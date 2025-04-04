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Як швидко очистити яйця від шкаралупи — дієві лайфхаки

4 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як почистити яйця від шкаралупи швидко та просто — лайфхаки
Очищені яйця. Фото: Unsplash
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Часом очищення варених яєць від шкаралупи стає справжнім випробуванням, особливо коли вона погано відділяється та пошкоджує білок. На щастя, є прості лайфхаки, які допоможуть зробити цей процес швидким та легким.

Корисні поради у матеріалі Новини.LIVE.

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Полегшити процес очищення яєць можна ще під час варки. Для цього у гарячу воду додайте декілька крапель оцту — він розм'якшить шкаралупу та дозволить їй легше відшаровуватися від білка.

Одразу ж після варіння занурьте яйця у крижану воду або подрібнений лід. Це припинить процес приготування продукту та змусить білок у середині стиснутися від перепаду температур, що дозволить легко відділити від нього шкаралупу.

Далі існує декілька способів легко почистити варене яйце:

  • Прокатати по столу

Розбийте шкаралупу з усіх боків, а потім покладіть яйце та обережно прокатайте по столу, трішки притискаючи долонею.

  • У склянці з водою

Для цього способу наповніть склянку або банку водою на половину та помістіть туди яйце, попередньо розбивши шкарлупу. Накрийте ємність долонею або кришкою та ретельно потрусіть над раковиною.

  • За допомогою ложки

Розбийте яйця з "тупого" краю та обережно видаліть частину шкаралупи. Після чого, обережно засуньте під неї столову ложку та  переміщайтеся нею між шкаралупою та білком.

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