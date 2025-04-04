Як почистити яйця від шкаралупи швидко та просто — лайфхаки

Очищені яйця. Фото: Unsplash

Часом очищення варених яєць від шкаралупи стає справжнім випробуванням, особливо коли вона погано відділяється та пошкоджує білок. На щастя, є прості лайфхаки, які допоможуть зробити цей процес швидким та легким.

Корисні поради у матеріалі Новини.LIVE.

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Як легко почистити варені яйця

Полегшити процес очищення яєць можна ще під час варки. Для цього у гарячу воду додайте декілька крапель оцту — він розм'якшить шкаралупу та дозволить їй легше відшаровуватися від білка.

Одразу ж після варіння занурьте яйця у крижану воду або подрібнений лід. Це припинить процес приготування продукту та змусить білок у середині стиснутися від перепаду температур, що дозволить легко відділити від нього шкаралупу.

Далі існує декілька способів легко почистити варене яйце:

Прокатати по столу

Розбийте шкаралупу з усіх боків, а потім покладіть яйце та обережно прокатайте по столу, трішки притискаючи долонею.

У склянці з водою

Для цього способу наповніть склянку або банку водою на половину та помістіть туди яйце, попередньо розбивши шкарлупу. Накрийте ємність долонею або кришкою та ретельно потрусіть над раковиною.

За допомогою ложки

Розбийте яйця з "тупого" краю та обережно видаліть частину шкаралупи. Після чого, обережно засуньте під неї столову ложку та переміщайтеся нею між шкаралупою та білком.

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