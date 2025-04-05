Як пофарбувати яйця в блакитний на Великдень — простий спосіб

Блакитні крашанки на Великдень. Фото: скриншот YouTube/Смачний перекус

Здивуйте гостей на Великодньою столі яскравими крашанками. Для приготування вам знадобиться лише один простий інгредієнт — синя капуста.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Смачний перекус".

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Вам знадобиться:

яйця — потрібна кількість;

синя капуста — 1 шт.;

оцет — 2-3 ст.л.;

сіль — 2 ст. л.;

вода — 1 л.

Спосіб приготування

Капусту нарізати на велики шматки. Половину з них викласти до каструлі, викласти зверху сирі миті яйця та накрити залишками капусти.

Підготовка капусти та яєць. Фото: скриншот YouTube/Смачний перекус

Додати оцет, сіль та воду. Після чого поставити каструлю на вогонь та варити до готовності яєць 10-12 хвилин.

Фарбування яєць синьою капустою. Фото: скриншот YouTube/Смачний перекус

Після приготування яйця залишити у каструлі з капустою на декілька годин, а для більш інтенсивного кольору — на ніч. Готові крашанки висушити від води та, за бажання, змастити краплею соняшникової олії для блиску.

Блакитні крашанки. Фото: скриншот YouTube/Смачний перекус

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