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Блакитні крашанки на Великдень — знадобиться 1 продукт

5 квітня 2025 20:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як пофарбувати яйця в блакитний на Великдень — простий спосіб
Блакитні крашанки на Великдень. Фото: скриншот YouTube/Смачний перекус
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Здивуйте гостей на Великодньою столі яскравими крашанками. Для приготування вам знадобиться лише один простий інгредієнт — синя капуста.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Смачний перекус".

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Вам знадобиться:

  • яйця — потрібна кількість;
  • синя капуста — 1 шт.;
  • оцет — 2-3 ст.л.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • вода — 1 л.

 Спосіб приготування

Капусту нарізати на велики шматки. Половину з них викласти до каструлі, викласти зверху сирі миті яйця та накрити залишками капусти.

Як пофарбувати яйця капустою - метод
Підготовка капусти та яєць. Фото: скриншот YouTube/Смачний перекус

Додати оцет, сіль та воду. Після чого поставити каструлю на вогонь та варити до готовності яєць 10-12 хвилин.

Як зробити блакитні крашанки на Великдень - фото
Фарбування яєць синьою капустою. Фото: скриншот YouTube/Смачний перекус

Після приготування яйця залишити у каструлі з капустою на декілька годин, а для більш інтенсивного кольору — на ніч. Готові крашанки висушити від води та, за бажання, змастити краплею соняшникової олії для блиску.

Блакитні крашанки на Великдень - спосіб приготування
Блакитні крашанки. Фото: скриншот YouTube/Смачний перекус

Нагадаємо, ми розповідали, як зробити помаранчеві крашанки за допомогою просто продукту.

Раніше ми ділилися секретами, як пофарбувати яйця на Великдень куркумою та каркаде.

А також вам може стати у нагоді лайфхаки, як легко почистити варені яйця.

Великдень капуста яйця великодній кошик крашанки
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