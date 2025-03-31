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Яркие крашенки на Пасху — понадобится морковь

31 марта 2025 21:30
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как покрасить яйца на Пасху морковью - способ и советы - как покрасить яйца на Пасху
Крашанки. Фото: fruit-time.ua
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Сделай яркие и необычные пасхальные яйца к пасхальному столу легко с помощью простых компонентов. Получить тот самый теплый оранжевый оттенок поможет морковь.

Как это сделать рассказали в Ясенсвит.

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Вам понадобится:

  • яйца
  • морковь
  • уксус — 1-2 ст. л.
  • подсолнечное масло

Способ приготовления

Морковь очистить и выжать из нее сок. Яйца отварить до необходимой степени готовности.

Як пофарбувати яйця морквяним соком
Морковный сок с мякотью. Фото: скриншот

Морковный сок вместе с мякотью перелить в миску, добавить уксус. Отваренные теплые яйца погрузить в сок и оставить настаиваться минимум в течение 5-6 часов.

Яйця на Великдень з морквяним соком
Яйца погруженные в сок. Фото: скриншот

Для того, чтобы цвет взялся лучше попробуйте натереть отваренные яйца щеткой. Также для более яркого оттенка к морковному соку можно добавить 2-3 столовые ложки куркумы.

После окрашивания яйца обсушить и осторожно натереть каплей подсолнечного масла для блеска.

Фарбовані яйця на Великдень
Пасхальные пасхальные яйца. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали, как покрасить пасхальные яйца с помощью синей капусты.

А также узнайте секрет, как покрасить пасхальные яйца куркумой и каркаде.

Также попробуйте сделать необычные "мраморные" яйца на Пасху из простых ингредиентов.

Пасха яйца пасхальная корзина крашанки куриные яйца

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21:37 В Запорожской области раздаются взрывы

21:18 Нардеп предупредил о введении графиков на поставку воды

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

21:14 Фицо опроверг свое заявление об оскорблении на главу Еврокомиссии

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