Как покрасить яйца на Пасху морковью - способ и советы - как покрасить яйца на Пасху

Яркие крашенки на Пасху — понадобится морковь
Сделай яркие и необычные пасхальные яйца к пасхальному столу легко с помощью простых компонентов. Получить тот самый теплый оранжевый оттенок поможет морковь.
Как это сделать рассказали в Ясенсвит.
Вам понадобится:
- яйца
- морковь
- уксус — 1-2 ст. л.
- подсолнечное масло
Способ приготовления
Морковь очистить и выжать из нее сок. Яйца отварить до необходимой степени готовности.
Морковный сок вместе с мякотью перелить в миску, добавить уксус. Отваренные теплые яйца погрузить в сок и оставить настаиваться минимум в течение 5-6 часов.
Для того, чтобы цвет взялся лучше попробуйте натереть отваренные яйца щеткой. Также для более яркого оттенка к морковному соку можно добавить 2-3 столовые ложки куркумы.
После окрашивания яйца обсушить и осторожно натереть каплей подсолнечного масла для блеска.
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