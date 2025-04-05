Як пофарбувати яйця в блакитний на Великдень — простий спосіб

Блакитні крашанки на Великдень — знадобиться 1 продукт
Здивуйте гостей на Великодньою столі яскравими крашанками. Для приготування вам знадобиться лише один простий інгредієнт — синя капуста.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Смачний перекус".
Вам знадобиться:
- яйця — потрібна кількість;
- синя капуста — 1 шт.;
- оцет — 2-3 ст.л.;
- сіль — 2 ст. л.;
- вода — 1 л.
Спосіб приготування
Капусту нарізати на велики шматки. Половину з них викласти до каструлі, викласти зверху сирі миті яйця та накрити залишками капусти.
Додати оцет, сіль та воду. Після чого поставити каструлю на вогонь та варити до готовності яєць 10-12 хвилин.
Після приготування яйця залишити у каструлі з капустою на декілька годин, а для більш інтенсивного кольору — на ніч. Готові крашанки висушити від води та, за бажання, змастити краплею соняшникової олії для блиску.
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