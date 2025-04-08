Как сделать крашанки в украинском стиле на Пасху 2025 — интересные идеи

Патриотические писанки. Фото: instagram.com/pysanky_by_alina

С давних времен писанки не только украшают пасхальный стол, но и несут в себе особый смысл. В наше непростое время все больше украинцев отдают предпочтение патриотическим мотивам для того, чтобы передать любовь и преданность родине.

Лучшие идеи для пасхальных пасхальных яиц в украинском стиле в подборке Новини.LIVE.

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Даже если вы не владеете традиционной техникой писанкарства, не стоит расстраиваться. Создать красивые украинские писанки можно с помощью простых и доступных методов. Например, раскрасить яйца в сине-октябрьские цвета красителями.

Сине-желтые пасхальные яйца. Фото: instagram.com/dobryk.ua

Мраморные сине-желтые пасхальные яйца. Фото: instagram.com/bloom.marine

Также с помощью красок на пасхальных яйцах можно изобразить украинские мотивы и символические рисунки и надписи.

Патриотические писанки. Фото: instagram.com/tiny_smarty

Писанки с патриотическими рисунками. Фото: instagram.com/lopatyuk.julia

А для тех, кто ищет самый простой и быстрый вариант, советуем обратить внимание на наклейки. Тем более, сейчас найти интересные патриотические дизайны не трудно.

Пасхальные яйца с патриотическими рисунками. Фото: Pinterest

Яйца, украшенные наклейками. Фото: instagram.com/dobryk.ua

Ранее мы рассказывали о необычном способе покрасить пасхальные яйца с помощью 1 продукта на сковородке.

А также попробуйте сделать яркие голубые пасхальные яйца на Пасху этим простым методом.

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