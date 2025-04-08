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Патриотические писанки на Пасху — лучшие идеи

8 апреля 2025 20:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как сделать крашанки в украинском стиле на Пасху 2025 — интересные идеи
Патриотические писанки. Фото: instagram.com/pysanky_by_alina
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

С давних времен писанки не только украшают пасхальный стол, но и несут в себе особый смысл. В наше непростое время все больше украинцев отдают предпочтение патриотическим мотивам для того, чтобы передать любовь и преданность родине.

Лучшие идеи для пасхальных пасхальных яиц в украинском стиле в подборке Новини.LIVE.

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Как сделать патриотические писанки на Пасху

Даже если вы не владеете традиционной техникой писанкарства, не стоит расстраиваться. Создать красивые украинские писанки можно с помощью простых и доступных методов. Например, раскрасить яйца в сине-октябрьские цвета красителями.

Синьо-жовтні крашанки на Великдень 2025
Сине-желтые пасхальные яйца. Фото: instagram.com/dobryk.ua
Жовто-сині крашанки на Великдень 2025
Мраморные сине-желтые пасхальные яйца. Фото: instagram.com/bloom.marine

Также с помощью красок на пасхальных яйцах можно изобразить украинские мотивы и символические рисунки и надписи.

Патріотичні писанки на Великдень 2025 - ідеї
Патриотические писанки. Фото: instagram.com/tiny_smarty
Крашанки на Великдень з патріотичними малюнками
Писанки с патриотическими рисунками. Фото: instagram.com/lopatyuk.julia

А для тех, кто ищет самый простой и быстрый вариант, советуем обратить внимание на наклейки. Тем более, сейчас найти интересные патриотические дизайны не трудно.

Патріотичні наліпки на яйця - ідеї на Великдень
Пасхальные яйца с патриотическими рисунками. Фото: Pinterest
Яйця на Великдень 2025 з патріотичними наліпками
Яйца, украшенные наклейками. Фото: instagram.com/dobryk.ua

Ранее мы рассказывали о необычном способе покрасить пасхальные яйца с помощью 1 продукта на сковородке.

А также попробуйте сделать яркие голубые пасхальные яйца на Пасху этим простым методом.

И также делимся секретом, как покрасить пасхальные яйца куркумой и каркаде.

Пасха яйца пасхальная корзина крашанки писанки
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