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Ніколи не ставте гаряче в холодильник — є вагомі причини

3 квітня 2025 08:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Чому неможна ставити гаряче в холодильник — пояснення та причини
Холодильник. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Усім нам з самого дитинства розповідають, що гарячу їжу в жодному разі неможна ставити до холодильника. І для цього дійсно є вагомі причини.

Новини.LIVE розповідає, яких правил варто дотримуватися, щоб не зіпсувати ані холодильник, ані вашу страву.

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Чому неможна ставити гаряче до холодильника

Ставити гарячу їжу до холодильника дозволяється лише тоді, коли він оснащений спеціальними відділеннями. А ось в інших випадках, на вас чекають неприємності.

Зношування компресора та перевитрата енергії

Як відомо, холодильник не виробляє холод, а віддає тепло. Всередині утворюється охолоджений простір, який витягує теплу енергію та віддає її назад через радіатор.

Тож коли ви ставите гарячу їжу до холодильника, кількість тепла у ньому різко зростає і йому потрібно витратити більше енергії для того, аби вивільнити його. Такі навантаження серйозно впливають на компресор та зменшують термін його служби.

Поломки у холодильнику

Внаслідок того, що в холодильнику зростає кількість тепла також можуть зламатися й інші деталі. Серед найпоширеніших проблем: перегрів фреону, обрив фреонової магістралі та несправність вентиляторів.

Такі поломки рідко покриваються гарантією, тож купувати нові деталі доведеться за власний рахунок, а коштувати вони можуть немало.

Чому неможна ставити гаряче в холодильник
Полички в холодильнику. Фото: Freepik

Псування стінок та поличок

Частіше за все бокові полички та стінки в холодильнику виготовляють з пластику, який чутливий до високих температур. Якщо регулярно ставити на них гарячу каструлю чи інших посуд, то можуть утворити сколи та тріщини.

Полій

Намерзання на задній стінці холодильника теж наслідок частого порушення температурного режиму. Якщо ви ставите у холодильник гарчу каструлю без кришки, то не дивуйтеся, коли у ньому почне утворюватися крижана "шуба". Через це холодильник доведеться частіше розморожувати.

Псування продуктів

Одна гаряча страва у холодильнику може вплинути на своїх "сусідів". Якщо холодильник не зможе підтримувати потрібно температуру і всередині буде затепло, то інші продукти можуть зіпсуватися. Особливо, у тих випадках, коли полички напівпорожні, адже тоді холод розподіляється нерівномірно.

Нагадаємо, ми розповідали, як дізнатися температуру в духовці без термометра. А також дізнайтеся, як рівномірно розподілити тісто для млинців, щоб вони вийшли ідеальні.

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