фото: скриншот instagram tatyana_shlikhtenko

Дістати яйця, обсушити та натерти олією для блиску. Фарбовані яйця набувають красивого золотистого відтінку без хімічних барвників.

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20:05 Динамо обіграло Рух та вийшло в півфінал Кубка України

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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