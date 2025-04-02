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Желтые пасхальные яйца к Пасхе — понадобится всего 1 специя

2 апреля 2025 20:51
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Яркие желтые натуральные крашанки к Пасхе — всего 1 специя для цвета
Желтые пасхальные яйца. Фото: скриншот instagram tatyana_shlikhtenko
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Приготовьте к Пасхе яркие натуральные пасхальные яйца всего за несколько шагов. Только одна специя — куркума — подарит вашим яйцам насыщенный желтый цвет без химических красителей.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице Татьяна Шлихтенко.

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Вам понадобится:

  • вода — 1 л;
  • куркума — 3 ст. л.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • уксус — 2 ст. л.;
  • яйца — нужное количество.

Способ приготовления

В кастрюле смешать воду, куркуму, соль и уксус. Довести до кипения.

як покрасити яйця куркумою на Великдень
Куркума и вода. Фото: скриншот instagram tatyana_shlikhtenko

Осторожно выложить яйца в кастрюлю. Варить 8 минут после закипания.

як покрасити яйця куркумою до Великодня
Приготовление яиц. Фото: скриншот instagram tatyana_shlikhtenko

После варки оставить яйца в куркуме еще на 30 минут, чтобы цвет стал насыщеннее.

як покрасити яйця куркумою
Желтые крашенки. Фото: скриншот instagram tatyana_shlikhtenko

Достать яйца, обсушить и натереть маслом для блеска. Крашеные яйца приобретают красивый золотистый оттенок без химических красителей.

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