Яркие желтые натуральные крашанки к Пасхе — всего 1 специя для цвета

Желтые пасхальные яйца. Фото: скриншот instagram tatyana_shlikhtenko

Приготовьте к Пасхе яркие натуральные пасхальные яйца всего за несколько шагов. Только одна специя — куркума — подарит вашим яйцам насыщенный желтый цвет без химических красителей.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице Татьяна Шлихтенко.

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Вам понадобится:

вода — 1 л;

куркума — 3 ст. л.;

соль — 1 ст. л.;

уксус — 2 ст. л.;

яйца — нужное количество.

Способ приготовления

В кастрюле смешать воду, куркуму, соль и уксус. Довести до кипения.

Куркума и вода. Фото: скриншот instagram tatyana_shlikhtenko

Осторожно выложить яйца в кастрюлю. Варить 8 минут после закипания.

Приготовление яиц. Фото: скриншот instagram tatyana_shlikhtenko

После варки оставить яйца в куркуме еще на 30 минут, чтобы цвет стал насыщеннее.

Желтые крашенки. Фото: скриншот instagram tatyana_shlikhtenko

Достать яйца, обсушить и натереть маслом для блеска. Крашеные яйца приобретают красивый золотистый оттенок без химических красителей.

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