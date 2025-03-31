Як пофарбувати яйця на Великдень морквою — спосіб та поради

Яскраві крашанки на Великдень — знадобиться морква
Зроби яскраві та незвичні крашанки до великоднього столу легко за допомогою простих компонентів. Отримати той самий теплий помаранчевий відтінок допоможе морква.
Як це зробити розповіли у Ясенсвіт.
Вам знадобиться:
- яйця
- морква
- оцет — 1-2 ст. л.
- соняшникова олія
Спосіб приготування
Моркву очистити та вичавити з неї сік. Яйця відварити до необхідного ступеню готовності.
Морквяний сік разом із м'якоттю перелити у миску, додати оцет. Відварені теплі яйця занурити у сік та залишити настоюватися мінімум протягом 5-6 годин.
Для того, щоб колір взявся краще спробуйте натерти відварені яйця щіткою. Також для більш яскравого відтінку до морквяного соку можна додати 2-3 столові ложки куркуми.
Після фарбування яйця обсушити та обережно натерти краплею соняшникової олії для блиску.
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