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Яскраві крашанки на Великдень — знадобиться морква

31 березня 2025 21:30
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як пофарбувати яйця на Великдень морквою — спосіб та поради
Крашанки. Фото: fruit-time.ua
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Зроби яскраві та незвичні крашанки до великоднього столу легко за допомогою простих компонентів. Отримати той самий теплий помаранчевий відтінок допоможе морква.

Як це зробити розповіли у Ясенсвіт.

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Вам знадобиться:

  • яйця
  • морква
  • оцет — 1-2 ст. л.
  • соняшникова олія

Спосіб приготування

Моркву очистити та вичавити з неї сік. Яйця відварити до необхідного ступеню готовності.

Як пофарбувати яйця морквяним соком
Морквяний сік з м'якоттю. Фото: скриншот

Морквяний сік разом із м'якоттю перелити у миску, додати оцет. Відварені теплі яйця занурити у сік та залишити настоюватися мінімум протягом 5-6 годин.

Яйця на Великдень з морквяним соком
Яйця занурені у сік. Фото: скриншот

Для того, щоб колір взявся краще спробуйте натерти відварені яйця щіткою. Також для більш яскравого відтінку до морквяного соку можна додати 2-3 столові ложки куркуми.

Після фарбування яйця обсушити та обережно натерти краплею соняшникової олії для блиску.

Фарбовані яйця на Великдень
Великодні крашанки. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали, як пофарбувати крашанки за допомогою синьої капусти.

А також дізнайтеся секрет, як пофарбувати крашанки куркумою та каркаде.

Також спробуйте зробити незвичні "мармурові" яйця на Великдень з простих інгредієнтів.

 

Великдень яйця великодній кошик крашанки курячі яйця

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