Как покрасить яйца на Пасху морковью - способ и советы - как покрасить яйца на Пасху

Крашанки. Фото: fruit-time.ua

Сделай яркие и необычные пасхальные яйца к пасхальному столу легко с помощью простых компонентов. Получить тот самый теплый оранжевый оттенок поможет морковь.

Как это сделать рассказали в Ясенсвит.

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Вам понадобится:

яйца

морковь

уксус — 1-2 ст. л.

подсолнечное масло

Способ приготовления

Морковь очистить и выжать из нее сок. Яйца отварить до необходимой степени готовности.

Морковный сок с мякотью. Фото: скриншот

Морковный сок вместе с мякотью перелить в миску, добавить уксус. Отваренные теплые яйца погрузить в сок и оставить настаиваться минимум в течение 5-6 часов.

Яйца погруженные в сок. Фото: скриншот

Для того, чтобы цвет взялся лучше попробуйте натереть отваренные яйца щеткой. Также для более яркого оттенка к морковному соку можно добавить 2-3 столовые ложки куркумы.

После окрашивания яйца обсушить и осторожно натереть каплей подсолнечного масла для блеска.

Пасхальные пасхальные яйца. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали, как покрасить пасхальные яйца с помощью синей капусты.

А также узнайте секрет, как покрасить пасхальные яйца куркумой и каркаде.

Также попробуйте сделать необычные "мраморные" яйца на Пасху из простых ингредиентов.