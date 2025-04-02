Яркие желтые натуральные крашанки к Пасхе — всего 1 специя для цвета

Желтые пасхальные яйца к Пасхе — понадобится всего 1 специя
Приготовьте к Пасхе яркие натуральные пасхальные яйца всего за несколько шагов. Только одна специя — куркума — подарит вашим яйцам насыщенный желтый цвет без химических красителей.
Рецепт опубликовали в Instagram на странице Татьяна Шлихтенко.
Вам понадобится:
- вода — 1 л;
- куркума — 3 ст. л.;
- соль — 1 ст. л.;
- уксус — 2 ст. л.;
- яйца — нужное количество.
Способ приготовления
В кастрюле смешать воду, куркуму, соль и уксус. Довести до кипения.
Осторожно выложить яйца в кастрюлю. Варить 8 минут после закипания.
После варки оставить яйца в куркуме еще на 30 минут, чтобы цвет стал насыщеннее.
Достать яйца, обсушить и натереть маслом для блеска. Крашеные яйца приобретают красивый золотистый оттенок без химических красителей.
Ранее мы писали о рецепте трендовой пасхи с TikTok с начинкой внутри — приготовьте на Пасху.
Еще вам может пригодиться секретный бабушкин рецепт, который все ищут — один из лучших пасхальных куличей.
Также мы рассказывали о рецепте идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.
Читайте Новини.LIVE!