Як дізнатися температуру в духовці без градусника — прості лайфхаки

Духовка. Фото: Freepik

Усі сучасні духові шафи вже обладнані датчиками для визначення температури, однак іноді вони можуть зламатися, а під рукою не завжди є кухонний термометр. На щастя, є прості способи визначити температуру в духовці без спеціальних приладів.

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Майте на увазі, що кожен із цих способів не може дати стовідсотковий показник, адже кожна духовка має свої особливості роботи. Однак визначити приблизну температуру цими методами можна.

Цукор

Шматочок цукрового рафінаду є на кухні майже в кожної господині. Для цього кубик цукру, а краще декілька, покладіть на пергамент та помістіть на деко або решітці в духовці. Температура, при якій цукор почне танути, становить 180℃, саме за таких показників також готують значну кількість страв та випічки. Отже, коли шматочок почне розтікатися, значить, температура в духовці досягла 180℃.

Духова шафа. Фото: Freepik

Аркуш паперу

Для перевірки температури у духовці візьміть аркуш білого паперу та помістіть його на решітку. Уважно спостерігайте за тим, як змінюється колір аркушу під час збільшення температури. Якщо за 10 хвилин папір починає жовтіти, температура всередині духовки близько 125℃.

Коли папір змінить колір на світло-коричневий, це означає, що жар у духовці досяг 180℃. А ось коли папір потемніє до коричневого, тоді означає, що температура піднялася до 225℃. Темно-коричневий колір аркушу свідчитиме про те, що позначка перетнула 270℃.

Борошно

Найпростіший інгредієнт для експерименту — борошно, воно точно знайдеться в кожній оселі. Щоб визначити температуру у духовці цим методом, висипте столову ложку борошна на деко та помістіть у духову шафу. Уважно спостерігайте за ним протягом 30 секунд. Якщо борошно почало змінювати колір на жовтий, значить, температура сягнула близько 200℃.

Але якщо борошно почало швидко темніти — обладнання прогрілося до 250℃. А ось чорний колір борошна свідчитиме про те, що у духовці близько 280℃.

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