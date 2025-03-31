Як пофарбувати яйця на Великдень морквою — спосіб та поради

Крашанки. Фото: fruit-time.ua

Зроби яскраві та незвичні крашанки до великоднього столу легко за допомогою простих компонентів. Отримати той самий теплий помаранчевий відтінок допоможе морква.

Як це зробити розповіли у Ясенсвіт.

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Вам знадобиться:

яйця

морква

оцет — 1-2 ст. л.

соняшникова олія

Спосіб приготування

Моркву очистити та вичавити з неї сік. Яйця відварити до необхідного ступеню готовності.

Морквяний сік з м'якоттю. Фото: скриншот

Морквяний сік разом із м'якоттю перелити у миску, додати оцет. Відварені теплі яйця занурити у сік та залишити настоюватися мінімум протягом 5-6 годин.

Яйця занурені у сік. Фото: скриншот

Для того, щоб колір взявся краще спробуйте натерти відварені яйця щіткою. Також для більш яскравого відтінку до морквяного соку можна додати 2-3 столові ложки куркуми.

Після фарбування яйця обсушити та обережно натерти краплею соняшникової олії для блиску.

Великодні крашанки. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали, як пофарбувати крашанки за допомогою синьої капусти.

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